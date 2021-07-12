|
Бунт в парламенте Грузии: Журналисты берут здание штурмом
12 июля 2021, 14:00 • 147 • Политика
Журналисты заявили, что собираются продолжать акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьером Грузии. Здание парламента пытались взять штурмом.
Журналисты ворвались в здание парламента Грузии. Они требуют встречи с депутатами. Журналистские протесты начались после гибели коллеги корреспондентов - умер оператор "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарав. Его избили в ходе беспорядков в Тбилиси 5 июля. Пролежав в больнице шесть дней, мужчина скончался.
Коллеги погибшего считают, что ответственность за произошедшее должны взять на себя представители властей. Они должны были организовать порядок в ходе протестных акций, но не сделали этого, считает пресса.
Директор "ТВ Пирвели" Вато Церетели также находится у здания парламента. Он заявил, что к 18:00 в этой точке соберётся ещё больше людей, чтобы "вместе сказать Ираклию Гарибашвили, чтобы он вместе со своими министрами ушёл туда, где им самое место".
Журналисты пытались взять штурмом здание. Какое-то время их не пускали, однако затем дверь открыл депутат от Нацдвижения Нике Мачутадзе. Сейчас у здания парламента находятся оппозиционные депутаты и гражданские активисты. Представители парламентской оппозиции надеются, что полиция запустит в здание всех журналистов. Переговоры продолжаются.
Подпишитесь на нас
147
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июля 2021, 00:20
|
06 июля 2021, 09:30
|
08 июля 2021, 19:15
|
06 июля 2021, 04:00
|
06 июля 2021, 05:50
|
09 июля 2021, 02:35
|
08 июля 2021, 01:50