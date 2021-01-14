Бунт против дистанционки: Школьники вышли на улицы с требованием вернуться к нормальному обучению

В столице Италии прошла акция протеста школьников против дистанционного обучения. Учащиеся устроили в центре Рима сидячую забастовку с требованием возобновить работу школ в стране.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии учебные заведения были закрыты ещё весной 2020 года. В середине сентября школы снова открыли, однако из-за роста числа заболевших учеников снова перевели на дистанционное обучение.

На прошлой неделе власти Италии разрешили открыть школы при условии 50% наполненности классов. Но учебные заведения открылись только в четырёх регионах страны. Власти остальных регионов посчитали открытие школ слишком рискованным. В ответ школьники Рима вышли на сидячий протест.

Школа очень важна. Мы просим о возвращении к безопасному контактному обучению,

- заявил один из участников акции изданию Reuters.

В свою очередь, министр образования Италии оправдывается тем, что уже сделал всё, что было в его силах. Дело в том, что регионы Италии обладают большими полномочиями и могут отменять распоряжения центрального правительства, если они касаются определённых вопросов, в число которых входит образование.