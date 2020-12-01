Бунт "политического самоубийцы": Разошедшуюся Санду остудили сами молдаване

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду отличилась сразу несколькими русофобскими громкими заявлениями. Сначала она пожелала вывести российских миротворцев из Приднестровья, предложив заменить их гражданскими наблюдателями от ОБСЕ. Такие наблюдатели, напомним, работают в Донбассе, однако это не гарантирует сохранения мира в регионе: ополченцы регулярно сообщают о нарушении ВСУ договорённостей и обстрелах мирных жителей.

А после в интервью, данном РБК, Санду посчитала "нечестным и несправедливым" требовать от Кишинёва уплаты долга за газ неподконтрольного ему Приднестровья. Сейчас долг составляет $7,5 миллиарда.

"На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой, - отметила избранный президент. - И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо".

Глава молдавского общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев довольно жёстко остудил разошедшуюся в своих антироссийских заявлениях Санду. По мнению молдавского политика, "только политический самоубийца может говорить о выводе российских миротворцев". Он напомнил недавно избранному главе государства о документе, который подтверждает легальность нахождения русских миротворцев в Приднестровье.

Тулянцев не исключил эскалации конфликта в случае выхода из данного соглашения.

"Поэтому ни один здравомыслящий человек не сделает этого. Подобные заявления плохо закончатся для политика", - заявил он в эфире НСН.