Бумажные самолётики. Почему из украинской военной авиации уходят лётчики • 315 • Украина

Представитель командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины Олег Гаврилко сообщил о массовом бегстве лётчиков из военно-воздушных сил. Одной из причин этого стала конкуренция ВСУ с МВД. Но есть у бегства лётчиков и другие причины



«За два крайних года у нас уволилось около 140 лиц лётного состава. И в этом году планируют ещё более 40 человек уволиться», — заявил Гаврилко в интервью изданию «Донбасс.Реалии».



Как утверждало издание, в 2021 году из рядов ВСУ уволились пять лётчиков-истребителей, окончивших обучение в 2016 году. А это — половина выпуска.



Причина, как утверждают в руководстве ВВС, в основном внутренняя конкуренция с МВД.



Так, лётчик Воздушных сил ВСУ получает от 19 тыс. до 24 тыс. грн. (от 52 тыс. до 66 тыс. руб. — Ред.). Для сравнения — в Госпогранслужбе зарплата лётчика — 28 тыс. грн. (около 77 тыс. руб. — Ред.), Нацгвардии — 32 тыс. (около 88 тыс. руб. — Ред.), Службе по чрезвычайным ситуациям — 36 тыс. грн. (около 99 тыс. руб. — Ред.), а в Нацполиции и вовсе 50 тыс. грн. (около 137 тыс. руб. — Ред.).



Командир авиаэскадрильи в ВС ВСУ получает 28 тыс. грн. — около 77 тыс. руб. или столько же, сколько обычный лётчик-пограничник. Для сравнения — командир авиаэскадрильи и Нацгвардии получает 41 тыс. грн. (около 112 тыс. руб. — Ред.).



Командир авиабригады ВС ВСУ получает 36 тыс. грн. — около 99 тыс. руб. — столько же, сколько лётчик в Службе по чрезвычайным ситуациям. В то время как командир авиабригады Нацгвардии, как утверждает издание «Донбасс.Реалии», получает 50 тыс. грн. — около 137 тыс. руб. — столько же, сколько лётчик в полиции.



Впрочем, сами лётчики утверждают: деньги не главное.



«Бумажные самолётики»



Главная причина, по которой он покинул Вооружённые силы Украины, отнюдь не зарплата, рассказал «Донбасс.Реалиям» Вадим Ворошилов — один из пяти лётчиков-истребителей, уволившихся в этом году.



«Я был начальником службы безопасности полётов. У меня было документации приблизительно 19 журналов и других планов, папок занятий с лётным составом по безопасности полётов. Однажды я подсчитал, что должен был проводить занятия 61 час в неделю при расчётном рабочем времени 41 час в неделю. Это только служба безопасности полётов. Есть ещё штурманская служба, воздушно-огневая и тактическая подготовка, и всё это должно проводиться с лётным составом», — рассказал он изданию.



Увольнения обостряют эту проблему: чем меньше людей, тем больше им достаётся бумажной работы.



Как заявил в интервью изданию один из офицеров 831-й гвардейской Галацкой бригады тактической авиации, ему бы очень хотелось уделять бумажной работе меньше времени. И больше — полётам.



«Очень много ненужной бумажной работы. Лётчик в среднем летает 40-50 часов в год. По сравнению с другими годами рост есть, но если брать другие государства и государства — члены НАТО, куда мы так стремимся, это смешные цифры», — заявил военный.



При этом ситуация осложняется и дежурствами. Несмотря на то что сегодня Украина не применяет пилотируемую авиацию в Донбассе, военные лётчики несут дежурства у зоны конфликта. Дежурят лётчики и в системе противовоздушной обороны страны.



Тот же лётчик Ворошилов в прошлом году отдежурил восемь месяцев, в позапрошлом — десять.



При этом никаких доплат за дежурство в зоне конфликта лётчик не получает. Он получает доплаты лишь за дежурства в системе ПВО — по 100 грн., или около 270 руб. за день. И то лишь за первую неделю.



Чтобы удержать лётчиков в армии, командование пошло по проверенному пути. Вместо повышения зарплаты в 2019 году решили вдвое увеличить срок первого контракта для выпускников.



Впрочем, командование пытается привлечь лётчиков такими «плюшками», как уменьшение срока службы для выхода на пенсию — до 20 лет, включая обучение, а также курсами иностранных языков, чтобы после ухода на пенсию военлёт мог найти своё место в гражданской авиации. Однако всё это только планируется.



Между тем через несколько лет украинская военная авиация столкнётся с ещё одной острой проблемой — летать будет буквально не на чем. Так, все пилотируемые аппараты в ВС ВСУ, за исключением учебно-тренировочных самолётов L-39 Albatros, были произведены в СССР.



К примеру, самый новый из самолётов базирующейся в Миргороде 831-й бригады произведён в 1989 году. И им подчас управляют те, кто родился годами позже.



В том же МВД технику хотя бы обновляют. Так, благодаря подписанному в марте 2018 года министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом соглашению Киев закупил 55 вертолётов Airbus Helicopters. И хоть позже оказалось, что почти половина из них — 21 единица — подержанные, но и они были изготовлены в 2007-2012 годах.



Катастрофическое состояние техники Воздушных сил ВСУ не раз становилось предметом обсуждения на Украине. Проблему подстёгивали и трагедии вроде крушения Ан-26 под Чугуевом в сентябре 2020 года.



Однако есть у бегства лётчиков и другие причины.



Лётчики, лишённые цели



Почти за месяц до материала издания «Донбасс.Реалии» авторитетное украинское онлайн-издание «Украинская правда» выпустило сюжет, посвящённый последнему оставшемуся на Украине самолёту Ту-160.



«Я присутствовал, когда резали первый самолёт. Я это дело не выдержал. Я ушёл с аэродрома. Но больше всего было обидно за второй самолёт, который резали. Вторым самолётом порезали в городе Прилуки самолёт, который пришёл с завода, и он пришёл в Прилуки — на нём два полёта совершили, налетал он 18 часов от момента своего создания до момента разделки. Слов нету. Остаются только горькие воспоминания», — рассказывал Александр Сливенко — бывший командир эскадрильи 185-го Гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиационного полка.





Он напоминал, что по налёту эти машины рассчитаны на 25-30 тысяч часов. А срок их службы составляет до 45 лет, а то и больше.



С тех пор Сливенко не садился даже за руль автомобиля.



«Много чего напоминает, а этого не хочется. Так что лучше как-то ногами, пешочком. Самый большой аппарат, который у меня есть, — это велосипед. Я на нём везде и всюду», — рассказывал бывший лётчик журналистам.



Другой человек, в своё время сидевший за штурвалом Ту-160, — бывший командир эскадрильи Сергей Бычков — сообщил журналистам, как испытывал самолёт на предельную скорость, «хулиганя» в небе над Северным полюсом.





«Летают. В России. Они (Ту-160 — Ред.) — нужны. А нам… Первое, почему резали эти самолёты, потому, что Украина, чтобы её и в Евросоюз приняли, и кредиты давали, первое, что подписала с Европой, — это отказ от ядерного оружия. И эти самолёты были не нужны совершенно. Без ядерного оружия толку от них никакого. История такая, да», — с грустью отмечал Бычков.



Нынешние украинские военные лётчики если и видят Северный полюс, то лишь когда подвозят топливо на датскую базу на север Гренландии. Эта операция носит громкое название — «Северный сокол». Но по сути это лишь доставка топлива на Ил-76 — самолётах, тоже доставшихся Украине в наследство от СССР.



Военные лётчики независимой Украине были не так уж нужны. На какое-то время положение дел изменила война в Донбассе. Впрочем, не все лётчики согласились воевать против своих сограждан.



Те же, кто остался, не только не избежал позора, но и столкнулся с различными видами расстройств.



Так, в 2018 году в Николаеве застрелился бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации Владислав Волошин. В 2015 году ряд СМИ объявил о причастности Волошина к крушению 17 июля 2014 года самолёта Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», летевшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Укро-турецкие «Байрактары» будут постоянно патрулировать Крым





И хотя некоторые украинские СМИ утверждали, что Волошина довели до самоубийства из-за занимаемой им должности — он был и.о. директора Николаевского аэропорта, ряд наблюдателей не исключали и версию посттравматического стрессового расстройства.



После того как Минскими соглашениями в небе над Донбассом было запрещено использование боевой авиации, взгляды украинского командования обратились к беспилотникам. Украина не только активно применяет их в Донбассе, но и планирует усилить ими и другие направления.



«Комплексы Bayraktar TB2 на порядок усилят способность Военно-Морских Сил Украины в защите южных рубежей нашей страны. <…> Ожидаем, что катера, корветы, противокорабельные крылатые ракеты Р-360 "Нептун", морская авиация с Bayraktar TB2 и береговая оборона станут единой системой сдерживания агрессии Российской Федерации и защиты интересов Украины на море», — заявил 16 июля замминистра обороны Украины Александр Миронюк, рассказывая о турецких беспилотниках.





Новые дроны дешевле новых штурмовиков и истребителей. Да и их операторы не рискуют жизнью, в отличие от лётчиков. И хотя БПЛА не могут полностью заменить пилотируемую военную авиацию, содержать последнюю Украине не по карману.



В сложившейся ситуации нет перспектив и для украинских военных лётчиков, и так уставших от замены часов налёта «бумажными» часами и низкой зарплаты.

Представитель командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины Олег Гаврилко сообщил о массовом бегстве лётчиков из военно-воздушных сил. Одной из причин этого стала конкуренция ВСУ с МВД. Но есть у бегства лётчиков и другие причины«За два крайних года у нас уволилось около 140 лиц лётного состава. И в этом году планируют ещё более 40 человек уволиться», — заявил Гаврилко в интервью изданию «Донбасс.Реалии».Как утверждало издание, в 2021 году из рядов ВСУ уволились пять лётчиков-истребителей, окончивших обучение в 2016 году. А это — половина выпуска.Причина, как утверждают в руководстве ВВС, в основном внутренняя конкуренция с МВД.Так, лётчик Воздушных сил ВСУ получает от 19 тыс. до 24 тыс. грн. (от 52 тыс. до 66 тыс. руб. — Ред.). Для сравнения — в Госпогранслужбе зарплата лётчика — 28 тыс. грн. (около 77 тыс. руб. — Ред.), Нацгвардии — 32 тыс. (около 88 тыс. руб. — Ред.), Службе по чрезвычайным ситуациям — 36 тыс. грн. (около 99 тыс. руб. — Ред.), а в Нацполиции и вовсе 50 тыс. грн. (около 137 тыс. руб. — Ред.).Командир авиаэскадрильи в ВС ВСУ получает 28 тыс. грн. — около 77 тыс. руб. или столько же, сколько обычный лётчик-пограничник. Для сравнения — командир авиаэскадрильи и Нацгвардии получает 41 тыс. грн. (около 112 тыс. руб. — Ред.).Командир авиабригады ВС ВСУ получает 36 тыс. грн. — около 99 тыс. руб. — столько же, сколько лётчик в Службе по чрезвычайным ситуациям. В то время как командир авиабригады Нацгвардии, как утверждает издание «Донбасс.Реалии», получает 50 тыс. грн. — около 137 тыс. руб. — столько же, сколько лётчик в полиции.Впрочем, сами лётчики утверждают: деньги не главное.Главная причина, по которой он покинул Вооружённые силы Украины, отнюдь не зарплата, рассказал «Донбасс.Реалиям» Вадим Ворошилов — один из пяти лётчиков-истребителей, уволившихся в этом году.«Я был начальником службы безопасности полётов. У меня было документации приблизительно 19 журналов и других планов, папок занятий с лётным составом по безопасности полётов. Однажды я подсчитал, что должен был проводить занятия 61 час в неделю при расчётном рабочем времени 41 час в неделю. Это только служба безопасности полётов. Есть ещё штурманская служба, воздушно-огневая и тактическая подготовка, и всё это должно проводиться с лётным составом», — рассказал он изданию.Увольнения обостряют эту проблему: чем меньше людей, тем больше им достаётся бумажной работы.Как заявил в интервью изданию один из офицеров 831-й гвардейской Галацкой бригады тактической авиации, ему бы очень хотелось уделять бумажной работе меньше времени. И больше — полётам.«Очень много ненужной бумажной работы. Лётчик в среднем летает 40-50 часов в год. По сравнению с другими годами рост есть, но если брать другие государства и государства — члены НАТО, куда мы так стремимся, это смешные цифры», — заявил военный.При этом ситуация осложняется и дежурствами. Несмотря на то что сегодня Украина не применяет пилотируемую авиацию в Донбассе, военные лётчики несут дежурства у зоны конфликта. Дежурят лётчики и в системе противовоздушной обороны страны.Тот же лётчик Ворошилов в прошлом году отдежурил восемь месяцев, в позапрошлом — десять.При этом никаких доплат за дежурство в зоне конфликта лётчик не получает. Он получает доплаты лишь за дежурства в системе ПВО — по 100 грн., или около 270 руб. за день. И то лишь за первую неделю.Чтобы удержать лётчиков в армии, командование пошло по проверенному пути. Вместо повышения зарплаты в 2019 году решили вдвое увеличить срок первого контракта для выпускников.Впрочем, командование пытается привлечь лётчиков такими «плюшками», как уменьшение срока службы для выхода на пенсию — до 20 лет, включая обучение, а также курсами иностранных языков, чтобы после ухода на пенсию военлёт мог найти своё место в гражданской авиации. Однако всё это только планируется.Между тем через несколько лет украинская военная авиация столкнётся с ещё одной острой проблемой — летать будет буквально не на чем. Так, все пилотируемые аппараты в ВС ВСУ, за исключением учебно-тренировочных самолётов L-39 Albatros, были произведены в СССР.К примеру, самый новый из самолётов базирующейся в Миргороде 831-й бригады произведён в 1989 году. И им подчас управляют те, кто родился годами позже.В том же МВД технику хотя бы обновляют. Так, благодаря подписанному в марте 2018 года министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом соглашению Киев закупил 55 вертолётов Airbus Helicopters. И хоть позже оказалось, что почти половина из них — 21 единица — подержанные, но и они были изготовлены в 2007-2012 годах.Катастрофическое состояние техники Воздушных сил ВСУ не раз становилось предметом обсуждения на Украине. Проблему подстёгивали и трагедии вроде крушения Ан-26 под Чугуевом в сентябре 2020 года.Однако есть у бегства лётчиков и другие причины.Почти за месяц до материала издания «Донбасс.Реалии» авторитетное украинское онлайн-издание «Украинская правда» выпустило сюжет, посвящённый последнему оставшемуся на Украине самолёту Ту-160.«Я присутствовал, когда резали первый самолёт. Я это дело не выдержал. Я ушёл с аэродрома. Но больше всего было обидно за второй самолёт, который резали. Вторым самолётом порезали в городе Прилуки самолёт, который пришёл с завода, и он пришёл в Прилуки — на нём два полёта совершили, налетал он 18 часов от момента своего создания до момента разделки. Слов нету. Остаются только горькие воспоминания», — рассказывал Александр Сливенко — бывший командир эскадрильи 185-го Гвардейского тяжёлого бомбардировочного авиационного полка.Он напоминал, что по налёту эти машины рассчитаны на 25-30 тысяч часов. А срок их службы составляет до 45 лет, а то и больше.С тех пор Сливенко не садился даже за руль автомобиля.«Много чего напоминает, а этого не хочется. Так что лучше как-то ногами, пешочком. Самый большой аппарат, который у меня есть, — это велосипед. Я на нём везде и всюду», — рассказывал бывший лётчик журналистам.Другой человек, в своё время сидевший за штурвалом Ту-160, — бывший командир эскадрильи Сергей Бычков — сообщил журналистам, как испытывал самолёт на предельную скорость, «хулиганя» в небе над Северным полюсом.«Летают. В России. Они (Ту-160 — Ред.) — нужны. А нам… Первое, почему резали эти самолёты, потому, что Украина, чтобы её и в Евросоюз приняли, и кредиты давали, первое, что подписала с Европой, — это отказ от ядерного оружия. И эти самолёты были не нужны совершенно. Без ядерного оружия толку от них никакого. История такая, да», — с грустью отмечал Бычков.Нынешние украинские военные лётчики если и видят Северный полюс, то лишь когда подвозят топливо на датскую базу на север Гренландии. Эта операция носит громкое название — «Северный сокол». Но по сути это лишь доставка топлива на Ил-76 — самолётах, тоже доставшихся Украине в наследство от СССР.Военные лётчики независимой Украине были не так уж нужны. На какое-то время положение дел изменила война в Донбассе. Впрочем, не все лётчики согласились воевать против своих сограждан.Те же, кто остался, не только не избежал позора, но и столкнулся с различными видами расстройств.Так, в 2018 году в Николаеве застрелился бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации Владислав Волошин. В 2015 году ряд СМИ объявил о причастности Волошина к крушению 17 июля 2014 года самолёта Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», летевшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур.И хотя некоторые украинские СМИ утверждали, что Волошина довели до самоубийства из-за занимаемой им должности — он был и.о. директора Николаевского аэропорта, ряд наблюдателей не исключали и версию посттравматического стрессового расстройства.После того как Минскими соглашениями в небе над Донбассом было запрещено использование боевой авиации, взгляды украинского командования обратились к беспилотникам. Украина не только активно применяет их в Донбассе, но и планирует усилить ими и другие направления.«Комплексы Bayraktar TB2 на порядок усилят способность Военно-Морских Сил Украины в защите южных рубежей нашей страны. <…> Ожидаем, что катера, корветы, противокорабельные крылатые ракеты Р-360 "Нептун", морская авиация с Bayraktar TB2 и береговая оборона станут единой системой сдерживания агрессии Российской Федерации и защиты интересов Украины на море», — заявил 16 июля замминистра обороны Украины Александр Миронюк, рассказывая о турецких беспилотниках.Новые дроны дешевле новых штурмовиков и истребителей. Да и их операторы не рискуют жизнью, в отличие от лётчиков. И хотя БПЛА не могут полностью заменить пилотируемую военную авиацию, содержать последнюю Украине не по карману.В сложившейся ситуации нет перспектив и для украинских военных лётчиков, и так уставших от замены часов налёта «бумажными» часами и низкой зарплаты. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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