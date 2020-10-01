Буквальная "перезагрузка". Навальный изложил детали инцидента в самолете

МОСКВА, 1 октября/ Радио Sputnik. Алексей Навальный в беседе с немецким еженедельником Spiegel объявил, что не намерен сворачивать свою политическую деятельность в России, кроме того, он привел детали случившегося с ним на борту пассажирского лайнера.

Блогер, которому в конце августа стало плохо в самолете, летевшем из Томска, был доставлен на лечение в берлинскую клинику Charite. Сейчас Навальный продолжает оставаться в Германии.

"Я был рад, что никто из моего окружения не подумал, что я не вернусь", – заявил блогер из РФ.

Он пояснил, чем займется после возвращения на родину.

"Теперь моя работа – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь", – подчеркнул Навальный.

Блогер не сомневается в том, что за его отравлением в Томске стоят российские власти. Тем не менее Навальный продолжит заниматься политической агитацией, "ездить по регионам России, останавливаться в отелях и пить воду, которая есть в номерах".

Упомянул блогер и о роковом дне в самолете.

Я чувствую себя хорошо, как и в аэропорту. А потом... Органофосфаты атакуют вашу нервную систему, как DDoS-атака на компьютер – это перегрузка, которая вас ломает. Вы больше не можете концентрироваться. Чувствую: что-то не так, у меня холодный пот", – пояснил Навальный.

Со слов блогера, затем он вышел в туалетную комнату и умылся, но чувствовал себя все хуже, хотя болей не было. Выйдя из туалета, Навальный обратился к стюарду за помощью, после он упал на пол и потерял сознание.

Навальный допускает, что яд попал ему на кожу в номере отеля в Томске перед отъездом в аэропорт. В этой связи, по его мнению, важно провести обследование одежды, которая была на нем в день отъезда.

Рассуждая над вопросом, почему от яда не пострадали другие люди, Навальный заметил, что "это было минимальное количество яда", поэтому он не нанес ущерба окружающим.

Говоря об идее остановить строительство газопровода "Северный поток-2", Навальный пояснил, что решение должна принимать Германия, а санкции против России не дадут эффекта.

Он предположил, что нужны ограничения против конкретных людей.

До этого канцлер ФРГ Ангела Меркель разъяснила, что вопросы "Северного потока-2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Однако со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции. В Кремле не раз призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Навальный уточнил прогнозы врачей на восстановление.