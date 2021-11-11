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Бунт в Госдуме. Интересы противников обязательной вакцинации представил депутат
11 ноября 2021, 19:15 • 54 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Нечаев представил интересы противников обязательной вакцинации от коронавируса в России. Сказанное Нечаевым отличается от привычной линии властей, и его речь уже называют бунтом в Госдуме.
В ходе пленарного заседания Госдумы глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев говорил о реальной позиции граждан России касаемо вакцинации. Депутат подчеркнул, что 77 процентов граждан страны против принудительной вакцинации. Люди сами должны решать, делать им укол или нет:
Людей начинают делить на прививочников и антипрививочников, отметил Нечаев. Однако это слишком упрощённое деление, вероятно, связанное с непониманием структуры общества. Ведь есть люди, которые сделали те же прививки от полиомиелита, однако пока отказываются от прививки против коронавируса - ждут большей информации о ней. Или, например, есть категория людей, перенёсших ковид: у них пока имеются антитела, и делать прививку опасно.
Депутат полагает, что лучшей альтернативой пропаганде вакцинации могла бы стать реальная ответственность государства за последствия неудачных прививок:
Нечаев упомянул и "одного учёного", который накануне заявлял, что его вакциной должны вакцинироваться все. Очевидно, речь идёт о главе НИЦЭМ имени Гамалеи Александре Гинцбурге. Так вот, Нечаев полагает, что, озвучивая такие призывы, учёные также должны брать на себя ответственность.
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