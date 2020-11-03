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Бунт в США может привести к ядерной войне: "Расслабляться не надо" - Сатановский

03 ноября 2020, 18:55  •  81 • Политика
Сегодня в США нет элит, которые были бы заинтересованы в дружбе с Россией, считает Евгений Сатановский. И даже если бунты в Америке развалят страну, нам мало не покажется - в конце концов, кто-то из генералов возьмет да нажмёт на ядерную кнопку. Это очень по-американски, говорит эксперт. "Расслабляться на надо", - призывает Сатановский.
Политолог Евгений Сатановский в личном телеграм-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ" высказался о выборах президента США, которые начались уже сегодня. Эксперт подчеркнул, что прогнозы о победителе делают все кому не лень. И, безусловно, российских журналистов интересует вопрос: а изменятся ли отношения России и США после окончания гонки кандидатов? Становский уверен: не изменятся.
"Для нас это как собачьи бега. Байден ли Трампа задушит, или Трамп Байдена завалит - нам что с того? Легче станет? Не станет. Отношения со Штатами наладятся? Не наладятся. И не могли они быть другими, разве что развалилась бы Россия, как в Штатах ждали и до сих пор ждут", - подчеркнул эксперт.
В своём анализе происходящего Сатановский добавляет, что ничего хорошего России не стоит ждать ни от бунтов в США, ни от мира, ни даже от сотрудничества Вашингтона с Китаем. Ведь если демократы наладят отношения с Китаем, "они нами с удвоенной энергией и займутся".
"Разругаются с Китаем республиканцы вконец - тоже не лучше. Мы для них - тандем, причём слабое звено, а бить надо по кому? Вот по нам бить и будут. Да и если развалятся США, что тоже не исключено, кто его знает, что они перед этим учудят? Ядерную войну под конец устроить, чтобы всемирным апокалипсисом свою собственную крышку гроба подсветить, - это вполне по-американски", - считает Сатановский.
Политолог считает, что сегодня в США нет элиты, которая была бы заинтересована в улучшении отношений с Россией. Кроме того, он добавляет, что и прежнего страха перед русскими не существует, а демонизация нужна лишь для поддержания политической игры.
"Америка ждать умеет. Она, как крокодил или удав, может долго в засаде ждать, пока жертва не расслабится и осторожность не потеряет. Так что выборы у них, не выборы... Расслабляться не надо", - подчеркнул Сатановский.

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