Бунт мигрантов в Брюсселе: Погромщики поджигают и крушат всё, что попадает под руку - видео

В Брюсселе десятки мигрантов устроили бунт, подожгли полицейский участок и вступили в стычки с полицией. Причиной погромов стала смерть молодого мигранта в полицейском участке.

Как пишут СМИ, молодому парню стало плохо после задержания. Он якобы потерял сознание в отделении, его отправили в больницу, где тот вскоре умер. Однако мигранты считают, что парень мог погибнуть по вине полицейских.

В течение дня мигранты протестовали на улицах города, а когда стало темнеть, начались погромы и стычки с полицией. Также толпа мигрантов подожгла полицейский участок и ряд магазинов.