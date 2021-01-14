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Бунт против дистанционки: Школьники вышли на улицы с требованием вернуться к нормальному обучению
14 января 2021, 19:55 • 75 • Политика
В Риме ученики провели акцию с требованием открыть школы. "Школа очень важна. Мы просим о возвращении к безопасному контактному обучению", - гласит требование учащихся.
В столице Италии прошла акция протеста школьников против дистанционного обучения. Учащиеся устроили в центре Рима сидячую забастовку с требованием возобновить работу школ в стране.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии учебные заведения были закрыты ещё весной 2020 года. В середине сентября школы снова открыли, однако из-за роста числа заболевших учеников снова перевели на дистанционное обучение.
На прошлой неделе власти Италии разрешили открыть школы при условии 50% наполненности классов. Но учебные заведения открылись только в четырёх регионах страны. Власти остальных регионов посчитали открытие школ слишком рискованным. В ответ школьники Рима вышли на сидячий протест.
- заявил один из участников акции изданию Reuters.
В свою очередь, министр образования Италии оправдывается тем, что уже сделал всё, что было в его силах. Дело в том, что регионы Италии обладают большими полномочиями и могут отменять распоряжения центрального правительства, если они касаются определённых вопросов, в число которых входит образование.
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