Бункер для спецназа: в США намерены учить коммандос методам подземной войны • 18 • Аналитика

Спецподразделения США озадачились идеей создания специальной площадки, на которой они могли бы отрабатывать действия по захвату укрепленных подземных сооружений – бункеров и туннелей. При этом военные не скрывают – тренироваться будут на случай войны с Россией, Китаем, КНДР или Ираном.



Объединенное командование специальных операций США представило соответствующий целевой запрос на создание специальной тренировочной площадки. На реализацию этой цели военное ведомство рассчитывает потратить 14,4 млн долларов. До последнего времени средства на подобное обучение американских спецназовцев отсутствовали. Но командование специальных операций считает, что подобные навыки бойцам подчиненных ему подразделений просто необходимы.







Дело в том, что многие страны, рассматриваемые сегодня США в качестве своих наиболее вероятных противников, используют подземные сооружения, включая бункеры и туннели, для размещения командных пунктов, узлов связи, оружия массового поражения. В случае крупномасштабного конфликта координировать действия войск будут именно из подобных сооружений. И американским спецназовцам нужно научиться их захватывать, вести бои в подземных лабиринтах, но эта задача требует систематической отработки в учебно-тренировочном комплексе.



Если этот проект не будет реализован, подразделение не сможет полностью удовлетворить требования миссии и обучить отдельных лиц выполнению уникальных миссий,

- подчеркивается в запросе Объединенного командования специальных операций.



Наибольшим количеством бункеров и туннелей обладают Северная Корея и Иран. Поскольку военная мощь США и союзников и этих государств в любом случае несопоставима, развитие оборонительных сооружений, включая и бункеры, становится одной из немногих надежд выстоять в возможном вооруженном конфликте.





В свою очередь, США давно вынашивают планы «моментального обезглавливания» руководства Северной Кореи. По мнению американского военного руководства, в случае вооруженного конфликта с КНДР будет достаточно уничтожить или захватить Ким Чен Ына и ряд его ближайших соратников, и тогда сопротивление северокорейской армии удастся подавить довольно быстро. Но поскольку в случае войны Ким Чен Ын и ключевые военачальники и партийные лидеры будут скрываться в подземных бункерах, спецназовцам придется отрабатывать задачи по их ликвидации или захвату в подземных условиях.



Второе важнейшее направление подземных операций ВС США – борьба с оружием массового поражения. Хотя главные противники Вашингтона, обладающие таким оружием, это Россия и Китай, но в качестве наиболее вероятных целей для операций американских военных рассматриваются Иран и Северная Корея. Кроме того, американские спецназовцы могут отрабатывать действия и по уничтожению ядерного оружия Пакистана в том случае, если к власти в этой стране придут неконтролируемые Западом силы из числа исламских фундаменталистов.



Наконец, поскольку боевые действия в будущем все чаще будут происходит в мегаполисах, военным необходимо тренироваться для действий в разветвленной подземной сети современных городов, а это и метрополитен, и подземные многоярусные парковки, и подвальные помещения, и лабиринты городских коммуникаций. Речь фактически о подземной войне, к которой готовят коммандос.



Интересно, что американская армия обладает довольно большим количеством подземных объектов. Например, есть туннели подземного ракетного полигона White Sands 38 в Нью-Мексико, есть учебная станция метро в Вирджинии, есть Центр боевых действий в туннелях в Калифорнии. Соответственно, не очень понятно, зачем командованию специальных операций понадобился отдельный новый учебный полигон. Ведь отрабатывать действия в различных сложных условиях подземной войны можно было бы и на старых объектах.



Не исключено, что новый учебный объект будет повторять структуру бункеров и туннелей, используемых вероятным противником. Проходить подготовку на новом объекте, если он все же будет построен, предстоит, в первую очередь, бойцам знаменитой «Дельты», а также спецназа Военно-морских сил США. Спецподразделения США озадачились идеей создания специальной площадки, на которой они могли бы отрабатывать действия по захвату укрепленных подземных сооружений – бункеров и туннелей. При этом военные не скрывают – тренироваться будут на случай войны с Россией, Китаем, КНДР или Ираном.Объединенное командование специальных операций США представило соответствующий целевой запрос на создание специальной тренировочной площадки. На реализацию этой цели военное ведомство рассчитывает потратить 14,4 млн долларов. До последнего времени средства на подобное обучение американских спецназовцев отсутствовали. Но командование специальных операций считает, что подобные навыки бойцам подчиненных ему подразделений просто необходимы.Дело в том, что многие страны, рассматриваемые сегодня США в качестве своих наиболее вероятных противников, используют подземные сооружения, включая бункеры и туннели, для размещения командных пунктов, узлов связи, оружия массового поражения. В случае крупномасштабного конфликта координировать действия войск будут именно из подобных сооружений. И американским спецназовцам нужно научиться их захватывать, вести бои в подземных лабиринтах, но эта задача требует систематической отработки в учебно-тренировочном комплексе.- подчеркивается в запросе Объединенного командования специальных операций.Наибольшим количеством бункеров и туннелей обладают Северная Корея и Иран. Поскольку военная мощь США и союзников и этих государств в любом случае несопоставима, развитие оборонительных сооружений, включая и бункеры, становится одной из немногих надежд выстоять в возможном вооруженном конфликте.В свою очередь, США давно вынашивают планы «моментального обезглавливания» руководства Северной Кореи. По мнению американского военного руководства, в случае вооруженного конфликта с КНДР будет достаточно уничтожить или захватить Ким Чен Ына и ряд его ближайших соратников, и тогда сопротивление северокорейской армии удастся подавить довольно быстро. Но поскольку в случае войны Ким Чен Ын и ключевые военачальники и партийные лидеры будут скрываться в подземных бункерах, спецназовцам придется отрабатывать задачи по их ликвидации или захвату в подземных условиях.Второе важнейшее направление подземных операций ВС США – борьба с оружием массового поражения. Хотя главные противники Вашингтона, обладающие таким оружием, это Россия и Китай, но в качестве наиболее вероятных целей для операций американских военных рассматриваются Иран и Северная Корея. Кроме того, американские спецназовцы могут отрабатывать действия и по уничтожению ядерного оружия Пакистана в том случае, если к власти в этой стране придут неконтролируемые Западом силы из числа исламских фундаменталистов.Наконец, поскольку боевые действия в будущем все чаще будут происходит в мегаполисах, военным необходимо тренироваться для действий в разветвленной подземной сети современных городов, а это и метрополитен, и подземные многоярусные парковки, и подвальные помещения, и лабиринты городских коммуникаций. Речь фактически о подземной войне, к которой готовят коммандос.Интересно, что американская армия обладает довольно большим количеством подземных объектов. Например, есть туннели подземного ракетного полигона White Sands 38 в Нью-Мексико, есть учебная станция метро в Вирджинии, есть Центр боевых действий в туннелях в Калифорнии. Соответственно, не очень понятно, зачем командованию специальных операций понадобился отдельный новый учебный полигон. Ведь отрабатывать действия в различных сложных условиях подземной войны можно было бы и на старых объектах.Не исключено, что новый учебный объект будет повторять структуру бункеров и туннелей, используемых вероятным противником. Проходить подготовку на новом объекте, если он все же будет построен, предстоит, в первую очередь, бойцам знаменитой «Дельты», а также спецназа Военно-морских сил США. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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