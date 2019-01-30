Бундесвер в упадке: Армии ФРГ не хватает солдат и техники

Уполномоченный Бундестага по делам бундесвера Ханс-Петер Бартельс подготовил годовой доклад о состоянии германской армии. Судя по данному документу, армия ФРГ сейчас находится в чрезвычайном упадке. Она испытывает проблемы одновременно и с личным составом, и с офицерским корпусом, и с недостатком военной техники.

Как отметил Бартельс, набор солдат в бундесвер сейчас находится на самом низком уровне в истории. На первый взгляд может показаться, что эта проблема решается. Так, в минувшем 2018 году число военнослужащих в армии увеличилось на четыре тысячи человек. Тем не менее эти показатели были достигнуты в основном за счет продления старых контрактов.

Что касается управленческого аппарата бундесвера, то есть его офицерского корпуса, то, по мнению парламентского уполномоченного, тот плохо справляется со своими функциями. К тому же он переукомплектован лишними кадрами.

Отмечается в докладе и уже известная проблема: бундесверу в настоящий момент недостает военной техники. Та, что имеется, — поддерживается не в лучшем состоянии.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, в конце прошлого года статс-секретарь Минобороны ФРГ Петер Таубер также отметил проблему с недостатком военной техники в бундесвере. Он заявил, что на текущий момент только 37% всей техники, поступившей в армейские арсеналы в 2017 году, пригодно к эксплуатации.