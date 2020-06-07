Бунтовщики поставили на колени первого мирового лидера. Но не в США

В Оттаве состоялась акция в поддержку протестов в США. Демонстрация прошла на лужайке перед комплексом зданий национального парламента. Вместе с митингующими на колени встал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Политик находился среди митингующих в чёрной защитной маске.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, назвав происходившее в Оттаве "диктатурой политкорректности".

"Все - виноватые, невиноватые - на колени!" - отметил он в своём Telegram-канале, подчеркнув, что остаётся непонятным, за что должен извиняться Трюдо.

"Но отказать возможности нет: диктатура не терпит отказов. Ужесточение политкорректности приведёт к контрволне и новым перекосам в социальной ткани обществ, которые её исповедуют. И уже очень скоро", - подчеркнул Пушков.