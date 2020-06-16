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Бундестаг поддержал "Северный поток - 2" после нападок США

16 июня 2020, 17:00  •  128 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Немецкие депутаты в подавляющем большинстве выступают за российскую трубу и намерены ответить на американские санкции
Берлину нужно прекратить "кидать ватные шарики" в Вашингтон из-за строительства "Северного потока – 2" и начать сопротивляться нападкам США в адрес Германии и Европы. В Бундестаге большинство поддерживает реализацию проекта нового газопровода из России. Об этом заявил глава комитета немецкого парламента по энергетике Клаус Эрнст.
"Правительство ФРГ должно прекратить кидать ватные шарики и начать решать проблемы, обороняться от атак на суверенитет ФРГ и Европы", – цитирует РИА "Новости Эрнст.
По его словам, в комитете большинство депутатов выступают за продолжение строительства "СП – 2", хотя есть некоторые возражения у представителей партии "Зеленые". Одновременно, все политсилы, включая экологов, считают, что американские санкции "неприемлемы и против них нужно защищаться", подчеркнул немецкий депутат.
Эрнст добавил, что, вероятно, по вопросу о поддержке российского трубопровода может быть принято общефракционное заявление.
Напомним, в начале июня в Сенат США был внесен законопроект о новых ограничительных мерах в отношении "Северного потока – 2", по которому предлагается ввести санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ сочинили пять сенаторов от обеих американских партий, включая республиканца от Техаса Теда Круза.
Позже немец Эрнст такой шаг представителей Штатов назвал посягательством на суверенитет ФРГ, пишет НСН. Он счел возможным для Берлина ввести в ответ штрафные пошлины на американский СПГ.
Ранее сегодня стало известно, что к месту строительства "СП – 2" приближаются два судна "Газпром флота" – "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета". Предполагается, что они идут на помощь трубоукладчику "Академику Черскому", который должен завершить работы по возведению газопровода в Балтийском море. Корабли должны прибыть в немецкий порт Мукран в первой половине июля.

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