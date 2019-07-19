«Буревестник» – не падальщик

Автор:

Покровский Александр

«Оружием возмездия» назвал разработанную в России крылатую ракету с ядерной энергоустановкой один из уважаемых военных экспертов, грамотный инженер Алексей Леонков. В публикации, размещённой не где-нибудь, а в официальной государственной «Российской газете» он обрисовал такую картину действий «Буревестника» в условиях постапокалипсиса:

Это оружие возмездия, оружие, которое будет применяться после того, как по территории агрессора «отработают» боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Понятно, что после ответно-встречного удара наших Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), кое-что останется от военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора - запасные командные пункты, защищённые военные базы, заводы, энергостанции и т.д. Такие «остатки» позволят стране-агрессору продолжать вести войну против России. Вот именно в этот момент и потребуется «оружие возмездия»…

«Буревестники» ударят по всем объектам в глубине территории страны-агрессора. При этом не факт, что уцелевшие единичные комплексы Противовоздушной обороны (ПВО) и Противоракетной обороны (ПРО) смогут обеспечить полноценную оборону (в этой обороне будет много брешей), а комплексы контроля за воздушной обстановкой в ионизированной атмосфере вряд ли увидят тот самый «радиоактивный выхлоп» нашей крылатой ракеты. К тому же «Буревестник» будет маневрировать, обходя обнаруженные уцелевшие зоны ПВО.

И – великолепный вывод: «Таким образом, «Буревестники» довершат разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора, не оставляя ей шансов на выживание… Государства, вынашивающие агрессивные планы против России и ее союзников, должны знать - прилёт «Буревестников» не только означает конец всем их надеждам на победу, но и конец их государственности. Именно «Буревестники», а не «Томагавки» втопчут страны-агрессоры в каменный век, и никак иначе».

Это – вряд ли…

Не очень понятно, с чего военный эксперт, и не из последних, вдруг именно сегодня обратился к этой теме. Вроде бы особого информационного повода не было? Или же он знает нечто такое, что пока недоступно, увы, нам, широкой гражданской публике.

Однако есть сразу несколько соображений, чтобы в ответ на его апокалиптическое полотно в духе Сальвадора Дали хладнокровно ответить в духе товарища Сухова: «Это – вряд ли…».

Во-первых, при нынешнем арсенале межконтинентальных баллистических ракет, практически, удесятерённом количеством разделяющихся головных частей индивидуального наведения на каждом носителе, никакого продолжения войны быть не может. По определению. Чтобы обездвижить автомобиль, вовсе не обязательно вышибать у него каждое колесо. Достаточно точечного воздействия на ключевую деталь оборудования. Или вовсе – убрать лишь одну прокладку между рулём и сиденьем.

И уж тем более нет смысла вызывать гранатомётчика, чтобы он для надёжности пальнул по догорающему на обочине остову.

Фото: www.globallookpress.com

Так что не для того в России с 70-х годов прошлого века выстраивали, несмотря на перестройки и перестрелки, всю систему уничтожающего ответного удара, чтобы не предусмотреть в ней ликвидацию у противника всего того, что позволит ему продолжить ведение войны. Особенно сегодня, когда у США вообще отсутствует внятная система ПВО-ПРО, способная противостоять гиперзвуковым ядерным глайдерам «Авангарда». Которого да, на вооружении пока нет. Ну, так и американцы нападут на нас явно не завтра. Да и «Буревестников» тоже пока нет…

Во-вторых, о каком, собственно, продолжении войны после обмена тотальными ядерными ударами может идти речь? Разумеется, целями ответно-встречного удара будут не только центры «принятия решений», управления, ракетные позиции, но и важнейшие, ключевые экономические объекты. Какие уж там заводы и энергостанции, когда разрушена будет промышленная и энергетическая инфраструктура! Какая там война, когда простое отключение электроснабжения вызывает в американских городах паралич на фоне хаоса и хаос на фоне паралича, а банды граждан начинают разносить магазины и офисы!

В-третьих, и упомянутые Леонковым в одном ряду возмездия с «Буревестниками» подводные ядерные торпеды «Посейдоны» никак не являются оружием возмездия. Они – оружие сдерживания. Оружие прочищения мозгов для потенциального агрессора, если угодно. Ибо говорить с нами с «позиции силы», как сулит нам, сжимая тощие женственные кулачки, новая глава Еврокомиссии и бывшая глава развалившегося бундесвера Урсула фон дер Ляйен, это – сколько угодно. Брань европейских и американских «урсул» на вороту не виснет. Но вот попытка перейти от разговоров к воздействию силой должна даже в бандитском мозгу европейского и американского либерала вызвать блокировку: а ну как русские ответят тем же? И что тогда с нами сделают их ужасные «Посейдоны»?

Да и давайте прямо спросим: какова должна быть цель этой гипотетической войны после войны? Оккупация радиоактивных остатков России? Так на этот случай у нас как раз и есть подлинное оружие возмездия – система «Периметр», на Западе получившая за гуманизм прозвище «Мёртвая рука». «Буревестники» что, войдут в неё составной частью? И стал бы тогда о них рассказывать президент?

И, наконец, последнее. Сами «Буревестники».

Такую машину – и на роль падальщика?

Понятно, отчего авторитетный эксперт отвёл «Буревестнику» роль падальщика, добивающего смертельно раненого врага. Леонков ссылается на «частую» критику этой ракеты за дозвуковую скорость и за то, что работа его ядерного двигателя оставляет заметный «радиоактивный выхлоп». Мол, при таких параметрах он станет лёгкой целью для ПВО и ПРО вероятного противника. Потому, по логике, и остаётся ему одна доля – в роли чёрного ворона выслушать последнюю просьбу отнести кровавый платок к милой любушке родной, ухмыльнуться зловеще в ответ и клюнуть в уцелевший у врага глазик.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Но вот тут и проявляется главное: для аппарата с такими тактико-техническими данными этого одновременно, как графу де ля Фер в роли Атоса, - и мало, и избыточно.

Оставим пока в стороне то, в какой роли заявил «Буревестники» президент Владимир Путин во время своего исторического заявления 1 марта 2018 года.

А заявил он их в роли барражирующих в воздухе неограниченное время крылатых ракет, способных обходить зоны прикрытия ПВО. Они могут летать по самой прихотливой траектории на неограниченную дальность. Просто посчитаем, каким должны быть эти ракеты по краткому, но ёмкому описанию президента.

Первое: компактная ядерная энергетическая установка. Царьград уже разбирал подробно её возможные параметры. Напомним вкратце.

Малогабаритная – значит, это реактор, способный уместиться в традиционный для крылатой ракеты диаметр 0,7 метра. Ну, пусть в полный метр. При этом, по словам президента, он в 100 раз мощнее обычного. Значит, на новых принципах реактор работает. На каких, не очень понятно. Неясно, с помощью чего можно настолько усилить реакцию деления по сравнению с тем, что дают традиционные уран и плутоний. Поэтому, скорее всего, президент имел в виду полезный «выхлоп» энергетической установки на двигатели. А коли так, что этим параметрам соответствует только один изобретённый человечеством и уже доведённый в России до работающих экземпляров двигатель – электроплазменный. Именно такой выдаёт на порядок, а то и на два большую удельную тягу, нежели лучший жидкостный ракетный двигатель. И ядерный – тоже.

А раз речь идёт об этом, то о каком «ядерном следе» может идти речь? Да, в «классическом» ядерном двигателе тяга получается, огрубляя за счёт пропуска рабочего тела (водорода или аммиака) через реактор и выброс его, разогретого через сопло. Были такие двигатели, были они даже испытаны. Но они всего в два раза, а не на порядок, превосходят по удельному импульсу химические ракетные двигатели, а по сложности и опасности сильно их превосходят. Потому верно указывают эксперты, в том числе Леонков, такие двигатели разрабатывались в Советском Союзе. Но ещё аж в 1965 году были положены, что называется, на полку.

Зато разработки электроплазменного двигателя продолжались. И успешные испытания их проходили – Царьград внимательно следит за этим и описывал соответствующие события. И в космос Россия готовится отправить одно из таких изделий, на дальнейшие испытания.

И тут принцип работы несколько другой. Опять же сильно огрубляя, он может быть описан так: реактор вполне себе замкнутого типа, топливным элементом ему служит ядерная батарейка – об испытаниях тоже сообщалось. За счёт больших параметров выдаваемой генератором электроэнергии нагревает рабочее тело между электродами до плазменного состояния, каковая плазма и толкает всю конструкцию. С привешенной к ней боеголовкой, головкой самонаведения, устройствами РЭБ и всего прочего, что положено иметь порядочной крылатой ракете.

Да и рабочим телом в данном варианте может служить обыкновенный воздух, который засасывается при движении ракеты, обращается в плазму и выбрасывается из сопла. Не давая никакого радиоактивного следа.

А то военные и конструкторы о нём не думали и разработали машину, которая не только загрязняет атмосферу, но, главное, позволяет наводить на себя ракеты противника столь элементарным образом!

И такую машину – всего лишь на роль падальщика?

Фото: www.globallookpress.com

Для чего нужен «Буревестник»

Другой известный эксперт, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в ответе на этот вопрос Царьграда был лапидарен:

Вопрос применения этого «Буревестника» пока не стоит, поскольку «Буревестника» как такового ещё нет.

И второе, выделил главное эксперт: «Как правило, такое оружие нужно не для того, чтобы наносить по кому-нибудь удары, а для того, чтобы никто не рискнул на нас напасть».

Поэтому, по мнению Литовкина, фантазировать сегодня, когда применят это оружие, как применят – интересно только с точки зрения публицистики. А для серьёзного подхода – так, спекуляция.

Вряд ли можно поспорить с тем доводом военного обозревателя ТАСС, что «ажиотаж вокруг всего этого несколько политизирован, потому что средств сдерживания вероятного противника у нас и сегодня достаточно». И лишние «Буревестники» – так, бухгалтерия для правды жизни относительная.

Но всё же для чего может быть применено такое оружие как крылатая ракета неограниченной дальности, если бы она уже была в распоряжении Верховного главнокомандующего?

Да для того же, для чего и всё прочее оружие – для сдерживания агрессии в головах либеральных министров обороны. А то ведь совсем недавно на слушаниях в конгрессе кандидат в министры обороны США Марк Эспер едва на… атомы не изошёл, описывая, как он яро и грозно будет окорачивать Россию. И в этих условиях назначение «Буревестников» выглядит как раз противоположным «орудию возмездия». Это орудие предостережения. Как только приблизится кто-то на Западе в своём неуёмном раже к реальной красной черте, попробует перейти от слов хотя бы к имитации дела – шевельнётся враз хищно медвежья лапа, поднимутся в воздух «Буревестники», невидимые и неуловимые, получат со спутников текущие координаты центров управления, авианосных группировок, ядерных шахт врага…

Ведь ответно-встречный удар вовсе не обязательно может наноситься «Сарматами» с территории Оренбургской области, давая врагу лишнее время для действия. Он может последовать и через секунды, прямо из-за ближайшей горочки. Для этого «Буревестник» как раз и незаменим.