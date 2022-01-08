Бунт Зеленского против Байдена. Президент Украины решился?

Владимир Зеленский призвал сенат США проголосовать за санкции против "Северного потока - 2".

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что сенату США следует проголосовать против "Северного потока - 2", объявив новые санкции. Соответствующее обращение Зеленский оставил в Twitter:

Украина просит всех своих друзей в сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы.

Предполагается, что голосование палата представителей проведёт 14 января. На повестке дня главный вопрос - политическое давление в связи с введением в эксплуатацию "Северного потока - 2". Чтобы санкции были объявлены, в пользу решения должны проголосовать 60 членов сената.

В США понимают, что санкции против "Северного потока - 2" ещё больше отдалят Штаты от партнёров по Евросоюзу. В том числе об этом говорил представитель Госдепа США Нед Прайс. В то же время сенатор-республиканец Тед Круз считает, что санкции стали бы символом "подлинного прогресса" в противостоянии "агрессии Москвы и защите Киева". Какое решение будет принято? Пока вопрос открытый, поскольку соотношение сил примерно равное. К тому же президенту США Джо Байдену не хотелось бы накалять обстановку, на что указывает политолог Марат Баширов. Действия Зеленского политолог оценивает, прямо скажем, скептически:

Обратиться в сенат, то есть к республиканским сенаторам, - это бунт против Байдена.

И действительно, сегодня чаяния Владимира Зеленского обращены к республиканцам. И демократу Байдену это может не понравиться.