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Бунты в США набирают обороты - бежим в Россию: Эмигрант заявил, что надеется на спасение с русскими
02 июня 2020, 15:55 • 202 • Политика
Бунты в США заставили пересмотреть уехавших из России свои взгляды. Так, автор блога о жизни в Штатах говорит, что пора перебираться обратно, чтобы найти спасение у русских.
Автор блога "Американо" на платформе "Яндекс. Дзен" рассказывает о своей жизни в США. Три года назад он переехал в Штаты из России, сейчас живёт в Лос-Анджелесе, однако после начала бунтов на улицах американских городов блогер всерьёз задумался о возвращении в Россию до стабилизации ситуации. По словам "Американо", несмотря на то что власти в США говорят о полностью контролируемых протестах - мол, ничего страшного, мы справимся, на самом деле никто и ни за что не отвечает.
Самой страшной угрозой стали мародёры. По мере развития бунтов они стали сбиваться в группы, вооружаться и инспектировать территорию в поисках наживы. Магазины не успели вывезти свой товар, говорит "Американо", и теперь из лавок выносят всё, что плохо лежит.
"Больше всего пугают мародёры, они уже передвигаются по городу группами, с ломиками, кувалдами и пилами, грабят магазины, пугает то, что если ситуация не решится, они переключатся на обычные дома, - пишет автор блога. - На данный момент мы соблюдаем введённый комендантский час, однако я начинаю серьёзно задумываться о временном возвращении в Россию, если ситуация выйдет из-под контроля, но с этим тоже трудности, ибо неизвестно, открыты ли вообще сейчас границы".
Протесты продолжаются в 35 городах США, говорит "Американо". Лос-Анджелес - точка с не самыми серьёзными столкновениями, но и здесь становится опасно. Чётких требований, по словам автора блога, участники бунтов уже не выдвигают. В целом же, как известно, протесты начались после убийства чернокожего мужчины сотрудником полиции в Миннеаполисе.
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