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Бунт в Великобритании: митингующие атаковали резиденцию премьер-министра

03 июня 2020, 22:55  •  40 • Политика
Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Беспорядки начались после того, как полиция попыталась вытащить одного из митингующих из толпы
Следом за Штатами волна протестов накрыла Великобританию. Если сначала митингующие выступали мирно, то после того, как полицейские попытались вытащить из толпы человека, недовольство начали высказывать в гораздо белее жесткой форме.
Видео о том, что беспорядки добрались до Лондона, опубликовал телеканал НТВ в своем Твиттер-аккаунте. СМИ проинформировало и о попытках взять штурмом резиденцию премьер-министра страны Бориса Джонсона. Несколько протестующих, скандируя "Черная жизнь имеет значение", решили прелесть через ограждение, утверждает Телеграм-канал "Военный обозреватель". Они были задержаны стражами порядка.
В настоящий момент ситуация стабилизировалась, однако митинг продолжается. Люди на Трафальгарской площади разрисовывают дома и административные здания, полиция не предпринимает никаких действий для того, чтобы остановить происходящее.
Напомним, что беспорядки в Штатах начались несколько дней назад после того, как полицейский убил чернокожего охранника.

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