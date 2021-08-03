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Бунт из-за Крыма: политик ушёл в отставку, доказывая русскость полуострова
03 августа 2021, 19:35 • 211 • Политика
Депутат Госдумы Константин Затулин напомнил, что скандальное решение советского времени о передаче Крыма Украине даже в то время вызвало нарекания. Более того, в больших кабинетах случился бунт, и один из политиков в знак протеста ушёл в отставку, доказывая русскость полуострова.
В эфире телеканала "Дом" Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не станет частью России. Кроме того, президент Украины согласился со своим собеседником в том, что русские якобы блокируют все контакты украинцев с Крымом. Вероятно, он не знает, каков поток украинских туристов в Крым? Как бы там ни было, по версии Зеленского, русские не умеют любить Крым так, как украинцы:
"Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут", - сказал Владимир Зеленский.
Дальнейшая аргументация была... назовём её милой. Зеленский признался в любви к Крыму, говоря о песочке на зубах. Об этой части речи мы писали чуть раньше. В беседе с экспертами Царьград пытался понять, насколько сам Зеленский верит в сказанное.
Депутат Госдумы Константин Затулин полагает, что Владимир Зеленский не слишком хорошо разбирается в истории Крыма. Земли, которые он называет украинскими, были переданы лишь в 1954 году "в результате насилия над законами Советского Союза и России". И "проистекало это насилие в скрытых формах партийного решения о передаче Крыма Украине":
В случае же с Зеленским, продолжил Затулин, "вор питает слабость и особые чувства к тому, что украл, и украл удачно". Однако Крым - это русская земля, подчеркнул Затулин.
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