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Бунт мигрантов в Брюсселе: Погромщики поджигают и крушат всё, что попадает под руку - видео

14 января 2021, 08:55  •  51 • Политика
Десятки мигрантов в Брюсселе устроили бунт и погромы из-за смерти молодого парня в полицейском участке. Разгневанная толпа громит, поджигает и вступает в стычки с полицией.
В Брюсселе десятки мигрантов устроили бунт, подожгли полицейский участок и вступили в стычки с полицией. Причиной погромов стала смерть молодого мигранта в полицейском участке.
Как пишут СМИ, молодому парню стало плохо после задержания. Он якобы потерял сознание в отделении, его отправили в больницу, где тот вскоре умер. Однако мигранты считают, что парень мог погибнуть по вине полицейских.
В течение дня мигранты протестовали на улицах города, а когда стало темнеть, начались погромы и стычки с полицией. Также толпа мигрантов подожгла полицейский участок и ряд магазинов.

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