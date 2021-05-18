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Булыжник справедливости: как американцев в Сирии встречают

18 мая 2021, 19:25  •  129 • Политика
Колонну армии США в провинции Хасеке в Сирии закидали камнями. По мнению русских экспертов, если бы последовал ответ на действия гражданских, американцы бы "погибли от меча".
Новая забава появилась у сирийской молодежи. Во время движения колонны американских войск по провинции Хасеке, местные жители принялись упражняться в меткости по движущимся мишеням. Судя по видео, у одного из американских броневиков разбилось лобовое стекло. Кадры закидывания колонны камнями опубликовало издание "Русская весна". По информации агентства, сирийцы считают, что США будет и дальше продолжать добиваться своих внешнеполитических целей ради свержения режима Башара Асада.
Американцы на акцию протеста против незаконного нахождения на территории САР никак не отреагировали и продолжили путь. Военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что в случае силового отпора со стороны американских солдат, развязался бы серьёзный конфликт.
Как только американцы начнут отвечать, тогда им будет совсем плохо. Потому что тогда в стране, где полным-полно оружия, это оружие начнёт говорить против американцев, и очень серьёзно. И никакая американская авиация предотвратить это не сможет, - отметил Сивков.
Ранее русские военные развернули американскую колонну в Сирии, потому что она двигалась по территории, находящейся под контролем русских без предупреждения.

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