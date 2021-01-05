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Бунт врачей и поход на Роспотребнадзор: Юрий Лоза присоединился к разоблачителям

05 января 2021, 21:25  •  44 • Политика
Музыкант Юрий Лоза присоединился к врачам, объявившим войну Роспотребнадзору. Незадолго до Нового года бунт медиков вылился в масштабный спор в стенах ведомства санитарных врачей.
Незадолго до Нового года около 100 человек из Независимой ассоциации врачей, Лиги защитников пациентов и советов граждан из разных регионов прибыли в Москву, чтобы обсудить с главой Роспотребнадзора Анной Поповой действия властей в связи с пандемией коронавируса.
Медики поделились своими идеями, раскритиковав, например, поголовное ношение масок. Специалисты опасаются, что меры, которые навязывает Роспотребнадзор, нанесут здоровью людей больше вреда, чем сам коронавирус. Пришедшие врачи просили личной встречи с Анной Поповой, однако беседы тогда так и не получилось. Вместо главного санитарного врача к активистам вышла начальница кадрового отдела, которая не смогла ответить ни на один из заданных вопросов. Об этом написал Общенародный союз возрождения России (ОСВР) на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Вероятно, в том числе и поэтому вопросов меньше не стало, и сегодня врачи продолжают требовать беседы.
Кроме того, выяснилось, что на стороне этой части медицинского сообщества стоит музыкант Юрий Лоза. На личной странице в Facebook он поделился коротким отчётом о походе на Роспотребнадзор, написав:
"Меня несколько раз обвинили в том, что я оскорбил недоверием врачей, борющихся с ковидом. Это, конечно же, не так - я уважаю труд тех, кто действительно думает не о собственной выгоде, а о нашем с вами здоровье. К сожалению, в так называемой эпидемии заинтересованы слишком уж многие", - заявил Лоза, призвав посмотреть отчётный ролик.

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