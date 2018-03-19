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Бунт украинских СМИ: Еще один телеканал лишил Украину Крыма

19 марта 2018, 08:54  •  248 • Политика
Телезрителям Украины опять показали карту страны без полуострова.
Украинский телеканал "СТБ" показал в эфире карту Украины, на которой отсутствует полуостров Крым. Это уже второй подобный случай на украинском телевидении за последние несколько дней.
Сообщается, что карта Украины без Крыма появилась в эфире программы "Холостяк" от 16 марта. Пресс-служба "СТБ" назвала случившееся "технической ошибкой". Телеканал пообещал, что всё исправит.
"Телеканал "СТБ" приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе "Холостяк" от 16.03.2018 года", - гласит официальное сообщение.
Аналогичная история приключилась с другим крупным украинским телеканалом - UA: Первый. В эфире телеканала крупным планом показали карту страны без полуострова.
Напомним, что в 2014 году жители Крыма на референдуме проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. С тех пор полуостров является частью Российской Федерации, однако Киев по-прежнему считает его своей территорией.

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