«Буревестник» в зарубежной прессе. Оружие судного дня или фейк?

Оружие судного дня?

Попытку объективного анализа предпринимает издание The National Interest. В статье Себастьяна Роблина «Russia's Nuclear-Powered ‘Skyfall’ Missile with Unlimited Range: A Doomsday Weapon?» от 18 августа рассматриваются известные факты и последние новости, после чего делаются выводы, претендующие на объективность.



Автор напоминает, что целью проекта «Буревестник» является создание ракеты с ядерной энергоустановкой, имеющую практически неограниченную дальность полета. Прежде всего, его интересует, почему Россия пытается создать такое оружие, отличающееся большой сложностью.



Главной причиной этого автор считает опасения Москвы, связанные с развитием зарубежных систем противоракетной обороны. Межконтинентальные баллистические ракеты летают быстро и высоко, но хорошо заметны. Используя свои развитые системы, США могут обнаружить и поразить часть российских МБР. Полное отражение атаки все еще невозможно, но Москва беспокоится в связи с возможным развитием американской ПРО.



В отличие от МБР, крылатые ракеты летят вблизи поверхности и огибают препятствия, что затрудняет их перехват. Наземные РЛС смогут находить такие цели лишь на расстоянии в десятки миль. Из-за этого создание «противоракетного зонтика» по типу систем защиты от МБР оказывается невозможным.



Современные крылатые ракеты не могут нести достаточно топлива для межконтинентального полета. Кроме того, их скорость тоже ограничена. Ракета с ядерным двигателем имеет теоретически и практически неограниченную дальность полета. Она может не только достичь цели, но и пролететь по оптимальному маршруту, обойдя зоны ПВО.



The National Interest вспоминает данные зарубежных разведок. Утверждается, что с 2016 г. на полигонах Капустин Яр, Паньково и Нёнокса было проведено не менее десятка тестовых запусков новой ракеты, но лишь два были удачными. В ноябре 2017 г. была сделана видеозапись, позже сопровождавшая выступление российского президента. С. Роблин полагает, что ход испытаний указывает на «незрелость» проекта. Кроме того, он вспоминает про оценки, согласно которым «Буревестник» не сможет повлиять на процессы вокруг нового договора СНВ, поскольку его принятие на вооружение является делом отдаленного будущего.



Автор считает, что Россия пока далека от окончательного решения всех актуальных проблем и постановки новой ракеты на дежурство. При этом даже выполнение всех работ не избавит от проблем. Развертывание десятков изделий «Буревестник» будет достаточно дорогим, а кроме того, не останется без политических последствий. Также следует помнить о вопросах безопасности – как показывает инцидент 8 августа.



Ракета – фейк?

22 августа очередная публикация о «Буревестнике» появилась в издании Foreign Policy. Особый тон статьи за авторством Эми Макиннон и Лары Селигман задавал заголовок «Is Russia’s Doomsday Missile Fake News?» Поводом для ее появления ожидаемо послужили недавние события. При этом высказывается весьма любопытное мнение, противоречащее многочисленным другим публикациям СМИ.







Издание приводит слова Майкла Кофмана – специалиста по России из Центра военно-морского анализа в Арлингтоне. Он указывает, что аварийный реактор имел военное предназначение. При этом доступные данные не позволяют однозначно связать его с изделием «Буревестник». В России сейчас реализуется несколько проектов с применением ядерных технологий, и в Нёноксе могли испытывать компонент не только для крылатой ракеты.



FP также цитирует замдиректора Проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Иэна Уильямса. По его мнению, русские просто «бросают спагетти в стену и смотрят, что прилипло». Также он сомневается, что Россия сможет довести проект «Буревестник» до конца и наладить производство такого оружия. И. Уильямс напоминает, что ни одна другая страна не пытается создать подобное вооружение. В долгосрочной перспективе новую ракету можно считать самой смелой в техническом отношении и, вероятно, самой дорогой.





Авторы напоминают о прошлогоднем анонсе новых российских вооружений, сделанном лично главой государства. Они указывают, что все подобные системы недосягаемы для американских средств ПРО. Этот факт прямо указывает на основные опасения России. Также FP приводит список перспективных стратегических вооружений, причем указывает, что США должны на них отреагировать.



Абсурдная стратегия

Не менее интересные мнения 21 августа опубликовало издание The New Republic в статье «The Absurd Strategy Behind Russia’s Nuclear Explosion», автором которой выступил Анкит Панда. Начало материала затрагивает события начала августа, и в нем автор пытается найти связь между инцидентом в Нёноксе и ракетой «Буревестник». Затем в статье рассматривается собственно ракета и ее особенности разного рода.



Автор ищет причины появления «Буревестника». Такое оружие может использоваться в качестве средства ответного удара. Такие системы способны сдержать противника от первой обезоруживающей атаки. В годы холодной войны первый удар был главным поводом для беспокойства, но теперь ситуация изменилась.



Первый удар со стороны США не беспокоит Москву. Российское руководство прямо говорит, что основная проблема – ПРО США. При наличии таких систем возможности ответного удара могут быть ограничены. Потенциал американской ПРО пока не слишком высок, но российские специалисты не рассчитывают, что в будущем ситуация не изменится. Поэтому разрабатываются гиперзвуковой боевой блок, автономный подводный аппарат и крылатая ракета с неограниченной дальностью полета.



А. Панда считает такую концепцию сомнительной. Россия и без «Буревестника» располагает набором средств и систем, гарантирующих ответное поражение США. В таком случае крылатая ракета необходима только чтобы «поставить восклицательный знак в термоядерном апокалипсисе».



Также есть проблемы и со стратегическим значением нового оружия. США, уже столкнувшиеся со сложностями в сфере ПРО, могут развернуть системы противовоздушной обороны. Как российское хвастовство, так и вложение денег в неоднозначные проекты (автор указывает, что это не только американская «традиция») могут стать хорошим стимулом для новых исследований и проектов.







FP также напоминает, как именно президент США Дональд Трамп отреагировал на новости об аварии на российском полигоне. Он написал, что у США имеются похожие, но более совершенные технологии. Впрочем, издание указывает на попытку хвастовства.



Статья завершается пассажем, затрагивающим и Москву, и Вашингтон. Автор пишет, что в обеих странах лидеры делают оружие культом, а «военные приспособленцы и производители» поддерживают их, почти ничто не может помешать началу новой гонки вооружений с появлением необычных и причудливых образцов.



Разница во мнениях

Любопытно, что в первые дни после сообщений об аварии 8 августа зарубежные СМИ в основном пытались установить обстоятельства инцидента и связать их с известными проектами российской разработки. Затем акценты сместились, и теперь авария оказывается лишь поводом для нового изучения проекта «Буревестник» на основании доступных данных.



Мнения о новой российской ракете разнятся. При этом все сходятся в крайней сложности и дороговизне такого проекта. Также признают высокие технические характеристики и боевые качества ракеты, доведенной до требуемого состояния. При этом нет единого мнения о стратегической ценности такого оружия или о его влиянии на международную обстановку.



