Бундестаг принял скандальные "инфекционные" поправки. Несогласных заткнули газом и водометами

Немецкий бундестаг, несмотря на массовые протесты, всё же принял скандальные поправки о защите от инфекционных заболеваний. За данный законопроект выступили 415 депутатов, против 236, ещё восемь человек воздержались.

После одобрения бундестага поправки должны рассмотреть в палате представителей федеральных земель ФРГ.

Согласно предлагаемым законодательным изменениям, при очередных вспышках инфекции в Германии будет применяться определённый алгоритм ограничений. По мнению критиков данных поправок, у немецкого Минздрава появятся расширенные полномочия, а основные права и свободы граждан будут ущемлены.

В столице Германии в связи с голосованием по поправкам прошли массовые выступления. Впрочем, их активно подавили. Полиция Берлина сообщила, что против демонстрантов использовались водомёты и слезоточивый газ.