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Бундестаг принял скандальные "инфекционные" поправки. Несогласных заткнули газом и водометами

19 ноября 2020, 10:55  •  111 • В мире
Бундестаг принял поправки к закону о защите от инфекций, вызвавшие протесты в Берлине. В полиции немецкой столицы сообщили, что протестующих разгоняли слезоточивым газом и водометами.
Немецкий бундестаг, несмотря на массовые протесты, всё же принял скандальные поправки о защите от инфекционных заболеваний. За данный законопроект выступили 415 депутатов, против 236, ещё восемь человек воздержались.
После одобрения бундестага поправки должны рассмотреть в палате представителей федеральных земель ФРГ.
Согласно предлагаемым законодательным изменениям, при очередных вспышках инфекции в Германии будет применяться определённый алгоритм ограничений. По мнению критиков данных поправок, у немецкого Минздрава появятся расширенные полномочия, а основные права и свободы граждан будут ущемлены.
В столице Германии в связи с голосованием по поправкам прошли массовые выступления. Впрочем, их активно подавили. Полиция Берлина сообщила, что против демонстрантов использовались водомёты и слезоточивый газ.

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