Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная ...
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
Главная / Политика

Бунтовщики поставили на колени первого мирового лидера. Но не в США

07 июня 2020, 01:00  •  113 • Политика
Бунтовщики, поддержавшие протестные настроения в Штатах, поставили на колени мирового лидера. Стоит отметить, что не в США.
В Оттаве состоялась акция в поддержку протестов в США. Демонстрация прошла на лужайке перед комплексом зданий национального парламента. Вместе с митингующими на колени встал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Политик находился среди митингующих в чёрной защитной маске.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, назвав происходившее в Оттаве "диктатурой политкорректности".
"Все - виноватые, невиноватые - на колени!" - отметил он в своём Telegram-канале, подчеркнув, что остаётся непонятным, за что должен извиняться Трюдо.
"Но отказать возможности нет: диктатура не терпит отказов. Ужесточение политкорректности приведёт к контрволне и новым перекосам в социальной ткани обществ, которые её исповедуют. И уже очень скоро", - подчеркнул Пушков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
06 июня 2020, 18:55
"Дайте ещё борт!": Русские в бунтующих США массово просят вернуть их в Россию - Захарова
06 июня 2020, 18:55
"Назло бабушке": Украинский нацист призвал Киев взорвать питавшее Крым водохранилище
06 июня 2020, 20:55
"Это уже неприлично выглядит": Политолог назвал слабого министра России
06 июня 2020, 20:55
"Праздник всей русской цивилизации". Извиняться не придётся: Малофеев объяснил причину
06 июня 2020, 18:55
"Дорогой старший Брат" Кадырова поможет в войне с COVID-19
06 июня 2020, 17:55
Поддержка поправок в Конституцию стала ответом россиян на гей-пропаганду Европы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше смерть
01 июня 2020, 17:55
Переполох в Киеве: Россия создает новый полигон рядом с границей Украины
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
06 июня 2020, 09:55
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют
01 июня 2020, 00:55
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
31 мая 2020, 07:55
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.