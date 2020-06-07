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Бунтовщики поставили на колени первого мирового лидера. Но не в США
07 июня 2020, 01:00 • 113 • Политика
Бунтовщики, поддержавшие протестные настроения в Штатах, поставили на колени мирового лидера. Стоит отметить, что не в США.
В Оттаве состоялась акция в поддержку протестов в США. Демонстрация прошла на лужайке перед комплексом зданий национального парламента. Вместе с митингующими на колени встал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Политик находился среди митингующих в чёрной защитной маске.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, назвав происходившее в Оттаве "диктатурой политкорректности".
"Все - виноватые, невиноватые - на колени!" - отметил он в своём Telegram-канале, подчеркнув, что остаётся непонятным, за что должен извиняться Трюдо.
"Но отказать возможности нет: диктатура не терпит отказов. Ужесточение политкорректности приведёт к контрволне и новым перекосам в социальной ткани обществ, которые её исповедуют. И уже очень скоро", - подчеркнул Пушков.
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