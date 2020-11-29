Букмекеры принимают ставки на то, покинет ли Польша Евросоюз

Самая актуальная для Польши тема

Ещё недавно о выходе Великобритании из ЕС не помышляли, а ныне это реальность. Сейчас по аналогии с Брекзитом заговорили о Полэкзите – выходе из Евросоюза Польши. Тема приобрела такую популярность, что её эмоционально обсуждают политики, журналисты, социологи и все кто угодно. Букмекеры уже принимают ставки на то, покинет ли Польша Евросоюз.

Ажиотаж разгорелся после саммитов Евросоюза 16 и 19 ноября. Обсуждались бюджет на 2021-2027 годы и распределение средств из фонда по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса. Ни по одному вопросу решение принято не было: Польша и Венгрия пообещали наложить вето на проект бюджета. Единогласие утрачено.

В Брюсселе твердят, что Варшава и Будапешт попрали «принцип верховенства права»: после реформы в Польше и Венгрии судопроизводства в Евросоюзе сочли, что в этих двух странах исполнительная власть подчинила себе власть судебную. Ослушникам грозит введение санкционной процедуры, включая наказание деньгами.

Матеуш Моравецкий выступает в сейме. Фото: premier.gov.pl

После ноябрьских саммитов ЕС в Польше поднялась политическая буря. Премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал пересмотреть отношение к Евросоюзу. Сейм принял резолюцию, поддерживающую действия правительства по наложению вето на бюджет ЕС, а лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Борис Будка обвинил власти в намерении устроить Полэкзит.

Тему подхватили СМИ, сочувствующие «Гражданской платформе». Большое рвение проявила Gazeta Wyborcza – одно из ведущих польских изданий. Портал naTemat написал, что выход Польши из Евросоюза может произойти в течение 48 часов. А Владислав Косиняк-Камыш, председатель Польской крестьянской партии, призвал закрепить членство в ЕС в Конституции, создав этим барьер для Полэкзита.

Обложка скандального номера Do Rzeczy

Страсти уже полыхали, когда провластный еженедельник Do Rzeczy подлил масла в огонь. На обложке очередного номера журнала аршинными буквами было написано: «Евросоюзу нужно сказать: хватит. Мы имеем право говорить о Полэкзите». Тут уже всполошился Богуслав Хработа, главный редактор газеты Rzeczpospolita, тонко чувствующий конъюнктуру. Сейчас социология на пользу Полэкзита, но если на бюджет ЕС наложить вето, всё может поменяться, и через пару-тройку месяцев опросы о целесообразности пребывания Польши в ЕС будут выглядеть иначе.

Испытывают тревогу эксперты, сотрудничающие с представительством Еврокомиссии в Польше. Они направили открытое письмо Моравецкому, где назвали ветирование бюджета «ползучим Полэкзитом» и призвали правительство изменить позицию. Многие из 51 подписавшего обращение облечены учёными степенями и званиями.

Власть отбивается, заявляя, что разговоры о Полэкзите – абсурд. Об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. А вот министр юстиции Збигнев Зьобро полагает, что вето необходимо для усиления позиции Варшавы. 26 ноября мэр Варшавы и экс-кандидат в президенты от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский дал интервью Gazeta Wyborcza, где признал: «Полэкзит уже не является политической фантастикой». За это Тшасковского высмеяли СМИ противоположной направленности, выставившие столичного градоначальника истеричкой.

Полиция против протестующих. Фото: ksat.com

Что же происходит на самом деле? С приходом осени страна скатилась в острейший политический кризис. Кризис усилился в октябре, когда Конституционный суд фактически поставил прерывание беременности под полный запрет. Протесты вспыхнули сразу же. Их устроила организация «Забастовка женщин», за которой маячит тень Джорджа Сороса. Акции проходили шумно, вызвали большой резонанс.

Похожая картина наблюдалась в феврале. Тогда в Польше официально стартовала кампания по выборам президента. На раннем этапе избирательной гонки «Право и справедливость» так же обвиняли в том, что она хочет провести Полэкзит. Весомости этим словам придавал прогноз известного британского евроскептика Найджела Фараджа, который предрёк: следующей из Евросоюза уйдёт Польша.

Социологические опросы первых месяцев 2020 года показывали приверженность поляков Евросоюзу. Например, участники исследования, заказанного еженедельником Do Rzeczy, назвали Полэкзит скорее невероятным (47,2%) и определённо невероятным (33,5%). То есть не верили в возможность выхода их страны из ЕС 80,7%. В опросе телеканалов TVN и TVN24 респондентов спросили, должна ли Польша оставаться в ЕС. Положительный ответ дали 89%. Впрочем, была и другая социология. Газета Rzeczpospolita заказала собственное исследование, его участников спрашивали, возможен ли уход из ЕС в ближайшие десять лет. Результат неоднозначный: 31,3% сказали да, 46% нет, 22,7% не определились. Скепсис в отношении членства Польши в ЕС возрос.

Однако сделанные осенью оперативные замеры общественного мнения демонстрируют, что поляки пока что любят Евросоюз. Таковы, например, данные Института рыночных и социальных исследований. 81% опрошенных высказались за то, чтобы не покидать ЕС. Только всё быстро меняется. В ноябре по заказу TVN и TVN24 социологи интересовались, приведёт ли политика «Права и справедливости» к уходу Польши из «единой Европы». Утвердительно ответили 49%, хотя в январе так думали лишь 42% респондентов.

В целом буря вокруг вероятности Полэкзита – это элемент политической борьбы. Выгоды от борьбы имеют и оппозиция, и власть. На кону – огромные дотации от ЕС. В июле после очередного обсуждения бюджета сообщалось, что Польше собираются выделить 160 миллиардов евро. Для сравнения: с 2004 по 2018 год Польша внесла в копилку ЕС более 48 миллиардов, а дотаций получила на 147 миллиардов евро. Так что куш велик, и Варшава, скорее всего, просто шантажирует Брюссель, поддерживаемая в этом Венгрией. 26 ноября Матеуш Моравецкий побывал в Будапеште и встретился с Виктором Орбаном. Оба премьера поклялись стоять до конца, не поддаваясь давлению Брюсселя.

Встреча Моравецкого и Орбана в Будапеште. Фото: premier.gov.pl

На сегодняшний день Полэкзит маловероятен. Однако если Евросоюз воплотит угрозу в жизнь и устроит Польше «финансовую голодовку», ситуация может измениться. Уже рассматривается вариант принятия бюджета под видом соглашения 25 государств Евросоюза (без двух). Если вариант пройдёт, Польша рискует остаться без денег, что сильно подогреет евроскептические настроения в стране.