Бунт карликов

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Географически Белый дом и Всемирный банк (ВБ) разделяют считанные метры. Для того, чтобы одному президенту попасть в гости к другому, достаточно нескольких минут неторопливой ходьбы. Географически Белый дом и ВБ очень близки, тем не менее, их разделяет, по крайней мере, при нынешнем хозяине Белого дома, целая пропасть. В то время, как собравшийся в отставку с 1 февраля президент ВБ Джим Ён Ким борется за спасение глобального климата и помогает бедным странам на всех континентах, президент США Дональд Трамп поддерживает шахтеров, добывающих уголь; называет бедные страны «вонючими дырами» и считает Всемирный банк одной из ненужных международных организаций, которые дорого обходятся Соединенным Штатам и которые он не прочь бы вообще закрыть.

Неожиданная отставка Кима дает Трампу беспрецедентную возможность осуществить свое заветное желание. По традиции, ВБ всегда возглавляют американцы, а Международный Валютный Фонд (МВФ) – европейцы. С 1 февраля временно исполнять обязанности президента ВБ будет главный исполнительный директор Кристалина Георгиева. Выбирать нового президента ВБ будут члены Совета директоров. Представитель Германии Юрген Заттлер, как сообщает журнал Spiegel, будет руководствоваться вместе с коллегами при выборах нового президента исключительно профессиональными качествами кандидатов. Дональд Трамп придерживается противоположного мнения. Он считает, что профессиональные качества кандидатов не играют никакой роли. Существует опасение, что он постарается посадить в освободившееся кресло человека, который будет невысокого мнения о роли ВБ в мировой финансовой системе и постарается его ослабить.

За два года пребывания в Белом доме Дональд Трамп уже неоднократно пользовался такой тактикой. Достаточно вспомнить, что он назначил главой Агентства по охране окружающей среды (EPA) человека, считающего, что опасения относительно глобального потепления сильно преувеличены. Не удивительно, что он против соглашения по климату и поддерживает возрождение в Америке угольной промышленности. Отсутствие необходимого опыта и профессиональных качеств не является при Дональде Трампе препятствием для получения места в администрации. Можно привести в качестве примера нового представителя США при ООН – бывшую ведущую телеканала Fox News и пресс-секретаря МИД США Хизер Науэрт, которая не имеет опыта работы на международной арене.

Принимая во внимание многочисленные случаи выхода США из международных организаций и договоров (ЮНЕСКО, соглашение по климату, Транстихоокеанское партнерство и т.д.), многие удивлялись, что президент Трамп в отличие от G20, НАТО, ВТО и даже ООН не тронул детища Бреттон-Вудской системы: МВФ и ВБ. Напротив, весной 2018 г. США даже поддержали увеличение капитала Всемирного банка на 13 млрд долларов. Министр финансов США Стивен Мнучин согласился на увеличение капитала в обмен на обещание провести реформы в организации. Специалисты, однако, объясняют положительный исход переговоров, на который в ВБ уже и перестали надеяться, отсутствием интереса в Белом доме к ВБ.

Сыграла свою роль и мудрая тактика Кима, который отказался от открытой конфронтации с Белым домом. ВБ, например, поддержал инициативу первой дочери Америки – Иванки, выдвинувшей программу защиты прав женщин, что, естественно, не осталось без внимания хозяина Белого дома.

Ким также пообещал Трампу советовать ему по модернизации американской инфраструктуры, что, в общем-то, тоже входит в обязанности этой финансовой организации.

Это позволило Всемирному банку не попасть в список жертв знаменитых твитов Дональда Трампа, при помощи которых он громит своих противников и противников Америки. Они также позволили избежать помех в деятельности со стороны США, которые обладают правом вето.

«Ким мастерски выполнил трудную работу»,- хвалит деятельность Кима исполнительный директор ВБ Юрген Заттлер.

Все это, однако, не означает, что президент Трамп забыл о взносах США в ВБ. Не означает отсутствие интереса и то, что он не попытается воспользоваться возможностью посадить в кресло президента ВБ нужного человека, чтобы организация работала так, как того хотят в Белом доме. Не удивительно, что мистер Трамп уже написал в Twitter, что с нетерпением ждет выборов нового президента ВБ и что США будут в них участвовать. Конечно, участие будет проходить по заведенному за семь десятилетий существования Банка американскому порядку: мы (американцы) решаем, а все остальные выполняют.

Конечно, после 1944 года, года создания Всемирного банка, мир изменился. Эти перемены привели в 2012 году к пока еще робкому бунту в его рядах против засилья США, восстанию карликов. Вместо молчаливого, как раньше, согласия с кандидатурой Кима, предложенной в 2012 году президентом Обамой, члены ВБ выдвинули две альтернативные кандидатуры: бывшего министра финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеалы и бывшего главного колумбийского финансиста Хосе Антонио Окампо. За год до выборов члены ВБ договорились, что выборы будут открытыми и что главным критерием будут профессиональные качества кандидатов. Несмотря на это Вашингтон вновь продавил своего кандидата.

Очень вероятно, что эти выборы пройдут по такому же сценарию – т.е. американцы опять посадят в кресло руководителя Всемирного банка своего человека. Помешать такому сценарию может только бунт Европы. Благодаря размерам своего взноса у США наибольшее количество голосов при голосовании – 16%, но их недостаточно для получения конструктивного большинства. Раньше Европа всегда поддерживала США. Однако сейчас, не исключено, Вашингтону будет нелегко заручиться поддержкой европейцев. Spiegel советует сотрудникам европейского отделения Всемирного банка задать себе вопрос - что для них важнее: потенциальная месть Трампа или прогрессирующее ослабление роли Банка, к которому вполне может привести избрание очередного американца.

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