Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Роскомнадзор предложил наказывать сайты-нарушители штрафами
Вашингтон пригрозил сторонникам «Северного потока - 2» в ЕС «множеством инструме...
Авиаудары в ответ на обстрел: ВВС Израиля атаковали 150 целей в секторе Газа
В Wintershall уверены в полной реализации проекта «Северный поток — 2»
Главная / В России

Бунт замерзающих городов: На Украине наступил «Холодомор»

13 ноября 2018, 17:54  •  166 • В России

Украина будто вернулась на 5 лет назад. Именно так в ноябре 2014-го и начинался Майдан. На улицах опять жгут покрышки, а разъяренные толпы захватывают здания. Газеты выходят с заголовками: «В Кривом Роге война — город замерзает, кто-то нанял титушек», «Ну, дали отопление — за всю ночь трусы на батарее не высохли!», «Отопления до сих пор нет, город на грани катастрофы»...

Что на этот раз у соседей?

У них — первые морозы. А холод — не тетка. А десятки городов так и не подключены к отоплению. А коммунальщикам приказано тепло не давать, пока люди не погасят долги за газ. А долги миллиардные — украинская газовая монополия «Нафтогаз» издевательски перечисляет: Киев должен 2 млрд гривен (около 5 млрд. руб.), Днепропетровск — 651 млн гривен, Харьков и Львов — по 629 млн, Запорожье — 509... А нет денег — нет вам и горячих батарей.

Десятки городов Украины так и не подключены к отоплению перед холодным сезоном.Фото: Алексей БУЛАТОВ

И отчаявшиеся горожане начали действовать.

В Кривом Роге народ поджег автопокрышки и отправился на штурм котельных. Люди сорвали замки и самовольно открыли вентили. Тепло пошло. Но … быстро кончилось - котельным перекрыли газ.

В Киеве — митинг с плакатами: "Нет холодомору 2018", "Дети и старики замерзают!"

Что бы сделали в нормальной стране? Правильно — дали бы тепло и потом уж разбирались: кто кому должен и кто виноват. Но в сегодняшней Украине такая логика не работает. Петр Порошенко подбрасывает заявления в костер: «Я не дам опускаться ценам на газ. Это работает на Россию и тех, кто агитирует снова идти на поклон к Москве ради дешевого газа».

И таки да, с 1 ноября на Украине уже подняли населению стоимость газа на 23,5% - до $303 за тысячу кубометров. Иначе МВФ грозил не дать новый транш. А между траншем и мерзнущим народом у майданных властей Украины даже выбор не стоит.

Для сравнения, в России — цена газа для граждан $95. Но разница в 3 (!) раза с Украиной — это если не учитывать уровень доходов населения. А если учитывать, то, по данным Евростата, пропасть в доступности газа для людей становится совсем катастрофической — в 7 раз. По этому показателю Украина — последняя из 34 стран Европы.

Да что Евростат. Вот цитаты читателей на сайтах украинских газет под статьями о замерзающих городах:

«Ленина верните на место, а всех каструль, которые в 2004 и в 2014 майданили, выловить и - к стенке вместе с Парашенкой...»

«Титушки на майдане скакали, а здесь население местное»

«Надо терпеть! А то Путин придет, нэзалэжнисть заберет, мосты построит, дороги, инфраструктуру... и шо тогда робыть гидному майданутому херою?»

«Молодцы криворожцы, силой захватывать газораспределительные станции и из граждан организовать охрану и бесперебойную работу отопления. Иначе сегодня правду не найти! Кстати по Конституции Украины, люди имеют право на самоуправление. Именно это мы и видим...»

Жители Кривого Рога подожгли шины из-за отсутствия отопления.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
166
Источник
Похожие новости
12 ноября 2018, 19:09
Депутатам дали право отказаться от супер-пенсии
13 ноября 2018, 14:39
Новый глава Хакасии может отозвать из Совфеда сенатора Валентину Петренко
12 ноября 2018, 19:09
У Медведева сменился шеф протокола

13 ноября 2018, 14:39
Администрация Симферополя ушла в отставку
13 ноября 2018, 17:54
Бунт замерзающих городов: На Украине наступил «Холодомор»
13 ноября 2018, 09:39
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об издевательствах начальства
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
10 ноября 2018, 23:09
Умерла актриса Юлия Волчкова
07 ноября 2018, 22:09
"Ответ не принимается": Матвиенко жестко ответила министру Кобылкину на предложение закрыть вывоз леса в Китай
10 ноября 2018, 23:24
Кто объединит разделенную Новороссию
13 ноября 2018, 06:39
Задержанный в России подполковник Украины в отставке назвал имена организаторов терактов в Крыму
07 ноября 2018, 06:12
Ты подонок, ты подонок, иди сюда, иди сюда
09 ноября 2018, 01:54
«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия в Черном море
12 ноября 2018, 20:54
Нетаньяху добился своего на встрече с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.