Бунт Зеленского Захарова объяснила проще некуда: "Два месяца издеваются"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила бунт президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Запад дать информацию на нападении России 16 февраля.

По словам Захаровой, действия Владимира Зеленского, по сути публично поставившего под сомнения всю западную антирусскую стратегию, объясняются так, что проще некуда. Всё дело в самих США и их партёрах, уже два месяца создающих напряжение вокруг ситуации с якобы готовящемся нападении России на Украину.

"Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию", - описала политику США на Украине Мария Захарова.

Отметим, ранее США и Германия приняли решение перенести свои консульства во Львов.