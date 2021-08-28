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Бункеры для беспокойных немцев тестируют при помощи русского "калаша"

28 августа 2021, 02:45  •  47 • В мире
Катрин Пийде, сотрудница компании, специализирующейся на изготовлении бункеров, рассказала о необычных пожеланиях клиентов и довольно стандартных проверках безопасности. Оказалось, что подземные убежища для беспокойных немцев тестируют при помощи русского "калаша".
Компания BSSD находится в Берлине. В выставочном павильоне представлены стальные пластины с глубокими вмятинами. Такие же пластины, только большего размера, используются при изготовлении бункеров. Вмятины на них - следы от пуль легендарного русского автомата АК-47 - "калаша". Именно это оружие чаще всего в ходу в "кризисных регионах".
"Пули отскакивали от плит, но не могли пробить их. Так гарантируется безопасность при нападении", - пояснила Пийде изданию Der Tagesspiegel.
Сотрудница компании рассказала, с чего всё началось. Однажды "важный политик", имя которого она не имеет права называть, заказал убежище, так как сильно переживал за свою безопасность. В его подвале оборудовали бункер площадью 25 квадратных метров. Там были и стальные пластины на дверях, и двери, способные выдержать взрыв бомбы.
На сегодняшний день такое убежище считалось бы безнадёжно устаревшим. В нём нет систем фильтрации ни химических и биологических, ни ядерных веществ. Такие опции являются стандартными для бункеров современности.
Катрин Пийде рассказала и о ещё одном клиенте. Она нередко сталкивается с необычными идеями клиентов, но этот переплюнул всех. Он попросил оборудовать место для проживания в бункере коровы. Сотрудница компании поинтересовалась, а подумал ли клиент про газон для животного. Оказалось, что нет. В результате от подземного хлева для бурёнки пришлось отказаться.
По словам Пийде, бункеры становятся всё более и более востребованными. И это началось гораздо раньше пандемии. Наплыв клиентов был, когда беженец из Пакистана въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, проходившей на площади Брайтшайдплац в Берлине. Тогда погибло 12 человек. Беспокойные немцы боятся терактов, падения астероидов, грабителей, гражданской войны, ядерной аварии.
Весной прошлого года компании, которые занимаются строительством таких сооружений в США, рассказали о росте продаж богачам из России. "Спрос вырос на 2000%", - отмечали они. Изолированное помещение с канализацией, средствами связи, системой фильтрации и герметичными дверями - так описывали они современные бункеры-убежища. В то же время в России в пять раз увеличилась потребность в убежищах от COVID-19 и других неприятностей. Дизайнерский ремонт, телевизор, интернет - это далеко не всё, чего требуют клиенты.

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