Бунт людоедов: Михаил Задорнов предсказал ликвидацию США – ирония не скрыла горькую правду

Автор:

Ганга Александра

"Бомбят во имя демократии"

Михаила Николаевича Задорнова не стало в 2017 году. Без преувеличения, он был одним из самых остроумных и любимых в народе артистов. Как никто другой он понимал русскую душу, а в своих монологах, очерках и статьях учил ценить и гордиться русской смекалкой, самобытностью, богатой историей и культурой.

Он открыто указывал, что наши ценности и образ жизни по сравнению с западными куда честнее.

"Совестью России всегда были поэты, писатели, философы, а совестью Америки – юристы", – говорил Задорнов.

Он хлёстко обличал недостатки, двойные стандарты и лицемерие американских политиков, пытающихся научить мир своей "демократии" путём военных вторжений в те или иные страны.

"Демократия у америкосов – самый высокоприбыльный продукт, особенно если она экспортируется в страны, где есть нефть. И всегда если затеют бомбёжку, то из человеколюбия. Людоеды – тоже в какой-то мере человеколюбы", – отмечал Задорнов.

Михаил Задорнов. Фото: Комсомольская правда / RussianLook

"Если у вас есть нефть, тогда мы идём к вам"

Удивительно, но многие рассуждения артиста о происходящем в мире, его прогнозы оказались актуальны и справедливы даже спустя более чем 10 лет.

Так, ещё в 2002 году Задорнов в одном из своих выступлений заявил: "Вашингтон всегда считал, что если убивают американцев – это терроризм, а если русских – "борьба за независимость"".

Существуют ли подобные двойные стандарты сегодня? Например, официальная Москва не раз указывала, что Штаты негласно поощряют действия Киева, который, по сути, планомерно истребляет русскоговорящее население востока Украины.

Кроме того, ещё в начале нулевых Задорнов говорил и о "благословении Штатами грузинских, латвийских пакостей в отношении России". С тех пор ситуация мало изменилась. Вильнюс или Тбилиси не скрывают русофобских настроений.

И всё же он никогда не был принципиально настроен против США или Запада как такового.

В 2011 году Задорнов удивил многих, заявив, что ему начала нравиться Америка. По словам сатирика, после избрания президентом Барака Обамы в нём поселилась надежда на перемены и появление здравомыслия у американской верхушки.

"Я очень быстро разочаровался в своей попытке очароваться США. Афганистан продолжается, СССР обвиняли, а как только мы вывели войска, они ввели. Ливию бомбить начали", – сказал юморист.

По его мнению, Штаты в погоне за мировым лидерством и прибылью так и останутся "нефтесосами и мирогрёбами".

"Главный девиз америкосов-нефтесосов: "У вас есть нефть, тогда мы идём к вам"", – говорил он.

И вот в 2020 году американцы открыто заявляют, что не уйдут из Сирии и намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями страны.

Отделение Украины ослабит Россию?

Прогнозировал сатирик ухудшение отношений России и Украины с подачи третьих стран.

"Перед Югославией говорили, предупреждали про Албанию, Ирак, Афганистан, всё сбывается, и то же самое готовится с Украиной", – говорил артист в эфире одной из российских радиостанций.

По его словам, американцы в этом случае обратились к истории и прислушались к советам первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, который считал, что отделение Украины ослабит Россию и даст шанс её победить.

Тем не менее Задорнов ещё в 2014 году был уверен: Украина себя Западу покажет. Да так, что американцы сами не будут знать, что делать с этой самой Украиной, а вот Россия как жила, так и будет жить.

Спустя пять лет об усталости ЕС и США от Киева заговорили сами украинские политики. По словам депутата Верховной рады Юрия Бойко, западные страны разочарованы Киевом.

Трагедия толерантности

Однако не только во внешней политике Штатов Задорнов видел проблемы. С присущими ему юмором и проницательностью сатирик обличал абсурдность, которую принимают за океаном за толерантность и политкорректность.

Уже крылатая фраза юмориста "ну тупые…" появилась не из стремления оскорбить жителей США, а скорее из-за искажения общечеловеческих ценностей и норм морали в этой стране.

"Как-то повезли картину Малевича "Чёрный квадрат" на выставку в Нью-Йорк. Американцы в шоке: как можно так называть? Это же неполиткорректно, а наши говорят: "Да ради бога! Назовите её "Афроквадрат"", – шутил Задорнов.

Сатирика возмущало, что американцы, пытаясь доказать то ли себе, то ли миру, что они победили, истребили расизм, переворачивают всё с ног на голову и видят оскорбления в самых безобидных вещах.

"Кому-то в голову пришло, что называть негров неграми неприлично. То есть в Африке негром быть нормально, а в Америке – унизительно. Как же надо ненавидеть негров, чтобы это слово казалось оскорблением. Вообще, согласно моему разумению, для того чтобы считать слово "афроамериканец" более вежливым, чем "негр", надо иметь языковую чуткость африканского бегемота", – говорил Задорнов.

Артист искренне недоумевал, как американцы могут верить в гуманность таких "словесно-юридических извращений", ведь темнокожие – это раса.

"И ничего оскорбительного в этом нет, поскольку все расы созданы Богом, природой, и перед Творцом изначально равны. Преступление – не называть негра негром, а перевозить жителей Африки на другой континент и превращать их в рабов!" – подчёркивал Задорнов.

Он указывал, что неполиткорректность в США могут найти во всём.

""Белоснежка" – ужасно неполиткорректная сказка: все гномы… белые! Они переделывают мультик сейчас, один гном мексиканец будет, два пуэрториканца и три афроамериканца. А я им предлагаю ещё Белоснежку негритянкой сделать", – писал он.

В итоге стремление прикрыть проблему расизма толерантными словами вместо реальной борьбы с ней привела к печальным последствиям.

Ширма политкорректности, которую Задорнов не раз называл высшей ложью, рухнула с убийством темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским.

Массовые акции протеста, беспорядки прокатились едва ли не по всем крупным городам США. Неожиданно оказалось, что маскировка расовой дискриминации словами "афроамериканец" не истребила разного подхода к жителям страны с другим цветом кожи.

В мае этого года в Миннеаполисе темнокожего Флойда на землю повалили сразу четверо офицеров, один из которых придавил его шею ногой, перекрыв доступ кислорода. Мужчина умолял дать ему вдохнуть, но вскоре потерял сознание и умер.

Только трагичный случай помог большинству американцев увидеть то, на что Задорнов давно обращал внимание, – лицемерие, называемое "политкорректностью".

Протестующие против расизма жители Нью-Йорка. Фото: Joel Marklund / Keystone Press Agency/Globallookpress