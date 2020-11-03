Бунт в США может привести к ядерной войне: "Расслабляться не надо" - Сатановский

Политолог Евгений Сатановский в личном телеграм-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ" высказался о выборах президента США, которые начались уже сегодня. Эксперт подчеркнул, что прогнозы о победителе делают все кому не лень. И, безусловно, российских журналистов интересует вопрос: а изменятся ли отношения России и США после окончания гонки кандидатов? Становский уверен: не изменятся.

"Для нас это как собачьи бега. Байден ли Трампа задушит, или Трамп Байдена завалит - нам что с того? Легче станет? Не станет. Отношения со Штатами наладятся? Не наладятся. И не могли они быть другими, разве что развалилась бы Россия, как в Штатах ждали и до сих пор ждут", - подчеркнул эксперт.

В своём анализе происходящего Сатановский добавляет, что ничего хорошего России не стоит ждать ни от бунтов в США, ни от мира, ни даже от сотрудничества Вашингтона с Китаем. Ведь если демократы наладят отношения с Китаем, "они нами с удвоенной энергией и займутся".

"Разругаются с Китаем республиканцы вконец - тоже не лучше. Мы для них - тандем, причём слабое звено, а бить надо по кому? Вот по нам бить и будут. Да и если развалятся США, что тоже не исключено, кто его знает, что они перед этим учудят? Ядерную войну под конец устроить, чтобы всемирным апокалипсисом свою собственную крышку гроба подсветить, - это вполне по-американски", - считает Сатановский.

Политолог считает, что сегодня в США нет элиты, которая была бы заинтересована в улучшении отношений с Россией. Кроме того, он добавляет, что и прежнего страха перед русскими не существует, а демонизация нужна лишь для поддержания политической игры.

"Америка ждать умеет. Она, как крокодил или удав, может долго в засаде ждать, пока жертва не расслабится и осторожность не потеряет. Так что выборы у них, не выборы... Расслабляться не надо", - подчеркнул Сатановский.