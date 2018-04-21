«Бунт против диктата США»: почему европейские политики попытаются убедить Трампа ослабить антироссийские санкции

В европейских политических кругах началась кампания, направленная на то, чтобы убедить президента США Дональда Трампа ослабить антироссийские санкции. По данным Financial Times, в ЕС обеспокоены последствиями ограничительных мер против Москвы для европейских производителей. Об этом стало известно в преддверии визитов в Соединённые Штаты президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Также ожидается, что они попытаются нормализовать трансатлантические отношения, ухудшившиеся после введения Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия. По мнению экспертов, ущерб от санкций для членов Евросоюза становится всё более очевидным, вследствие чего европейские лидеры стараются защитить свои национальные интересы. Удастся ли им добиться цели — в материале RT.

Политики Евросоюза разворачивают дипломатическую кампанию с целью убедить администрацию президента США ослабить антироссийские санкции, пишет газета Financial Times. По информации издания, это связано с ростом опасений, что наложенные ограничения могут нанести удар по европейским производителям.

Сообщается, что ведущую роль играют французские власти, которые оказывают давление на Германию, Великобританию и Италию, подталкивая их к совместному донесению этой мысли до Дональда Трампа.

Многие европейские политики и бизнесмены обеспокоены тем, во что может вылиться санкционное давление на Россию для ключевых отраслей Евросоюза — от автомобилестроения до авиационной промышленности.

Последствия антироссийских санкций, в частности, могут сказаться на таких европейских промышленных гигантах, как Airbus, BMW и Volkswagen.

Газета приводит слова неназванного французского чиновника, который отметил, что введённые Вашингтоном в начале апреля ограничительные меры против российского производителя алюминия РУСАЛ окажут «прямое и существенное влияние на поставку ключевых продуктов» и что ряду промышленных предприятий в Европе угрожает закрытие.

«Это не те предприятия, которые можно заново открыть в одночасье. Поэтому нам нужно решение — и быстро», — сказал собеседник FT.

При этом он заявил, что европейские политики ведут «конструктивное взаимодействие» с Вашингтоном.

Стоит отметить, что о ведущейся кампании стало известно в преддверии визитов в США президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которые по отдельности прибудут в Вашингтон на следующей неделе.

Ожидается, что лидеры двух стран проведут переговоры с Дональдом Трампом на фоне продолжающихся дипломатических усилий по нормализации трансатлантических отношений, которые ухудшились, в частности, на фоне введения США 23 марта пошлин на импорт стали и алюминия из других стран.

Эти действия американских властей, направленные, по словам Трампа, на защиту национальных интересов и нацбезопасности США, спровоцировали волну критики — как со стороны России, Китая и Индии, так и от традиционно лояльных к Вашингтону стран Евросоюза.

Так, если 6 апреля тонна алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) торговалась за $1966, то к 20 апреля её цена выросла до $2461, а на пике (19-го числа) стоимость поднималась до почти семилетнего максимума — $2597,5.

В ответ на принятое Трампом решение жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на минувшей неделе подали Россия, КНР, Индия и Евросоюз. При этом в Вашингтоне отметили, что подобные вопросы находятся вне компетенции ВТО.

В четверг, 19 апреля, лидеры Франции и Германии встретились в Берлине для обсуждения внешнеполитических и внутриевропейских вопросов. Говоря о грядущем визите в Вашингтон, Ангела Меркель подчеркнула намерение донести до Дональда Трампа важность трансатлантического сотрудничества.

«С моей точки зрения, важно дать понять, что трансатлантическое партнёрство — это настоящее сокровище в ситуации, когда в мире происходят недемократические изменения. Мы хотим сохранить и поддерживать это сотрудничество», — заявила канцлер.

«Были надежды, что мы пойдём на попятную, — этого не случилось»

Ущерб от антироссийских санкций для европейских стран становится всё более очевидным, отметил в беседе с RT профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта. По его словам, вводя первые санкции четыре года назад, европейцы полагали, что ограничения будут временными и продлятся буквально несколько месяцев, после чего Москва пойдёт на уступки и начнёт менять свою политическую линию.

«Но этого не случилось. Многие санкции длятся около четырёх лет, и это наносит ущерб, а европейцы всё-таки умеют считать деньги, — отметил политолог. — К тому же дело в том, что не Россия, а Запад создал глобальную систему взаимозависимости... И сейчас под воздействием санкций эти связи рвутся, создаются новые барьеры».

По словам собеседника RT, активно участвующая в глобальных процессах и в мировой торговле Европа заинтересована в решении проблем европейской безопасности, а без диалога с Россией это невозможно.

«Были надежды, что мы пойдём на попятную, — этого не случилось. Наоборот, наша внешняя политика становится активнее, поэтому начинается недовольство. Есть, конечно, дисциплина внутри ЕС, внутри НАТО, есть внутриатлантическая солидарность, но здесь уже конфликт между политикой и экономикой. Это очень серьёзно, так что, думаю, это будет усиливаться», — заявил Юрий Почта.

Он также напомнил, что Германия решительно поддержала строительство «Северного потока — 2», поскольку немцы «всё-таки понимают, что они уже потеряли десятки, сотни миллиардов евро на этих санкциях, но надо двигаться дальше».

Говоря о перспективах грядущих переговоров европейских лидеров с президентом США, эксперт отметил, что давить на Трампа довольно сложно, поскольку влияние на него оказывает собственное так называемое глубинное государство, куда входят и неоконсерваторы, и ястребы, и просто профессиональные русофобы.

«Но Трамп — человек упрямый. У него ещё до выборов была идея, что с Россией можно и нужно договариваться», — добавил политолог.

По его словам, первым успехом европейцев может стать отсутствие новых антироссийских санкций. Кроме того, члены ЕС могут перейти на частичное соблюдение санкционного режима, мотивируя это, например, усилением популистских или националистических движений.

«Аргументы у них есть, и дальше всё зависит от решимости Меркель и Макрона, тем более что Великобритания сейчас быстро уходит от ЕС, а она была важнейшим союзником США в регионе. Поэтому европейцы начинают больше думать о своих интересах. Это реальная вещь. Они умеют считать деньги, и многолетние потери для них недопустимы», — подытожил Юрий Почта.

Президент США Дональд Трамп

РИА Новости

«Европейцы пытаются отстоять свои интересы»

В свою очередь, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с RT подчеркнул, что Соединённые Штаты в антироссийской политике преследуют сугубо свои интересы, стараясь делать санкции точечными, чтобы ответная реакция не ударила по США. Однако, по мнению эксперта, интересы своих европейских партнёров Вашингтон никогда не учитывал, что прекрасно видно, например, по введению пошлин на поставки стали и алюминия.

«Европейские партнёры это чувствуют, понимают, что санкционная спираль закручивается и что угроза для Европы гораздо больше, чем для США, потому что экономические связи Европы и России шире, чем экономические связи России и США», — заявил политолог.

По его словам, европейцы рассуждают прагматично, понимая, что можно постараться заместить продукцию российских компаний, однако Россия логистически ближе и удобнее, чем другие регионы. Именно поэтому в ЕС начинается недовольство санкционной политикой.

«Думаю, что здесь одновременно происходят два процесса. С одной стороны, это бунт в принципе против диктата со стороны Соединённых Штатов по всем направлениям, не только касаемо отношений с Россией. С другой стороны, это попытка отстоять свои национальные интересы, суверенные права на внешнеэкономические связи с теми странами, которые устраивают Европу», — добавил Шатров.

Собеседник RT предположил, что эта европейская кампания проводится именно сейчас, поскольку при всей агрессивной антироссийской политике США очевидно, что внутри американского истеблишмента нет единства по множеству вопросов.

«Европейцы пытаются воспользоваться этой ситуацией и вбить клин, отстояв свои интересы... Понятно, что иначе европейские компании, сотрудничавшие с Россией, просто попадут в поле зрения американских компаний и будут вынуждены работать с ними просто в неконкурентной среде, как в случае с «Северным потоком — 2», где взамен российского дешёвого трубопроводного газа предлагается дорогой сжиженный газ. Такие же ожидания и у других компаний, которые сотрудничают с Россией. После этого странного последнего пакета санкций они почувствовали угрозу для своего бизнеса», — подытожил эксперт.

На этом фоне в субботу, 21 апреля, министр финансов России Антон Силуанов провёл в Вашингтоне встречу с иностранными инвесторами. Сообщается, что в ходе мероприятия стороны обсудили возможные взаимные действия в условиях существующих санкций.

«Мы провели встречу с инвесторами. Инвесторов интересовали ситуация в России и санкции — как мы на них будем реагировать, как взаимодействовать с санкционными предприятиями, как будем строить свою финансовую и бюджетную политику, в том числе долговую, в этих условиях», — цитирует Силуанова РИА Новости.

При этом глава Минфина отметил, что во встрече приняли участие в основном американские инвесторы.