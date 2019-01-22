100 лет назад Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика подписали акт о создании единого государства. Страна, которая существовала исключительно на бумаге, распалась через несколько месяцев. Настоящее объединение украинских земель произошло лишь в рамках СССР в 1939 году. Тем не менее в наши дни именно в годовщину подписания соглашения между УНР и ЗУНР на Украине отмечают День соборности. Эксперты указывают, что Киев преподносит формальное объединение земель как становление украинской государственности, однако, по мнению специалистов, это далеко от исторической правды.

В Средние века на территории Восточной Европы существовало могущественное государство — Русь. Его границы простирались от Ладожского озера до Чёрного моря, от Карпат до притоков Волги. Основным этническим компонентом населения Руси являлась единая народность, которую современные историки называют древнерусской и от которой впоследствии произошли русские, белорусы и украинцы.

В XIII столетии, после монгольского нашествия, политическое единство было утрачено. Северо-восток Руси, сохранив внутреннее самоуправление, некоторое время находился под властью Орды, но в XIV—XV веках силой вернул себе независимость. На юго-западе около 100 лет правила западная ветвь Рюриковичей — Романовичи. Однако в XIV веке юго-западные княжества Руси были аннексированы Литвой, а в XVI веке в рамках Люблинской унии перешли Польше. Причём всё это время население бывших юго-западных княжеств идентифицировало себя как русских (руських) и ощущало этнокультурное единство с жителями Российского государства.

Украинский раскол

Поляки пытались искоренить на территориях Поднепровья, Галичины и Волыни православие и полонизировать население. Несогласных ограничивали в правах, пытали и казнили. Это привело к ряду казацких восстаний, последнее из которых, под руководством Богдана Хмельницкого, увенчалось успехом. В результате Переяславской рады территории, находившиеся под контролем Войска Запорожского, перешли в состав России, что вынудило Москву вступить в многолетнюю войну с Польшей. По её итогам левобережье Днепра и Киев отошли России, а правобережье осталось за поляками.

Со временем польские власти оказались в сильной политической зависимости от России. Это не нравилось польским националистам, мечтавшим о восстановлении контроля над русскими землями и развернувшим в конце XVIII века войну. Однако их выступления привели лишь к тому, что по итогам трёх разделов польские территории оказались под властью соседних корон: российской, австрийской и прусской. Большая часть территории современной Украины находилась в составе Российской империи под именем Малороссии. Галичину официальный Санкт-Петербург был вынужден уступить Вене.

Русско-польская война 1654—1667 годов

© Юлиуш Коссак / Wikimedia commons

Во второй половине XIX века польские националисты и австрийские власти развернули пропаганду, направленную на то, чтобы убедить и галичан, и малороссов в том, что они являются представителями отдельного этноса — украинцами. В Малороссии эта позиция заинтересовала лишь тонкую прослойку революционной интеллигенции. На Галичине даже сторонники украинства воспринимали его не как национальность, а как проавстрийское политическое движение, продолжая идентифицировать себя с русинами.

Тем не менее с началом Первой мировой войны официальной Вене удалось создать из русинов «украинские» воинские формирования — так называемых сечевых стрельцов, которые в 1916 году были разгромлены российскими войсками и массово сдались в плен.

УНР и ЗУНР

Февральская революция в России позволила ряду авантюристов попытать счастья на политическом поприще. Не стал исключением и Киев, где представители небольших партий и кружков провозгласили так называемую Центральную раду (ЦР) и начали претендовать на управление украинской автономией в рамках России. Временное правительство согласилось считать ЦР законным органом самоуправления в нескольких малороссийских губерниях.

Однако в октябре большевики устроили в Петрограде новую революцию, относительно признания результатов которой в Киеве начались споры.

Одним из наиболее яростных противников большевиков оказался бывший украинский социал-демократ Симон Петлюра. Несмотря на отсутствие опыта службы в армии, он руководил силовым блоком в генеральном секретариате Центральной рады.

Из-за того что Петлюра фактически саботировал переговорный процесс с большевиками, отношения между Петроградом и Киевом были испорчены.

Среди населения Киева было много сторонников большевиков и союзных им партий. Жители города дважды выступали против самопровозглашённой Центральной рады и требовали передачи власти Советам, но оба выступления были жестоко подавлены Петлюрой — в том числе при помощи частей, сформированных из пленных австрийских «сечевых стрельцов».

Отряд «сечевых стрельцов» в Киеве

© Wikimedia commons

Синхронно в Харькове шёл процесс формирования украинской советской республики. 1-й Всеукраинский съезд Советов, прошедший 24—25 декабря 1917 года, провозгласил создание Украинской Народной Республики Советов, находящейся в федеративной связи с РСФСР. В ответ на военные провокации представителей Центральной рады советские войска развернули наступление на Киев. Теряя остатки власти, члены Центральной рады объявили 22 января 1918 года о создании независимой Украиной Народной Республики, а спустя две недели сбежали из Киева.

Генпрокуратура России ответила международным следователям по делу MH17 на все запросы Однако УНР понадобилась немецкому командованию, создавшему из республики марионеточное формирование, участвовавшее в брестских переговорах и легализовавшее германскую оккупацию Украины.

В дальнейшем УНР немцам стала не нужна, и её заменили на гетманат Павла Скоропадского.

В ноябре 1918-го центральные державы признали поражение в Первой мировой войне. Германия согласилась денонсировать Брестский мир и деоккупировать Украину. А территория Австро-Венгрии начала распадаться на несколько национальных государств. 13 ноября 1918 года на Галичине была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика. В Киеве же был свергнут опиравшийся на немцев гетман Павел Скоропадский, ему на смену пришла Директория УНР, фактическим лидером которой стал Симон Петлюра.

Акт объединения

Положение как УНР, так и ЗУНР было весьма нестабильным. Русины и украинцы составляли чуть более половины населения Западной Украины. Четверть жителей региона являлись поляками, населявшими ключевые города и требовавшими присоединения к независимой теперь Польше.

По всей Западной Украине шли бои между бывшими украинскими национальными частями австро-венгерской армии и бойцами польской самообороны. На Киев с востока наступали советские войска, причём украинцев в их составе было, по словам историков, в десять раз больше, чем в подразделениях УНР.

На побережье Чёрного моря высаживались силы Антанты и действовали белогвардейские части. В этих условиях власти ЗУНР решили отказаться от самостоятельности и признать власть Киева. Причём первая делегация с Западной Украины выехала на переговоры ещё со Скоропадским, но пока она добралась до Киева, гетмана свергли, и контакты были установлены уже с Директорией.

1 декабря был подписан предварительный договор об объединении УНР и ЗУНР. Несмотря на то что польские войска развернули массированное наступление на Западную Украину и взяли под контроль почти всю её территорию, 22 января 1919-го в Киеве был торжественно провозглашён акт объединения УНР и ЗУНР. Западно-Украинская Народная Республика получила статус автономии. Однако уже в феврале — марте 1919 года Директория была разгромлена советскими войсками, и Украина превратилась в поле боя между Красной армией и белогвардейцами. УНР сохранила контроль только над частью территории современных Винницкой и Житомирской областей.

Осенью западноукраинские войска договорились о сотрудничестве с Вооружёнными силами Юга России, и лидер ЗУНР Евген Петрушевич формально денонсировал акт объединения. В результате советско-польской войны 1919—1921 годов Западная Украина была захвачена Варшавой. И только в 1939-м, после Польского похода Красной Армии, её территория впервые с XVII века оказалась в составе единого с бывшей Малороссией государства.

Местные жители приветствуют бойцов Красной армии в Западной Украине. Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии (на тот момент Восточной Польши) к соответствующим республикам СССР

РИА Новости

Ранее большевики включили в состав УССР бывшую Новороссию, на землях которой в период гражданской войны существовали Одесская и Донецко-Криворожская советские республики РСФСР.

«Подписание акта об объединении было сугубо символическим событием, не имевшим реального значения. Но сейчас на Украине в этот день отмечается важный государственный праздник — День соборности, формально символизирующий идею единения востока и запада страны. Однако о единении говорить не приходится — раскол населения Украины в последнее время только усугубляется. На западе страны из всей Украины хотят сделать одну большую Галичину, а это единству никак не способствует», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

По словам академика Академии политических наук РФ, заведующего кафедрой РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрея Кошкина, идея объединения была выстрадана предками современных украинцев, которые столетиями жили в составе разных государств. «Идея соборности, единства прекрасна. Однако сам праздник 22 января стал, к сожалению, инструментом русофобской пропаганды. Рекламируя акт об объединении 1919 года, существовавший только на бумаге, в Киеве пытаются заставить народ забыть о том, что настоящее воссоединение украинских земель произошло исключительно благодаря советскому руководству. Вместо торжеств, запланированных на этот день, киевским лидерам лучше было бы задуматься над тем, как найти общий знаменатель и мирным путём восстановить единство с народом юго-востока», — подытожил эксперт.