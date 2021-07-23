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Бунт против обязательной вакцинации: медикам обещали деньги за прививки

23 июля 2021, 21:25  •  71 • В мире
Мария Шукшина рассказала, что медикам обещали деньги за прививки. Об этом ей подробно рассказала одна из подписчиц в соцсетях. В Эстонии начался бунт против обязательной вакцинации.
Актриса не указала имя подписчицы, но целиком скопировала то, что она написала. Текст размещён в Telegram-канале "Мария Шукшина".
Женщина пишет, что живёт в Эстонии. Там начали увольнять невакцинированных медиков. Чтобы увеличить охват населения прививками, власти выпустили постановление о стимулировании.
Семейные врачи, медсёстры, врачи-специалисты за каждые 20 вакцинированных будут получать по 50 евро. Плюс им и так начисляется оплата за эту услугу. Если среди всех пациентов семейного врача привитых будет 80% и больше, то полагается премия в 500 евро. Такие "бонусы" будут действовать с 1 июля по 30 сентября.
В одном из уездов требования попроще. При охвате вакцинацией 60% пациентов доплатят 500 евро, а при 70% - уже 1000. Медикам, прививающим людей в мобильных пунктах, будут платить по 0,3 евро за километр пробега этого мобильного пункта, а также полсотни евро в день каждому.
Подписчица призналась, что после прочтения этого постановления у неё окончательно пропало желание вакцинироваться. Она добавила, что среди эстонцев начался раскол. Медики проявляют словесную агрессию по отношению к тем, кто не привит.
"24 июля в Таллинне состоится митинг против принуждения и вакцинации детей", - сообщила жительница Эстонии.

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