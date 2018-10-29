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«Бунт на корабле»: Эксперты прогнозируют битву за власть в России
29 октября 2018, 18:54 • 281 • Политика
Аналитический доклад общественной организации «Новая Россия», подготовленный совместно с Институтом актуальной экономики прогнозирует серьезные политические изменения в стране. По мнению экспертов, старые парламентские партии уходят в прошлое, и их место в самом ближайшем будущем должны занять новые силы.
Автор:
Афанасьев Андрей
Осень патриархов
По мнению экспертов, главные трудности в ближайшее время возникнут у двух самых крупных оппозиционных партий в российском парламенте – КПРФ и ЛДПР. Так, в докладе говорится, что КПРФ скорее всего станет жертвой внутреннего противостояния:
В последнее время постоянно ходят слухи о серьезных проблемах со здоровьем у Геннадия Зюганова, что приводит к обострению борьбы за партийное наследство и спешному созданию «новых лиц». «Обновление» КПРФ привело к окончательному размыванию идеологии и потере лица. Выдвижение в качестве кандидата на пост президента предпринимателя Павла Грудинина, а также не самое лучшее выступление Вадима Кумина (также беспартийного) на выборах мэра лишь подтвердили тот факт, что, по сути, КПРФ превратилась в источник извлечения личной выгоды для ее верхушки.
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