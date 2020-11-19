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Бундестаг призвал ввести санкции против США в защиту "Северного потока-2"

19 ноября 2020, 22:50  •  74 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Немецкие депутаты предлагают обложить штрафными пошлинами американский СПГ
Германия еще имеет шанс защитить проект "Северный поток-2" от США, пока те еще обсуждают возможные рестрикции в отношении участников строительства российской трубы, но нужно с этим торопиться. Берлин должен дать адекватный отпор своим заокеанским союзникам. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономики и энергетике Клаус Эрнст, выступая сегодня перед парламентариями.
"У нас есть еще шанс защититься, потому что американцы как раз это обсуждают. Но мы должны сделать это быстро и дать понять, что мы настроены серьезно", – сказал депутат.
По его мнению, Германия обязана ответить на возможные ограничения в отношении "СП-2" аналогичными мерами.
"Мы должны делать то же самое, что и американцы, собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запрет на въезд, возможно, заморозить вклады. Это то же самое, чем они грозят нам. Только на это они отреагируют", – подчеркнул Эрнст.
В качестве такого ответного шага Берлина он предложил ударить штрафными пошлина по импортному газу из США.

Свои пять пфеннигов против нашего газопровода вставили представители фракции "Зеленые", заявившие, что проект должен быть немедленно свернут. На это Эрнст отметил, что они являются единственными противниками российской трубы в бундестаге.
"И вы точно знаете, что этот выход спровоцирует импорт американского СПГ. Эта позиция – американский СПГ вместо российского газа – не совсем "зеленая", она какая-то слегка увядшая", – цитирует РИА "Новости" главу комитета.
Он добавил, что со сменой хозяина Белого дома в Вашингтоне, куда так рвется демократ Джо Байден, позиция американских властей по "Северному потоку-2" не изменится.
Пламенная речь Эрнста возымела действие – представители всех фракций парламента, за исключением "Зеленых", выступили в поддержку проекта. Предложение движения "Альтернатива для Германии" принято большинством голосов – 546 депутатов высказались за, 83 – против, воздержался один человек.
Как указал перед голосованием представитель фракции ХДС/ХСС Марк Гауптманн, Германия не приемлетэкстерриториальные санкции США. Он подчеркнул, что Вашингтон в вопросе "СП-2" демонстрирует "двойную мораль", поскольку сами американцы покупают у РФ газ "на рекордном уровне".
Клаус Эрнст является одним из ярых и последовательных защитников нашего проекта. В начале ноября в одном из своих последних интервью он сказал, что Берлин не должен платить Штатам "откупные" за отказ от введения Вашингтоном санкций в отношении "СП-2". По его словам, действия американцем все больше напоминают методы мафии, которая добивается своего с помощью угроз и шантажа.

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