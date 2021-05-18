|
Булыжник справедливости: как американцев в Сирии встречают
18 мая 2021, 19:25 • 129 • Политика
Колонну армии США в провинции Хасеке в Сирии закидали камнями. По мнению русских экспертов, если бы последовал ответ на действия гражданских, американцы бы "погибли от меча".
Новая забава появилась у сирийской молодежи. Во время движения колонны американских войск по провинции Хасеке, местные жители принялись упражняться в меткости по движущимся мишеням. Судя по видео, у одного из американских броневиков разбилось лобовое стекло. Кадры закидывания колонны камнями опубликовало издание "Русская весна". По информации агентства, сирийцы считают, что США будет и дальше продолжать добиваться своих внешнеполитических целей ради свержения режима Башара Асада.
Американцы на акцию протеста против незаконного нахождения на территории САР никак не отреагировали и продолжили путь. Военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что в случае силового отпора со стороны американских солдат, развязался бы серьёзный конфликт.
Ранее русские военные развернули американскую колонну в Сирии, потому что она двигалась по территории, находящейся под контролем русских без предупреждения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
129
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 мая 2021, 09:25
|
16 мая 2021, 02:20
|
14 мая 2021, 02:40
|
15 мая 2021, 01:35
|
18 мая 2021, 03:50
|
13 мая 2021, 04:40
|
14 мая 2021, 20:05