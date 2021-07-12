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Бунт в парламенте Грузии: Журналисты берут здание штурмом

12 июля 2021, 14:00  •  147 • Политика
Журналисты заявили, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Грузии. Здание парламента пытались взять штурмом.
Журналисты ворвались в здание парламента Грузии. Они требуют встречи с депутатами. Журналистские протесты начались после гибели коллеги корреспондентов - умер оператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарав. Его избили в ходе беспорядков в Тбилиси 5 июля. Пролежав в больнице шесть дней, мужчина скончался.
Коллеги погибшего считают, что ответственность за произошедшее должны взять на себя представители властей. Они должны были организовать порядок в ходе протестных акций, но не сделали этого, считает пресса.
Директор "ТВ Пирвели" Вато Церетели также находится у здания парламента. Он заявил, что к 18:00 в этой точке соберётся ещё больше людей, чтобы "вместе сказать Ираклию Гарибашвили, чтобы он вместе со своими министрами ушёл туда, где им самое место".
Журналисты пытались взять штурмом здание. Какое-то время их не пускали, однако затем дверь открыл депутат от Нацдвижения Нике Мачутадзе. Сейчас у здания парламента находятся оппозиционные депутаты и гражданские активисты. Представители парламентской оппозиции надеются, что полиция запустит в здание всех журналистов. Переговоры продолжаются.

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