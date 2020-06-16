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Бунт мигрантов в Дагестане набирает обороты - есть пострадавшие

16 июня 2020, 17:00  •  261 • Политика
Бунт мигрантов в Дагестане набирает обороты. Журналисты сообщают о первых пострадавших в конфликте.
По данным "РИА Новости", в результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане есть пострадавшие. Среди них трое полицейских и трое граждан Азербайджана. Власти также сообщили о задержанных.
Ранее главный редактор интернет-издания "Кавказский узел" Григорий Шведов в беседе с URA.RU назвал способ разрешения конфликтной ситуации в Дагестане с гражданами Азербайджана, которые пытаются вернуться на родину. По его словам, для этого необходимо ускорить исполнение договорённостей, достигнутых между президентами стран.
"Два президента поговорили, а толку никакого", - отметил он, объяснив, что сейчас "люди сидят на границе, как будто мы находимся в 19 веке".
Шведов также добавил, что после разговора президента России Владимира Путина с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым должны быть конкретные результаты.
В дагестанском пункте временного размещения находятся от 800 до 1000 мигрантов. Они вовремя не смогли покинуть Россию из-за закрытых в связи с распространением коронавируса границ. Почти два месяца люди ждали, когда им разрешат выехать. Бунт вспыхнул, когда они увидели списки.
Те, кто приехал в числе первых, не нашли себя в списках первой партии на выезд. Место в очереди не поделили, началась массовая драка. В Дербент прибыли дополнительные наряды полиции и Росгвардии.
Правоохранители попытались разнять бунтовщиков, но им ответили агрессией.

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