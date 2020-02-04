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Бундесвер рискует на время остаться без основного числа танков

04 февраля 2020, 13:54  •  65 • Аналитика

Прошли те времена, когда танки составляли главную ударную мощь сухопутных войск немецкой армии. Теперь едва ли треть знаменитых «Леопардов» бундесвера готова к бою.


Вооруженные силы ФРГ задумали модернизацию своих танковых частей. Сейчас их основу составляют танки «Леопард», но в состоянии боевой готовности – лишь 38% из них. Большую часть (204 из 222) танков «Леопард», находящихся на вооружении сухопутных войск бундесвера, планируется переоснастить и сделать более адекватными современным условиям. Соответственно, танки перегонят в ремонтные мастерские, после чего строевые бронетанковые части бундесвера останутся практически без боевых машин.



Напомним, что основной немецкий танк, использующийся в вооруженных силах ФРГ в настоящее время – «Леопард-2». Он производится Krauss-Maffei Wegmann и Maschinenbau Kiel уже более 40 лет – с 1979 года. За четыре десятилетия было произведено 3563 танка, причем большую часть из них ФРГ поставила на экспорт. «Леопарды» были распроданы по всему миру – от Нидерландов и Чили до Сингапура и Уганды. Их технические характеристики привлекали внимание покупателей из самых разных государств, но, в первую очередь, конечно из числа союзников «западного блока».

Известный военный журнал Military Ordnance неизменно ставит «Леопард» на первое место среди мировых танков. Столь же высокую оценку германской машине дает и The National Interest. И это не случайно, ведь танки немцы умели делать всегда. Немецкие танкисты постоянно занимали и занимают первые места на военных состязаниях и учениях вооруженных сил стран НАТО. Но сохранит ли былую мощь танковый корпус бундесвера после отправки значительной части «Леопардов» на ремонт? Вот здесь как раз не все так просто.

Вопреки распространенным упрекам, в том числе и со стороны американцев, германское руководство не забыло о своих вооруженных силах. Та же Урсула фон дер Ляйен в бытность свою министром обороны ФРГ уделяла перевооружению сухопутных войск, да и других видов вооруженных сил страны, достаточное внимание. Например, она выступала за увеличение расходов ФРГ на оборону, запустила программу создания европейского танка нового поколения.


Но факт остается фактом – танковые части в бундесвере сокращаются. В настоящее время, если верить данным открытых источников, в составе бундесвера осталось лишь 2 танковые дивизии. В Ганновере дислоцируется 1-я танковая дивизия, включающая в себя лишь одну 21-ю танковую бригаду и учебную танковую бригаду (остальные части дивизии – мотопехотная бригада, учебный артиллерийский дивизион и подразделения обеспечения). В Баварии, в Файтсхёххайме, дислоцируется 10-я танковая дивизия. В ее составе – лишь одна 12-я танковая бригада «Верхний Пфальц». Понятно, что для двух танковых бригад требуется не столь большое число танков. Основная часть бронетехники бундесвера стоит в хранилищах.


При этом до 2021 года число «Леопард-2» на вооружении бундесвера должно быть увеличено до 328, причем в последней конфигурации А7. К этому же стандарту должны быть приведены и все старые «Леопарды», находящиеся на вооружении бундесвера. Таким образом, несмотря на то, что на какое-то время немецкие танковые бригады останутся с минимальным количеством танков, уже в обозримом будущем их ждет увеличение числа боевых машин – как за счет поставок новых «Леопардов», так и вследствие возвращения из мастерских старых танков, прошедших модернизацию.

Так что можно быть уверенным – в будущем без танков бундесвер не останется, а «Леопарды» как были, так и будут надежной боевой машиной, пользующейся заслуженным авторитетом и спросом во всем мире. Но на время немецкая армия остаться почти полностью без танков, всё же рискует. Мало того, и до танковой мощи былых времен германским сухопутным войскам уже очень и очень далеко. Германское руководство не видит смысла в сохранении многочисленных сухопутных войск, поскольку воевать этими танковыми дивизиями и бригадами в Европе не с кем, а отправлять на Ближний и Средний Восток в контингенты НАТО можно небольшие подразделения.
Илья Полонский

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