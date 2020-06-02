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Бумажный аналог Google и Википедии: Советские карты восхитили американцев

02 июня 2020, 15:55  •  86 • Политика
Советские военные карты восхитили американцев своей точностью, которой в то время не мог похвастаться ни один западный картограф.
Американское издание Wired отмечает, что советские карты были "бумажным аналогом Google и Википедии". Они не просто давали представление о местности, но и отображали множество малейших деталей: грузоподъёмность мостов, ширину дорог, тип промышленного производства изображённых на бумаге заводов и даже автобусные остановки в каком-нибудь небольшом американском городке.
Множество этих карт оказалось на Западе, когда ищущие лёгкую наживу российские военные после развала Советского Союза начали продавать ценные документы на Запад. Западная компания East View Geospatial, которая специализируется на продаже военных карт, сравнила мастерство советских картографов с искусством французских виноделов, передаёт портал "Русская весна".
Отметим, что американские эксперты нередко отдают дань уважения и современным российским военным разработкам. В частности, в США поражены российским гиперзвуковым комплексом "Кинжал", у которого нет аналогов в мире.

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