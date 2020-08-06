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Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления

06 августа 2020, 02:25  •  40 • В мире
Три представителя Министерства обороны США пошли на бунт после заявления американского лидера Дональда Трампа о взрыве в Бейруте. Они опровергли слова президента, который заявил, что, по мнению генералов США, "характер взрыва" говорит о нападении.
Несколько источников в Пентагоне опровергли заявление президента США Дональда Трампа о взрыве в Бейруте, который произошёл в порту ливанской столицы 4 августа. Комментируя ситуацию, Трамп, сославшись на неких американских генералов, заявил, что в Бейруте могла произойти атака.
Лидер страны отметил, что "характер взрыва" свидетельствует, что детонация не была производственной.
Однако, сообщает CNN, в Пентагоне категорически не согласны с этим комментарием Трампа. Телеканал сообщает, что представители Министерства обороны США опровергают сделанное президентом США заявление о некоей бомбе и атаке на порт.
Как пояснил представитель Пентагона, если бы там действительно было нападение, то "меры безопасности для американских войск и техники в регионе автоматически усилились бы", однако до сих пор ничего подобного не произошло.
Напомним, что, по последним данным, при взрыве в Бейруте аммиачной селитры, которая годами хранилась на складе, могли погибнуть около сотни человек, пострадавших - несколько тысяч человек.
Местные власти признают, что, вероятнее всего, список жертв, к сожалению, будет ещё расти. Многие пока не опознаны.

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