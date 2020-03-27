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Бунт Креативной сотни: ставленники Сороса запрещают Кабмину забирать деньги на борьбу с коронавирусом у певцов майдана

27 марта 2020, 19:35  •  57 • Украина


Впервые после майдана на Украине сформировалась новая «сотня» — Креативная. Режиссёры типа Сенцова и писатели типа Ницой устроили протест против ограничения бюджетной кормушки, к которой они присосались сразу после революции достоинства.

Однако, борьба с коронавирусом поломала планы по созданию фильмов о Петлюре, установке сотен памятников Бандере, снятии киношедевров типа «Наши котики в АТО». Под угрозой «секвестра» оказалась вся креативная индустрия, представители, которой истерят на всех СМИ - площадках, требуя сохранить в неприкосновенности миллионы гривен на декоммунизацию, борьбу с «совком» и прославление героев Иловайского котла.


Сотня деятелей культуры и искусства, депутатов, издателей и журналистов требует не урезать из-за коронавируса бюджет на «развитие креативных индустрий», потому что это приведет к кризису в сфере культуры. Список подписантов возглавил нардеп от «Слуги народа», председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Среди тех, кто поддержал требования, в частности, генеральный директор Национального художественного музея Юлия Литвинец, режиссер Владислав Троицкий, генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, актеры Дмитрий Ступка, Ирма Витовская и Ольга Сумская, режиссер Нариман Алиев и другие. Они подписали письмо к Зеленскому, заявив, что сокращение расходов на «культуру», представляет угрозу сокрушительных последствий для государства.

«Как граждане своей страны, поддерживаем целесообразность рациональных ограничений, однако сокращение бюджета на развитие креативных индустрий приведет к кризису в сфере культуры. Как следствие, достижения последних лет будет сведено на нет, тысячи украинцев гарантированно останутся без рабочих мест, а проекты, способствующие формированию национальной идентичности, будут остановлены», - нервничают креативщики.

«Без всего, что было создано за последние несколько лет - наше государство теряет национальную свободу и историческую независимость. А без этого Украина не будет иметь будущего», - подытожено в письме. Однако, всем очевидно, что расплодившиеся за последние годы творческие активисты больше всего пекутся не о благе Украины, а о том, «где же они будут харчеваться». И все это делается под предводительством «зеленой соросни». Евгения Кравчук (заместитель главы фракции «СН», главный коммуникатор) плачется, что у «творцов» нуждающиеся в медицинской помощи украинцы буквально вырывают кусок изо рта. У Госкино забирают 750 миллионов гривен, у Института книги - 150 миллионов, сокращают туризм (!) на 240 миллионов, сокращают программу «сшивания страны». А ведь на никому не нужный канал для Донбасса «ДОМ» выделено более 250 миллионов гривен, еще 100 миллионов – для создания молодежной платформы, где будет происходить диалог между студентами Украины и ЛДНР. Про финансирование института Нацпамяти и говорить не приходится: там четверть миллиарда денег. И вот все это хотят взять и переделить. Естественно, что «творческий класс» негодует и сравнивает себя с героической сотней, а Зеленского – с «кровавой беркутней», расстреливающей писателей, певцов майдана и борцов с путинской агрессией. При этом большинство граждан Украины полностью поддерживает сокращение бюджетной кормушки и вообще закрытие Минкульта. Хуже не будет.

«Бюджет министерства культуры, молодежи и спорта до его разделения на два отдельных ведомства составлял 15.4 миллиарда гривен на 2020 год. Кабмин предлагает сократить расходы на 7 миллиардов. Мало! Только полная ликвидация этого симулякра вышиванок и перфомансов. Вместе с аппаратом, распродажей служебного транспорта и сдачей освободившихся площадей под нужды здравоохранения. Это бюджетная кормушка для профессиональных упоротых патриотов, которые за деньги симулируют оргазм от Украины. И скажите мне, пожалуйста: кто смотрит «общественное телевидение» во главе с отмороженным Аласанией? Это миллиард гривен с хвостиком по году», - высказался по этому поводу журналист Александр Зубченко.

Он вообще считает, что надо прикрыть всю креативную индустрию: никаких потерь для страны вообще не будет, наоборот, начнется развитие.

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