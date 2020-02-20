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Бунт в Евросоюзе? Западная Европа больше не хочет содержать бедных соседей

20 февраля 2020, 20:24  •  196 • Политика
В ЕС, похоже, назревает бунт: потому что одни страны выступают за сокращение взносов в бюджет сообщества, а другие - резко против. Ведь это означает, что, во-первых, программы Евросоюза останутся без финансирования, а, во-вторых, бедные соседи - страны Восточной Европы - могут остаться без европейских дотаций. Пока у сторон серьёзные разногласия по этому поводу.
Стало известно о том, что лидеры государств, входящих в Евросоюз, уже сегодня попытаются достичь консенсуса по многолетнему бюджетному плану, рассчитанному на период с 2021 по 2027 год.
Отмечается, что экстренный саммит был созван в конце прошлого месяца председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Причина в том, что на прошлых совещаниях переговоры по бюджету были провалены из-за разногласий сторон.
Самая главная проблема - это бюджетная дыра в 11 млрд евро в год. Напомним, что она образовалась после того, как Британия вышла из ЕС.
Существуют претензии ряда государств, что они являются донорами, то есть отдают гораздо больше, чем получают. Например, в число так называемых доноров входит Западная Европа. А получатели - это страны Восточной Европы.
Первые против того, чтобы были увеличены взносы после Brexit. Но в этом случае автоматически будут урезаны все действующие европейские программы.
В этом вопросе предлагается даже такая мера - лишить софинансирования те государства, которые нарушали или нарушают юридические нормы ЕС. Кстати, если эту меру введут, то тогда без евродотаций могла бы остаться Польша. Отметим, что её в отношении Еврокомиссия ведёт расследование за нарушение принципов верховенства права при проведении судебной реформ.

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