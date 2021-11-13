Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина

Подводим итоги уходящей недели, вспоминая три знаковых выступления в Госдуме. В ходе заседания успели поговорить о самых тревожных темах - бездумной пропаганде вакцинации, которая часто вредит, ошибках министра - он, кстати, был "бит", а также угасающей культуре России - кстати, этот эпизод встречали в гробовой тишине.

На этой неделе в Госдуме бунтовали. Причём не только новички, но и ветераны. Своё резкое слово сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, задавая неудобные вопросы министру финансов России Антону Силуанову. С трибуны о вредной пропаганде принудительной вакцинации от ковида говорил депутат Алексей Нечаев. Кроме того, о беде угасания культуры в России высказывался депутат Николай Бурляев. Но обо всём по порядку.

"Стоп, стоп, стоп..."

В Государственной Думе проходило первое чтение законопроекта о повышении НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) для металлургической отрасли. Предполагается, что в случае его принятия дополнительный доход в бюджет в течение трёхлетнего периода составит 550 млрд рублей. Министр финансов России Антон Силуанов пришёл защищать проект, а помогал ему глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Совершенно очевидно, что рост НДПИ не способен решить ключевую проблему. А именно: он не способен эффективно бороться с ростом цен на внутреннем рынке. Наоборот, при повышении НДПИ конечная металлургическая продукция становится дороже, поскольку в итоговую цену закладываются дополнительные издержки.

На этот момент совершенно правильно обратил внимание спикер Государственной Думы Вячеслав Володин:

Мы понимаем ответственность. Президент поставил задачу - снижение цен на металл. Достигаем её? Нет. Налоги какие вводятся? Решают они вопросы? Нет. Да, изъятие будет. А что мы будем делать, если будет рост цен?

На это глава Минфина Антон Силуанов ответил что-то невнятное про то, что введение постоянных экспортных пошлин противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

"Стоп, стоп, стоп..." - прервал его Володин, напомнив, что от санкций ВТО Россию не защищала. Так почему мы должны следовать её правилам? Формулировки были жёсткими, фактически министр был "бит", на что обратил внимание и ведущий "Первого русского" Юрий Пронько. О всей череде событий он рассказывает в авторской программе "Сухой остаток".

"Зачем нас подставляют под шприц"?

Глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев говорил о реальной позиции граждан России относительно вакцинации. Депутат подчеркнул, что более половины граждан страны против принудительной вакцинации и заставлять их вакцинироваться бесполезно.

Вместо этого, считает парламентарий, государство должно взять на себя ответственность за вероятные побочные эффекты от прививки, а таких случаев, добавил Нечаев, очень много, просто о них умалчивают.

Он убеждён, что такую информацию, напротив, стоит не замалчивать, а максимально подробно изучать. России стоит взять пример с Великобритании, где в 1946 году была создана система "жёлтых карточек": привитые пациенты сообщали о своих недомоганиях, и все они анализировались и вносились в общую базу.

Также депутат предложил ввести общенациональную программу предвакционного обследования, чтобы врач перед введением вакцины имел перед глазами всю историю болезни человека, видел его медицинскую карту.

Чтобы люди, у которых есть противопоказания - там, диабет, много ещё что, - не попали под шприц, - подчеркнул депутат. Также, уверен он, не стоит вакцинироваться тем, у кого "антител полная куча": многие специалисты считают, что естественный иммунитет защищает от инфекции намного лучше.

Ещё более подробно о громкой речи "Первый русский" рассказывает в расширенной публикации.

Пришлось слушать Пушкина

Вопросы цензуры, защиты нравственности и принципов государственной культурной политики, основанной на традиционных ценностях, патриотизме, поднял с трибуны Госдумы известный актёр, кинорежиссёр, народный артист России, первый заместитель председателя Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Николай Бурляев.

Такого яркого и поучительного выступления, надо сказать, в стенах Госдумы ещё не было. Для самого депутата это было его первое обращение с трибуны нижней палаты парламента к коллегам. Ходить вокруг да около артист не стал - без обиняков высказался от том, как уничтожают культуру в нашей стране, призвал Госдуму "сделать, быть может, самое главное - принять мировоззрение Государства Российского, выражающее идеалы нации", напомнив, что "президент уже начал это движение, издав прекрасный указ в 2014 году о государственной культурной политике, основанной на традиционных ценностях, патриотизме и разумном консерватизме".

В этой связи Бурляев остановился на вопросе цензуры, обратив внимание, что этого слова "либералы панически боятся".

Я против политической цензуры, от которой натерпелись все мои друзья: Тарковский, Бондарчук, Шукшин, Высоцкий - все натерпелись, и я тоже, - подчеркнул депутат. - 20 моих фильмов пролежали на полке в сумме 250 лет. Как я могу быть за цензуру?

Однако он напомнил о необходимости нравственной цензуры. И процитировал для всех присутствующих малоизвестные широкой общественности слова поэта Александра Пушкина по этому вопросу: