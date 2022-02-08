Бурные инновации: в РФ займутся высокоточным мониторингом выбросов

Формирование прочной защиты от новых инфекций — важнейшая задача для научного сообщества России. Об этом Владимир Путин заявил 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию. Речь идет прежде всего об инфраструктуре, которая позволит при появлении неизвестных инфекций оперативно развернуть производство нужных лекарств и вакцин. Инновационные решения требуются также в решении климатических проблем. В связи с этим глава РФ призвал создать научную систему высокоточного мониторинга выбросов . При этом он вновь напомнил, что до 2060 года России надо достичь углеродной нейтральности. Тем не менее полностью отказываться от нефти и газа стране пока не надо .

Остановить вирус

Прошедшее заседание имело в определенной мере праздничный оттенок, поскольку прошло в День российской науки. Кроме того, в нем принимали участие лауреаты Премии президента в области науки и инноваций для молодых специалистов, которых Владимир Путин поблагодарил за впечатляющие результаты. Биолог Александра Дубровина создала новый механизм улучшения свойств сельхозкультур, роста их урожайности. Исследователь Арсений Кубряков разработал инструменты, позволяющие точнее прогнозировать сложные процессы в Мировом океане, которые с каждым годом все сильнее влияют на климат планеты. Еще один лауреат, Леонид Скрипников, сформировал весомую теоретическую основу для разработки новых материалов и квантового компьютера.

Владимир Путин уверен, что российские ученые способны внести значимый вклад в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы . Впрочем, очевидным примером проблемы, которая затронула, по сути, все страны мира, стало распространение COVID-19. В связи с этим президент считает важным сформировать в РФ прочную защиту от новых инфекций. То есть требуется создать мощную технологическую базу и инфраструктуру, чтобы при появлении неизвестных вирусов в России можно было оперативно развернуть производство нужных лекарств и вакцин , пояснил он.

— Для этого у нас должны быть свое, отечественное оборудование, комплектующие, исходное сырье, передовые и даже уникальные компетенции в разработке и использовании фармпрепаратов , включая лекарственные средства нового поколения, в том числе для лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам, и к современным антибиотикам, конечно,— заявил Владимир Путин.

Владимир Путин проводит заседание Совета Российской Федерации по науке и образованию Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Для того чтобы добиться успеха по этому направлению, нужно создать современную правовую базу, которая позволит создать благоприятные условия для развития новых технологий и их безопасного использования , заметил глава РФ. Эта задача ставилась изначально, когда Россия только столкнулась с первой волной COVID-19, отметил в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Леонид Огуль. Речь идет о недопущении проникновения инфекций на территорию России, контроле и научных изысканиях в области вакцин и иммунопрофилактики.

— Наш научно-исследовательский потенциал необходимо использовать именно в этом направлении. Коронавирус дал вызов всему миру. Нельзя забывать, что первой вакциной был именно «Спутник» . Кто бы что ни говорил, но на сегодняшний день именно «Спутник» остается самой эффективной вакциной, в том числе против «Омикрона». Сейчас век таких инфекций, когда происходит их быстрая мутация. Вот у «Омикрона» до 30 мутаций. И единственный способ борьбы — вакцинация и иммунопрофилактика, — подчеркнул парламентарий.

Пандемия коронавирусной инфекции и все ограничения, связанные с ней, длятся уже почти два года и за этот период сформирован весь комплекс защитных и предупреждающих мер, сказал «Известиям» и.о. ректора Государственного университета управления Владимир Строев.

— Учебные заведения, в частности, наладили и оптимизировали процесс обучения в режиме офлайн. Но эта ситуация открыла новые возможности не только для развития цифровой среды — о важности развития науки вновь заговорили на всех уровнях , — добавил он.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По его мнению, престиж не только врачей, но и разработчиков вакцины, эпидемиологов, химиков вырос кратно. Поэтому приток специалистов в эти сферы, развитие образовательных программ, лабораторий, использование международного опыта поможет сформировать прочную базу, уверен Владимир Строев.

«Зеленая» задача

Не менее важная тема — противодействие негативным изменениям климата. Здесь также требуются инновационные решения , которые позволят РФ добиться поставленных задач. За предстоящие три десятилетия накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Кроме того, до 2060 года России надо достичь углеродной нейтральности, напомнил Владимир Путин. В связи с этим важно адаптировать к климатическим вызовам всю отечественную экономику , подчеркнул президент.

— Чтобы учитывать здесь возможные риски и правильно выстраивать наши действия, нам, конечно, нужно не только полагаться на чьи-то чужие расчеты , а самим объективно, точно определять баланс углерода в атмосфере, — сказал глава государства.

В связи с этим он призвал создать научную систему, которая обеспечит высокоточный мониторинг выбросов и поглощения веществ, оказывающих прямое влияние на изменение климата. Для запуска такой системы предстоит наладить выпуск отечественного передового оборудования для измерений не только с Земли, но и из космоса . Более того, важно сформировать российские группировки спутников, разработать методики и алгоритмы высокоточных расчетов, сказал Владимир Путин.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Президент уже несколько лет назад говорил о том, что в РФ нужно создать систему мониторинга воздуха, воды и почв, напомнил в беседе с «Известиями» председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

— Как раз система мониторинга выбросов — очень важный здесь компонент. По-прежнему наши граждане жалуются на недостаточно хорошее качество воздуха в отдельных регионах . Напомню, что мы приняли закон о квотировании выбросов. Теперь нам нужно понимать, как это все работает. По моим данным, в разных регионах пока ситуация отличается, — подытожил сенатор.

Спецпредставитель российского президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев в свою очередь заявил о необходимости принять в этом году правовую базу по выбросам парниковых газов. Без этого Россия не сможет осуществлять климатические проекты, а также преподнести свою деятельность международному сообществу как правильную для снижения выбросов и достижения углеродной нейтральности.

Уже сейчас в России ведется активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике. Тем не менее полностью отказываться от нефти и газа пока преждевременно , поскольку они будут еще активно использоваться на протяжении нескольких десятилетий, заявил во время заседания Владимир Путин. Примечательно, что Россия, которая занимает четвертое место в мире по производству энергии, располагает одной из самых «чистых» генераций — с низким углеродным следом , заметил глава государства.

По словам президента ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, выступавшего на заседании, в новых реалиях очень важно оценить положительные и негативные последствия развития различных технологий.

— Очевидно, что человечеству с каждым годом требуется все больше и больше энергии. Традиционные источники энергии не лучшим образом влияют на окружающую среду. Это очевидный и тревожный факт. Тем не менее насаждаемые представления о причинах и путях выхода из возникшего кризиса зачастую имеют политико-экономическую подоплеку и связаны с недобросовестной конкуренцией . Вспомним озонную дыру или мир без фреона, призывы к полному отказу от ядерной энергетики. Озонная дыра сколько была у нас на слуху, а потом прошло 10 лет — все исчезло, фреон заменили на другие компоненты, и озонной дыры больше нет, — рассказал Михаил Ковальчук.

Реальным выходом из ситуации, когда человечеству необходимо все больше энергии, становится создание природоподобных технологий , уверен он. При этом Михаил Ковальчук подчеркнул: локальные меры, которое человечество принимает, осознав ограниченность ресурсов, мало что дают.

— Значит, нужны коренные изменения не только в генерации, но и в потреблении. Выход — это создание природоподобных технологий, о которых мы говорим в последнее десятилетие, которые воспроизводят процессы живой природы и, что важно, включены в естественный ресурсооборот, — пояснил Михаил Ковальчук. — Есть существенные результаты в создании биотопливных элементов, работающих на принципах живой клетки, создании элементов нейроморфной компонентной базы для принципиально нового биоморфного процессора, который потребляет меньше энергии, чем существующий компьютер, и ряд других технологий, созданных в российских институтах .

Фото: РИА Новости/Виолетта Вдовяк

Владимир Путин на заседании также призвал искать решения для последующего повторного применения или утилизации батареек и аккумуляторов. В целом инновационные проекты, по его словам, должны быть нацелены на создание безопасных и экологически чистых технологий производства энергии, ее транспортировки, хранения и использования.