Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления

Несколько источников в Пентагоне опровергли заявление президента США Дональда Трампа о взрыве в Бейруте, который произошёл в порту ливанской столицы 4 августа. Комментируя ситуацию, Трамп, сославшись на неких американских генералов, заявил, что в Бейруте могла произойти атака.

Лидер страны отметил, что "характер взрыва" свидетельствует, что детонация не была производственной.

Однако, сообщает CNN, в Пентагоне категорически не согласны с этим комментарием Трампа. Телеканал сообщает, что представители Министерства обороны США опровергают сделанное президентом США заявление о некоей бомбе и атаке на порт.

Как пояснил представитель Пентагона, если бы там действительно было нападение, то "меры безопасности для американских войск и техники в регионе автоматически усилились бы", однако до сих пор ничего подобного не произошло.

Напомним, что, по последним данным, при взрыве в Бейруте аммиачной селитры, которая годами хранилась на складе, могли погибнуть около сотни человек, пострадавших - несколько тысяч человек.

Местные власти признают, что, вероятнее всего, список жертв, к сожалению, будет ещё расти. Многие пока не опознаны.