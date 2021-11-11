Бунт в Госдуме. Интересы противников обязательной вакцинации представил депутат

Депутат Госдумы Алексей Нечаев представил интересы противников обязательной вакцинации от коронавируса в России. Сказанное Нечаевым отличается от привычной линии властей, и его речь уже называют бунтом в Госдуме.

В ходе пленарного заседания Госдумы глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев говорил о реальной позиции граждан России касаемо вакцинации. Депутат подчеркнул, что 77 процентов граждан страны против принудительной вакцинации. Люди сами должны решать, делать им укол или нет:

Характер вакцинации от добровольного начинает приобретать черты принудительного, - отметил Нечаев, добавив, что подобное, например, мы наблюдаем в Санкт-Петербурге. - Но, конечно, три четверти жителей России - 77 процентов, по исследованию ВЦИОМ, считают, что делать или не делать прививку - это личное дело каждого. И в демократической стране законодатели не только не должны принимать законы, идущие вразрез с волей большинства людей. Они должны способствовать тому, чтобы помочь исполнительной власти ничего не перепутать.

Людей начинают делить на прививочников и антипрививочников, отметил Нечаев. Однако это слишком упрощённое деление, вероятно, связанное с непониманием структуры общества. Ведь есть люди, которые сделали те же прививки от полиомиелита, однако пока отказываются от прививки против коронавируса - ждут большей информации о ней. Или, например, есть категория людей, перенёсших ковид: у них пока имеются антитела, и делать прививку опасно.

Есть люди, которые считают, что иммунитет - это более надёжная защита, чем прививка. И я к ним тоже отношусь, - сказал Нечаев. - Сейчас учёные говорят, что люди переболевшие защищены лучше, чем получившие две дозы вакцины.

Депутат полагает, что лучшей альтернативой пропаганде вакцинации могла бы стать реальная ответственность государства за последствия неудачных прививок:

Мы знаем много историй, не будем их сейчас здесь пересказывать. Но очень странно, что до сих пор людей перед вакцинацией заставляют подписывать отказ от претензий. Это очень странная пропаганда. Откажитесь от претензий! И ни в чём себе не отказывайте потом... Это, конечно, явно не повышает доверия к прививкам от коронавируса. Если они так хороши, почему государство не готово брать ответственность за последствия? Более того, открытой информации о последствиях прививок тоже нет. Всё, что возникает, пытаются маркировать как фейки и отрицательную пропаганду. Но есть же реальные случаи. И пресса о них пишет, и мы лично сталкивались.

Нечаев упомянул и "одного учёного", который накануне заявлял, что его вакциной должны вакцинироваться все. Очевидно, речь идёт о главе НИЦЭМ имени Гамалеи Александре Гинцбурге. Так вот, Нечаев полагает, что, озвучивая такие призывы, учёные также должны брать на себя ответственность.