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Бунт Зеленского против Байдена. Президент Украины решился?
08 января 2022, 14:00 • 200 • Политика
Владимир Зеленский призвал сенат США проголосовать за санкции против "Северного потока - 2".
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что сенату США следует проголосовать против "Северного потока - 2", объявив новые санкции. Соответствующее обращение Зеленский оставил в Twitter:
Предполагается, что голосование палата представителей проведёт 14 января. На повестке дня главный вопрос - политическое давление в связи с введением в эксплуатацию "Северного потока - 2". Чтобы санкции были объявлены, в пользу решения должны проголосовать 60 членов сената.
В США понимают, что санкции против "Северного потока - 2" ещё больше отдалят Штаты от партнёров по Евросоюзу. В том числе об этом говорил представитель Госдепа США Нед Прайс. В то же время сенатор-республиканец Тед Круз считает, что санкции стали бы символом "подлинного прогресса" в противостоянии "агрессии Москвы и защите Киева". Какое решение будет принято? Пока вопрос открытый, поскольку соотношение сил примерно равное. К тому же президенту США Джо Байдену не хотелось бы накалять обстановку, на что указывает политолог Марат Баширов. Действия Зеленского политолог оценивает, прямо скажем, скептически:
И действительно, сегодня чаяния Владимира Зеленского обращены к республиканцам. И демократу Байдену это может не понравиться.
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