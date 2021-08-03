Бунт из-за Крыма: политик ушёл в отставку, доказывая русскость полуострова

Депутат Госдумы Константин Затулин напомнил, что скандальное решение советского времени о передаче Крыма Украине даже в то время вызвало нарекания. Более того, в больших кабинетах случился бунт, и один из политиков в знак протеста ушёл в отставку, доказывая русскость полуострова.

В эфире телеканала "Дом" Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не станет частью России. Кроме того, президент Украины согласился со своим собеседником в том, что русские якобы блокируют все контакты украинцев с Крымом. Вероятно, он не знает, каков поток украинских туристов в Крым? Как бы там ни было, по версии Зеленского, русские не умеют любить Крым так, как украинцы:

"Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут", - сказал Владимир Зеленский.

Дальнейшая аргументация была... назовём её милой. Зеленский признался в любви к Крыму, говоря о песочке на зубах. Об этой части речи мы писали чуть раньше. В беседе с экспертами Царьград пытался понять, насколько сам Зеленский верит в сказанное.

Депутат Госдумы Константин Затулин полагает, что Владимир Зеленский не слишком хорошо разбирается в истории Крыма. Земли, которые он называет украинскими, были переданы лишь в 1954 году "в результате насилия над законами Советского Союза и России". И "проистекало это насилие в скрытых формах партийного решения о передаче Крыма Украине":

Между прочим, уже тогда многие люди, даже партийные руководители, например, первый секретарь Крымского обкома Титов, были категорически против такого волюнтаризма, одного из первых проявлений этого знаменитого качества Никитой Сергеевичем Хрущёвым. Титов в знак протеста ушёл в отставку. Заметьте, что всё это произошло через год после смерти Сталина. И не в нравах того времени было протестовать, сомневаться в вышестоящих решениях и так далее. И то те, кто понимали происходящее, нашли в себе мужество таким образом поступить.

В случае же с Зеленским, продолжил Затулин, "вор питает слабость и особые чувства к тому, что украл, и украл удачно". Однако Крым - это русская земля, подчеркнул Затулин.