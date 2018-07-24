Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Цены и обслуживание, Крым yбивaющие?
Неполный вперед
Эксперт прокомментировал прибытие кораблей военно-морской группы НАТО в Одесский...
Оружие для президента: зачем Украина запустила в производство реактивный пехотны...
Главная / Аналитика

Бумаги скинули, пора наступать!

24 июля 2018, 06:40  •  201 • Аналитика
Как ни странно это прозвучит, мы все-таки дождались того светлого дня, когда Россия почти перестала хранить свои сбережения в американских treasuries. По данным американского казначейства, на данный момент Центральный банк России держит в этих ценных бумагах менее 15 миллиардов долларов США, что является «антирекордом» с 2007 года.

Пик распродаж пришелся на апрель-май текущего года, когда объемы наших вложений в американский госдолг снизились в общей сложности в 6,5 раза. И это, между прочим, своеобразный «мировой рекорд» — до этого ни одна страна такими темпами распродаж американских активов похвастаться не могла.




Видимых экономических причин для такого поведения российского ЦБ не наблюдается: доллар достаточно прочно стоит на ногах и даже немного укрепляется. А значит, причины могут лежать либо в политической, либо во внутриэкономической ситуации, складывающейся в России.

Прежде всего давайте успокоимся и перестанем думать, что правительство РФ резко поумнело и нашло способ заставить эти деньги работать внутри и на благо России. Увы, как оказалось, выведенные средства до Москвы почти не добрались: 47 миллиардов долларов размещены на депозитах в иностранных банках, 25,2 миллиарда находятся на счетах иностранных ЦБ, в МВФ и Банке международных расчетов, а значительная часть оставшихся денег переведена в активы и обязательства других (не США) государств.

Получается, что действия ЦБ РФ явно продиктованы не экономическими мотивами. О внезапном прозрении речь, вероятно, тоже не идет. А значит, остается одно – политика.

Многие эксперты связывают решительные шаги Москвы с риском ареста наших активов. И, как показывает практика, полностью исключать этого варианта нельзя: сравнительно недавно случился арест средств национального суверенного фонда Республики Казахстан, причем даже не по политическим мотивам, а в результате коммерческого спора между правительством Казахстана и каким-то молдавским предпринимателем. И под арест попало 22 миллиарда долларов, что, с учетом пропорционального размера экономик, даже больше, чем имевшееся у России количество treasuries.

Спорить с такими оценками, вероятно, бессмысленно: ведь действительно могут заморозить, и никакой наш самогипноз в духе «они же подорвут доверие к своей финансовой системе» не поможет. Но есть один немаловажный нюанс – заморозить ведь можно и активы в иностранных банках.

Прецедент такой заморозки тоже есть – Иран. В свое время, с подачи американцев в иностранных банках было заморожено, по разным оценкам, от 100 до 130 миллиардов долларов, принадлежавших Ирану. Причем значительная часть этих средств находится в банках Китая, и, несмотря на крепнущие связи двух государств, вытащить их оттуда у Тегерана пока не получается.

Связано это с тем, что арест средств производился в результате санкций, объявленных ООН. И даже Китай до сих пор не в силах отменить эти ограничения, не подвергая уже свою финансовую систему риску наложения каких-то односторонних санкций со стороны США и их сателлитов.

Возможно, Кремль более спокойно смотрит на такую перспективу, поскольку обладает правом «вето» в Совете Безопасности ООН, и никаких резолюций, направленных против собственных интересов, он просто не допустит.

И все-таки это тревожно: американцы могут выкрутить руки почти всем, кроме Китая, да и Пекин находится под таким давлением, что точно предсказать его ответ на американские угрозы почти невозможно.

Также мы можем предположить, что стремительный выход РФ из американских активов является подготовкой Москвы к каким-то политическим шагам, которые наверняка пойдут вразрез с американскими интересами. То есть это работа на опережение, призванная минимизировать по возможности для России последствия от каких-то резких политических (или даже военных) шагов Кремля.

Наиболее очевидными тут кажутся два направления: Донбасс и Сирия.
Европа из окна автобуса. Часть 1. Дороги и дома


Действия Москвы на украинском направлении прогнозировать довольно сложно – слишком уж болезненный это узел. Но можно предположить, что вброс про референдум в Донбассе был сделан неспроста, и, если на этот счет не удастся договориться с «партнерами», Москва может пойти на определенные самостоятельные шаги.

В Сирии же очень остро стоит вопрос восстановления страны. И понятно, что заниматься этим без сирийской нефти будет довольно-таки затратно. В свою очередь, почти все нефтяные месторождения Сирии оказались под контролем проамериканских курдских формирований. И как-то так получается, что удар на северо-восток от Дамаска кажется сейчас почти неизбежным, дайте только юг зачистить как следует.

Может ли резкая эскалация ситуации на северо-востоке Сирии стать причиной для усиления антироссийских санкций? Да, безусловно: и причины веские, и повод для очередной истерики очень хороший. А раз так, то не будем сбрасывать со счетов и этот вариант.

Но не забываем и о том, что все это может быть большим блефом и частью дипломатической игры. Мы предупреждаем американцев, что в их колоде стало одним козырем меньше, а мы немного лучше готовы к продолжению партии. И не важно даже, с чего именно мы зайдем, главное, что в ведущемся военно-политическом покере у нас давно уже не пустая рука. И это на самом деле может повлиять на переговорные позиции США: когда войны не хочется, а одними разговорами и санкциями победы не одержать, поневоле приходится искать варианты мирного существования.

В пользу этой версии говорит и то, что недавно в сети появились ролики испытаний новейших российских вооружений. А это, как ни крути, тоже сигнал. Врежем, говорит Шойгу. И деньги украсть не позволим, застенчиво добавляет Набиуллина.

Совпадение? Дмитрий Киселев так не думает…
Автор: Виктор Кузовков

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
201
Источник
Похожие новости
23 июля 2018, 11:10
Насущный вопрос дня: что делать с гниющей рыбой?
23 июля 2018, 11:09
Нулевой вариант для России и США
24 июля 2018, 06:40
Бумаги скинули, пора наступать!

24 июля 2018, 06:39
Европа из окна автобуса. Часть 1. Дороги и дома
23 июля 2018, 11:09
Малый флот России
24 июля 2018, 06:40
Повернуть историю вспять. Бундесвер обращается к практикам Гиммлера
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
24 июля 2018, 04:39
Эксперт: США и страны Запада не имеют морального права осуждать Россию за ее действия
24 июля 2018, 01:39
"Его сделали на века": Украинский политик проехал по Крымскому мосту и восхитился им
24 июля 2018, 03:24
Секреты российского гиперзвукового оружия были переданы США? (Руслан Осташко)
24 июля 2018, 05:12
Провал на помойке Дякулы
24 июля 2018, 03:09
Оружие для президента: зачем Украина запустила в производство реактивный пехотный огн...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 июля 2018, 10:24
Настало время признать Донбасс?
18 июля 2018, 07:39
Тайна «Северного потока – 2»
18 июля 2018, 02:24
Порошенко поручил силовым ведомствам пресечь досмотр украинских судов в Азовском море
19 июля 2018, 12:54
«Они бегут не от Асада, а от русских монстров»
18 июля 2018, 15:39
Звезды «Квартета И» объяснили, почему они отказались ездить в Крым
23 июля 2018, 07:39
Вывод без инсценировок: почему Запад настоял на эвакуации «Белых касок» из Сирии
21 июля 2018, 21:56
Пример Шеремета как демонстрация силы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.