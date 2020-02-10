Бум мошенничества с банковскими картами: мошенники-одиночки или отлаженная система • 7 • Аналитика

Понедельник начался с неприятной для миллионов россиян новости. «Известия» со ссылкой на директора Банковского института ГУ ВШЭ Василия Солодкова сообщили, что мошенники нашли ещё один способ хищения денег со счетов клиентов банков.



Опасные звонки

Настоящий бум телефонных мошенников. «Мне поступил звонок с городского телефона, — рассказал Солодков корреспонденту «Известий». — Мужчина представился сотрудником ВТБ, назвал себя по имени и отчеству, так же обратился и ко мне. Он сказал, что от моего имени получено заявление на закрытие счета, и спросил, в какое время и в каком отделении банка мне удобно получить деньги. Я понял, что это «развод» и прервал разговор. Потом пытался дозвониться по этому телефону, но номер был неактивен».







Собеседник «Известий» назвал звонок опасным. Ведь мошенники, скорее всего, пытались выманить клиента в определённое отделение банка «с целью грабежа». Банкиры от версии Василия Солодкова отмахнулись. Замдиректора департамента Центробанка по информационной безопасности Артем Сычев успокоил: такая схема общения мошенников с клиентами уже известна. Никаких физических контактов она не предполагает.



В конце концов, у клиента просто выманят персональные данные, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет. Работники банков, с которыми пообщалась корреспондент «Известий», с Сычёвым согласились. Они напомнили главное правило безопасности счёта – «клиент никогда не должен сообщать третьим лицам коды для подтверждения операций из SMS-сообщений или реквизиты своей карты: ССV-код и срок действия карты».



Любопытна в этой связи оценка пресс-службы ВТБ. Там отметили: «Суть схемы мошенников остаётся прежней. Они предлагают сделать глупость, чтобы заполучить деньги». О том, как у преступников оказались личные данные их клиента Василия Солодкова (фамилия, имя отчество, номер телефона, факт наличия счёта в ВТБ), пресс-служба никак не прокомментировала.



Кто стоит за мошенниками?

Мошенничества с банковскими картами с каждым годом не только совершенствуются, но и становятся более частыми. По данным, исследования, проведённого компанией Nilson Report, в России клиентов за год обворовывают на сумму, превышающую 100 млн. евро.



Банкиров это обстоятельство не сильно волнует. Они заточены на борьбу с кредитными мошенниками. Драматические истории их клиентов, в которых люди теряли со счетов сотни тысяч рублей, в лучшем случае вызывают лишь сочувствие.



Как правило, банки от клиентов отмахиваются и потери их никак не компенсируют. Стандартная схема такова. Банк проводит 40-дневное расследование. В подавляющем большинстве случаев ему удаётся доказать, что «клиент сам виноват». Он предоставил мошенникам личные данные (особенно, если это ПИН-код банковской карты) и тем самым способствовал хищению своих средств. Вернуть пропавшие деньги крайне сложно, практически – невозможно.



СМИ, ссылаясь на данные «Информзащиты», отмечают: «Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в 2018 году (более свежих цифр пока нет) вырос на 44 процента, до 1,38 миллиарда рублей, количество таких операций увеличилось почти на треть: преступникам 417 тысяч раз удавалось разными способами получать деньги физлиц».



Почему так выросли мошенничества кредитными картами? Эксперты дают такой ответ на этот вопрос: в Уголовном кодексе «до сих пор не прописана ответственность за использование поддельных карт и производство без умысла последующего сбыта».



Вот такую лазейку преступникам оставили законодатели. То есть получить срок можно (и такие примеры есть) за прямое хищение банковской карты и её использование. Когда поддельная карта делается «без умысла последующего сбыта», к мошеннику полиции подобраться крайне сложно.



Впрочем, должно быть ещё и желание правоохранителей помочь пострадавшим. Но тут наблюдается любопытная коллизия. В сети гуляют примеры, когда телефонные мошенники действуют из мест лишения свободы, а оборудование и SIM-карты им для преступной деятельности поставляют работники правоохранительных органов. Присутствуют в этой схеме и банковские работники «без умысла», сбывающие мошенникам личные данные клиентов. Так что доверчивый человек остаётся один на один с этой хорошо организованной компанией, крайне редко с мошенником-одиночкой.



Успокаивает одно. Россия в этом преступном бизнесе не уникальна. Она занимает только четвёртую строчку в рейтинге исследования уже упомянутой компании Nilson Report, пропустив вперёд Великобританию, Францию и Германию. Действует полноценная отлаженная система, методы которой, в принципе, не новы: попытка втереться в доверие, заставить человека посчитать, что с ним говорит тот, кто хочет ему помочь. Типичная "ударная психология", когда человек сбит с толку несколькими фразами, когда у него смогли вызвать чувство тревоги, паники. Именно эта паника и приводит к необдуманным действиями.







Людей, потерявших деньги, это обстоятельство вряд ли успокоит. Они хотели бы видеть свои сбережения и банковские счета защищёнными. Однако у власти и банкиров другой взгляд на эту проблему. Потому и разгулялись в России банковские мошенники, безнаказанно и открыто совершенствующие свой преступный промысел.



С другой стороны, никакой преступный замысел в данном случае не будет воплощён, если человек уяснит одну простую вещь: ни при каких обстоятельствах реальный сотрудник банка не будет у него выпытывать личные данные счёта или банковской карты. Даже если "на том конце провода" утверждают, что карта заблокирована, то это не повод паниковать. Простейший способ: положить трубку и позвонить в банк. Номер всегда указан на обороте карты. Понедельник начался с неприятной для миллионов россиян новости. «Известия» со ссылкой на директора Банковского института ГУ ВШЭ Василия Солодкова сообщили, что мошенники нашли ещё один способ хищения денег со счетов клиентов банков.Настоящий бум телефонных мошенников. «Мне поступил звонок с городского телефона, — рассказал Солодков корреспонденту «Известий». — Мужчина представился сотрудником ВТБ, назвал себя по имени и отчеству, так же обратился и ко мне. Он сказал, что от моего имени получено заявление на закрытие счета, и спросил, в какое время и в каком отделении банка мне удобно получить деньги. Я понял, что это «развод» и прервал разговор. Потом пытался дозвониться по этому телефону, но номер был неактивен».Собеседник «Известий» назвал звонок опасным. Ведь мошенники, скорее всего, пытались выманить клиента в определённое отделение банка «с целью грабежа». Банкиры от версии Василия Солодкова отмахнулись. Замдиректора департамента Центробанка по информационной безопасности Артем Сычев успокоил: такая схема общения мошенников с клиентами уже известна. Никаких физических контактов она не предполагает.В конце концов, у клиента просто выманят персональные данные, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет. Работники банков, с которыми пообщалась корреспондент «Известий», с Сычёвым согласились. Они напомнили главное правило безопасности счёта – «клиент никогда не должен сообщать третьим лицам коды для подтверждения операций из SMS-сообщений или реквизиты своей карты: ССV-код и срок действия карты».Любопытна в этой связи оценка пресс-службы ВТБ. Там отметили: «Суть схемы мошенников остаётся прежней. Они предлагают сделать глупость, чтобы заполучить деньги». О том, как у преступников оказались личные данные их клиента Василия Солодкова (фамилия, имя отчество, номер телефона, факт наличия счёта в ВТБ), пресс-служба никак не прокомментировала.Мошенничества с банковскими картами с каждым годом не только совершенствуются, но и становятся более частыми. По данным, исследования, проведённого компанией Nilson Report, в России клиентов за год обворовывают на сумму, превышающую 100 млн. евро.Банкиров это обстоятельство не сильно волнует. Они заточены на борьбу с кредитными мошенниками. Драматические истории их клиентов, в которых люди теряли со счетов сотни тысяч рублей, в лучшем случае вызывают лишь сочувствие.Как правило, банки от клиентов отмахиваются и потери их никак не компенсируют. Стандартная схема такова. Банк проводит 40-дневное расследование. В подавляющем большинстве случаев ему удаётся доказать, что «клиент сам виноват». Он предоставил мошенникам личные данные (особенно, если это ПИН-код банковской карты) и тем самым способствовал хищению своих средств. Вернуть пропавшие деньги крайне сложно, практически – невозможно.СМИ, ссылаясь на данные «Информзащиты», отмечают: «Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в 2018 году (более свежих цифр пока нет) вырос на 44 процента, до 1,38 миллиарда рублей, количество таких операций увеличилось почти на треть: преступникам 417 тысяч раз удавалось разными способами получать деньги физлиц».Почему так выросли мошенничества кредитными картами? Эксперты дают такой ответ на этот вопрос: в Уголовном кодексе «до сих пор не прописана ответственность за использование поддельных карт и производство без умысла последующего сбыта».Вот такую лазейку преступникам оставили законодатели. То есть получить срок можно (и такие примеры есть) за прямое хищение банковской карты и её использование. Когда поддельная карта делается «без умысла последующего сбыта», к мошеннику полиции подобраться крайне сложно.Впрочем, должно быть ещё и желание правоохранителей помочь пострадавшим. Но тут наблюдается любопытная коллизия. В сети гуляют примеры, когда телефонные мошенники действуют из мест лишения свободы, а оборудование и SIM-карты им для преступной деятельности поставляют работники правоохранительных органов. Присутствуют в этой схеме и банковские работники «без умысла», сбывающие мошенникам личные данные клиентов. Так что доверчивый человек остаётся один на один с этой хорошо организованной компанией, крайне редко с мошенником-одиночкой.Успокаивает одно. Россия в этом преступном бизнесе не уникальна. Она занимает только четвёртую строчку в рейтинге исследования уже упомянутой компании Nilson Report, пропустив вперёд Великобританию, Францию и Германию. Действует полноценная отлаженная система, методы которой, в принципе, не новы: попытка втереться в доверие, заставить человека посчитать, что с ним говорит тот, кто хочет ему помочь. Типичная "ударная психология", когда человек сбит с толку несколькими фразами, когда у него смогли вызвать чувство тревоги, паники. Именно эта паника и приводит к необдуманным действиями.Людей, потерявших деньги, это обстоятельство вряд ли успокоит. Они хотели бы видеть свои сбережения и банковские счета защищёнными. Однако у власти и банкиров другой взгляд на эту проблему. Потому и разгулялись в России банковские мошенники, безнаказанно и открыто совершенствующие свой преступный промысел.С другой стороны, никакой преступный замысел в данном случае не будет воплощён, если человек уяснит одну простую вещь: ни при каких обстоятельствах реальный сотрудник банка не будет у него выпытывать личные данные счёта или банковской карты. Даже если "на том конце провода" утверждают, что карта заблокирована, то это не повод паниковать. Простейший способ: положить трубку и позвонить в банк. Номер всегда указан на обороте карты. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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