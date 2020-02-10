Бунт марионеток

Вот и разошлись пути-дорожки у Зеленского с Коломойским. На главном телеканале олигарха прошли обыски, а санкционировал их лично президент Украины. Марионетка начала сводить счёты со своим кукловодом? Обыск проводила СБУ – её возглавляет «человек президента» Иван Баканов. А вот глава МВД Арсений Аваков наотрез отказался связываться с олигархом, не понаслышке зная о том, насколько Коломойский мстительный.

Сюжет под стать старой сказке: попросилась лисичка в избушку к зайчику да его же и выгнала. Попросил как-то экс-президент Леонид Кучма Коломойского пристроить в списочный состав «слуг народа» десяток-другой выдвиженцев своего зятя, миллиардера Виктора Пинчука. Коломойский не смог отказать и, вероятно, уже стократно о том пожалел. В итоге «соросята» (а ни для кого не секрет, что Джордж Сорос – покровитель и давний партнёр Пинчука) взяли под свой контроль и президентскую фракцию в Раде, и правительство. И сегодня фактически вертят Зеленским как заблагорассудится, легко добиваясь от него нужных Соросу решений. В том числе и по земельному вопросу. Международный авантюрист уже приготовил миллиард долларов на скупку украинских аграрных угодий, и, вероятно, именно он вскоре станет крупнейшим земельным собственником в этой стране.

По Украине пошёл новый разлом

В украинской политике время от времени возникают самые невероятные альянсы. Вот и накануне единым фронтом неожиданно выступили «Оппозиционная платформа» Виктора Медведчука и «Батькивщина» Юлии Тимошенко – былых оппонентов примирило голосование по земельной реформе. Тимошенко – давний и, по-видимому, самый последовательный противник отмены моратория на продажу земли. Что на первый взгляд кажется странным, ведь за неё традиционно голосуют аграрные регионы Центральной Украины. Казалось бы, выведенный из «тени» земельный рынок должен быть на руку если не крестьянам, то уж точно «аграрным баронам» – крупным национальным производителям сельхозпродукции и бессменным спонсорам Тимошенко. Но это не так. Крупных сельхозпроизводителей вполне устраивает нынешняя ситуация, когда они по дешёвке, часто даже не за деньги, а за комбикорма выкупают по серым схемам у крестьян их наделы и используют их как только заблагорассудится.

При этом им не приходится жёстко конкурировать с более мощными и богатыми иностранными агрохолдингами. А открытие рынка земли изменит ситуацию с точностью до наоборот. Мало того, вскроются многочисленные серые схемы завладения землёй, и украинским аграрным лоббистам придётся расстаться с не вполне своими наделами. Так что все их надежды – на Тимошенко, которой не раз удавалось отстоять их интересы. Но если закон о продаже земли отыграть назад всё-таки не удастся, украинская «аграрная мафия» вполне может перейти в жёсткую, чтобы не сказать жестокую, оппозицию «слугам». И тогда по стране пройдёт ещё одна трещина – теперь уже не между западом и востоком, а по границам центральных областей. В нынешней ситуации Зеленскому и его «слугам» критически важно удержать единство фракции, да не тут-то было. «Соросята» спровоцировали «наезд» СБУ на телеканал Коломойского «1+1», объявив, что именно оттуда осуществлялась несанкционированная прослушка премьера Алексея Гончарука, чуть было не обернувшаяся его досрочной отставкой. Службой безопасности руководит Иван Баканов, давний приятель Зеленского. Он, разумеется, не мог не исполнить приказа.

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А примечательно в этой истории то, что обыски в офисах телеканала должна была проводить вовсе не контрразведка, а полиция. Но министр Арсен Аваков не решился отдать приказ своим подчинённым, невзирая на то что у него с Коломойским давний конфликт интересов. А всё потому, что хитрый лис Аваков лучше всех знает, что в украинской политике можно, а что – нельзя. Оттого и остаётся на плаву при любой власти. Теперь ход за Коломойским – едва ли он простит своим выкормышам столь наглый демарш. Околовластные эксперты пытаются убедить публику, что у Зеленского с Коломойским всё как прежде и нет никакого конфликта. Вот только не в унисон прозвучала фраза, брошенная главой президентского офиса Андреем Богданом: мол, если структуры Петра Порошенко, главного оппонента «слуг», поддержат телеканал Коломойского как «жертву репрессий», то «будет прикольно». Таким образом, не остаётся сомнений в том, что президент и его покровитель всё-таки побили горшки.

И, зная мстительный Бенин характер, за Зеленского даже как-то тревожно становится.

Сохранит ли Зеленский большинство в Раде?

А ведь побили горшки, прямо скажем, не ко времени. Накануне Рада проголосовала за изменение численности народных избранников с 450 до 300. И, что важно, решение, на удивление скоро, поддержал Конституционный суд. Теперь ничто не мешает провести внеочередные парламентские выборы – их скорее всего проведут то ли в конце лета, то ли в начале осени. А вот будет ли в новой конфигурации у Зеленского большинство, как сейчас, это бабушка надвое сказала. Рейтинги партии власти падают настолько стремительно, что офис президента даже засекретил результаты свежего социологического исследования, проведённого по заказу Андрея Богдана. По оценкам экспертов, за каких-то полгода доверие избирателей к власти упало с 70 до 40%. А 52% граждан одобрили бы проведение досрочных выборов, причём как парламента, так и главы государства. Возможно, на стремительном росте антипатий сказался рост цен на коммунальные услуги (средний украинец сегодня вынужден отдавать коммунальщикам порядка 200 долларов при средней зарплате 300 долларов, а неплатежи в целом достигли астрономических 3 млрд долларов). Но нет сомнений, что картинку властям подпортила и публикация свежей статистики: вдруг выяснилось, что в стране теперь проживают не 52 млн граждан, как 27 лет назад, а всего 37 миллионов.

Из которых 11 млн – пенсионеры, а 10 млн постоянно работают за рубежом. А пока офис президента скрывает скандальную статистику и пытается поскорее запустить продажу земли, чтобы хоть как-то наполнить бюджет, спикер Рады Дмитрий Разумков получает заманчивое предложение от олигарха Рината Ахметова возглавить его «Оппозиционный блок», «пролетевший» на выборах в прошлом году и готовящийся к реваншу. Откажется? Да как знать. Поговаривают, что Зеленский и Богдан поставили Разумкову условие: или Рада принимает закон о продаже земли, или фракция изберёт нового спикера. И то, что Разумков в день голосования досрочно покинул сессионный зал Рады, скинув груз принятия двусмысленного решения на своего заместителя Стефанчука, неспроста. Похоже, Зеленский нажил ещё одного врага в своём окружении.

«Слуги народа» раздирают страну на части

А теперь немного проясним фон, на котором происходит всё описанное выше. В Донбассе – никакого затишья, напротив, огонь только усилился. ВСУ вновь пытаются отбить «серую зону», которую они накануне с помпой покинули, давая возможность Зеленскому поиграть в миротворца накануне «нормандской встречи». В ответ «северный ветер» тут же «надул» в народные республики новую партию техники в камуфляже и горючего, а возможно, и не только. После сорванной по капризу Зеленского «непротокольной» встречи с президентом России в Израиле охладели отношения у куратора «украинского вопроса» в Кремле Дмитрия Козака и помощника президента Украины Андрея Ермака (хотя накануне именно им удалось урегулировать острый вопрос газового транзита). Таким образом, до российско-украинского урегулирования теперь ещё дальше, чем прежде. Остаётся неурегулированным конфликт интересов в окружении Зеленского. Богдан тянет одеяло на себя, Ермак – в противоположную сторону, а откуда-то с боков к тянущим пристраиваются Разумков и Гончарук, рискуя разорвать полотно не на две, а на четыре части. В кулуарах шушукаются о скорой отставке то ли Богдана, то ли Гончарука, но президент напоказ привечает и одного и другого. Долго ли, коротко ли может просуществовать власть в таких условиях – интрига. Специфическая страна Украина.