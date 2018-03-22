«Буревестник» - плохая весть для ПРО: россияне выбрали название для новейшего оружия

В начале марта Владимир Путин предложил гражданам страны выбрать названия новейшим системам российского вооружения. И с того момента сайт Минобороны России обрабатывал за час более 20 тысяч обращений. А за 9 дней голосования на интернет-ресурс ведомства поступило более 7,6 миллионов предложений!

Встречались и весьма неожиданные: «Летающий ватник», «Кракен», «Язь», «Вий», «Офтальмолог».

К вечеру четверга определились лидеры голосования.

Голосование по названиям проходило на сайте Минобороны РФ.

Самая острая конкуренция шла за выбор имени для гиперзвуковой крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергоустановкой и неограниченной дальностью полета. Больше всего голосов (747554 голоса) набрал «Буревестник». С ним жестко конкурировали «Пальмира» и «Сюрприз» - тоже перевалили отметку в 700 тысяч.

Самое быстрое в мире океанское необитаемое ударное судно, которое способно на глубинах более 1000 метров доставить ядерный заряд к любому континенту, получил имя морского божества «Посейдон» (152 871 голос). Немногим меньше интернет-пользователей ассоциировали этот аппарат с «Авророй» - так звали богиню утренней зари в римской мифологии и легендарный революционный крейсер. А 120 с лишним тысяч участников голосования выступали за «Прибой».

Океанская многоцелевая система с беспилотными подводными аппаратами.

Боевой лазерный комплекс, способный лишать ориентиров любые воздушные цели противника - отныне «Пересвет», в честь монаха-воина Александра Пересвета, чей поединок поднял дух русского войска перед Куликовской битвой. Но он мог получить имена мифического змея «Василиск» или «Блик».

Крылатая ракета неограниченной дальности с ЯЭУ.

По итогам голосования новейшему российскому оружию выбрали звучные имена.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Крылатая ракета неограниченной дальности с именем морской птицы средней величины «Буревестник» может преодолеть любую противовоздушную оборону вероятного противника, найти свою жертву, и если прикажут - точно спикировать. А если нет - будет летать дальше...

Вскоре официальные названия современных видов российского оружия попадут в учебные материалы военных вузов по всему миру.