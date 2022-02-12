Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
В Литве начались самые масштабные протесты за 30 лет
Решение Путина по мигрантам. Военкор оценил ход: "Полетят клочки"
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
Главная / Политика

Бунт Зеленского Захарова объяснила проще некуда: "Два месяца издеваются"

12 февраля 2022, 20:05  •  39 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила бунт президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Запад дать информацию на нападении России 16 февраля.
По словам Захаровой, действия Владимира Зеленского, по сути публично поставившего под сомнения всю западную антирусскую стратегию, объясняются так, что проще некуда. Всё дело в самих США и их партёрах, уже два месяца создающих напряжение вокруг ситуации с якобы готовящемся нападении России на Украину.
"Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию", - описала политику США на Украине Мария Захарова.
Отметим, ранее США и Германия приняли решение перенести свои консульства во Львов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


39
Источник
Похожие новости
12 февраля 2022, 02:35
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
12 февраля 2022, 04:55
Байден уже не с нами? Политолог указал на необратимые изменения
12 февраля 2022, 01:25
В ГД ответили на требование Киева отчитаться по численности военных у границы
12 февраля 2022, 12:30
Американский политик выдала умалчиваемую США правду об Украине: "Они лгут"
12 февраля 2022, 10:10
На это намекал Лавров: Источник заявил о возвращении русских дипломатов с Украины
12 февраля 2022, 14:15
"Англичанка гадит": Хотела русским, получилось – себе. Хохотали даже британцы
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 февраля 2022, 02:35
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
12 февраля 2022, 04:55
Байден уже не с нами? Политолог указал на необратимые изменения
12 февраля 2022, 01:25
В ГД ответили на требование Киева отчитаться по численности военных у границы
12 февраля 2022, 12:30
Американский политик выдала умалчиваемую США правду об Украине: "Они лгут"
12 февраля 2022, 10:10
На это намекал Лавров: Источник заявил о возвращении русских дипломатов с Украины
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2022, 03:00
Байден одной фразой выразил отношение к сближению России и Китая
10 февраля 2022, 08:35
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
06 февраля 2022, 09:30
Украина готовится нанести сокрушительный удар по российской энергетике
06 февраля 2022, 21:10
"Казахстан просто исчез...": Аналитика, после которой Захарова перешла на зомби-эмодзи
06 февраля 2022, 00:10
"Давай, Путин!": Старики и малыши взялись за автоматы. О чём умолчал The Sun?
12 февраля 2022, 02:35
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
11 февраля 2022, 13:10
"Камила, не прячь лица!": Кремль напрямую обратился к Валиевой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.