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«Бунт на корабле»: Эксперты прогнозируют битву за власть в России

29 октября 2018, 18:54  •  281 • Политика
Аналитический доклад общественной организации «Новая Россия», подготовленный совместно с Институтом актуальной экономики прогнозирует серьезные политические изменения в стране. По мнению экспертов, старые парламентские партии уходят в прошлое, и их место в самом ближайшем будущем должны занять новые силы.
Автор:
Афанасьев Андрей
Осень патриархов
По мнению экспертов, главные трудности в ближайшее время возникнут у двух самых крупных оппозиционных партий в российском парламенте – КПРФ и ЛДПР. Так, в докладе говорится, что КПРФ скорее всего станет жертвой внутреннего противостояния:
Причиной конфликта с Кремлём, в первую очередь, стали последствия конфликта внутрипартийного. Неосторожное желание руководства компартии обновить состав «первого фронта» и вывести в поле новые лица (Павел Грудинин, Андрей Ищенко, Валентин Коновалов, Анатолий Локоть), повлекло за собой внезапную лавину событий, которая накрыла КПРФ и парализовала её мышление. Дестабилизация ситуации в ряде регионов (Новосибирск, Хакасия, Приморье, Иркутск).
В последнее время постоянно ходят слухи о серьезных проблемах со здоровьем у Геннадия Зюганова, что приводит к обострению борьбы за партийное наследство и спешному созданию «новых лиц». «Обновление» КПРФ привело к окончательному размыванию идеологии и потере лица. Выдвижение в качестве кандидата на пост президента предпринимателя Павла Грудинина, а также не самое лучшее выступление Вадима Кумина (также беспартийного) на выборах мэра лишь подтвердили тот факт, что, по сути, КПРФ превратилась в источник извлечения личной выгоды для ее верхушки.

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