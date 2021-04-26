Бурляев разоблачил заговор против Михалкова: "Почему мы допускаем подобное?"

Николай Бурляев разоблачил заговор против Никиты Михалкова. Он выразил уверенность, что лоббисты западных идей включили в программу Московского международного кинофестиваля скандальный фильм "Жар-птица", намеренно не уведомив об этом президента кинофорума: "Почему мы допускаем подобное?".

В рамках программы "Русский след" на Московском международном кинофестивале была представлена скандальная картина эстонского режиссёра - "Жар-птица", отметила ведущая Царьграда Олеся Лосева в программе "Интервью".

Эта кинолента повествует о нетрадиционных сексуальных отношениях в советской армии. Главные роли сыграли британец и украинец. Фильм выпущен на английском языке.

Вопрос в том, зачем нам это? - акцентировала внимание ведущая "Первого русского".

Включение этой картины, которая стала оскорблением нашей истории и наших предков, в программу московского кинофестиваля в эфире Царьграда прокомментировал народный артист России, режиссёр Николай Бурляев.

По его мнению, программу "Русский след" в действительности стоило бы назвать "Европейский след" или "Голливудский след". Он пояснил, что отдельные лица, которые отбирают фильмы и формируют состав уважаемого кинофестиваля, пытаются лоббировать чуждые русскому народу идеи.

Бурляев выразил уверенность, что эти лица не информировали президента данного кинофорума, выдающегося русского режиссёра Никиту Михалкова о всей программе.