Букмекерский апокалипсис: С 1 января в России могут закрыться все пункты приёма ставок

Ассоциация букмекерских контор предупредила о том, что с 1 января в России могут разом закрыться все пункты приёма ставок. Об этом говорится в письме уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову.

Отмечается, что последствием массового закрытия букмекерских контор станет рост незаконной игорной деятельности. Вдобавок к этому работу в одночасье потеряют около 20 тысяч человек, а бюджет России недополучит порядка пяти миллиардов рублей налогов и страховых взносов.

В качестве причины "букмекерского апокалипсиса" называют введение нового классификатора использования земельных участков. Речь идёт о земле, предназначенной для проведения азартных игр. За её пределами законная работа букмекерских контор станет невозможной.

"Для использования земли по назначению регионы должны обновить классификатор земель, но большинство из них пока не успели это сделать", - жалуются букмекеры.

Кроме того, собственникам земли придётся разорвать с букмекерскими конторами договоры аренды, чтобы пройти процедуру по изменению статуса участков. А если участок был получен по итогам торгов, то такая процедура и вовсе невозможна.

В этой связи бизнес-омбудсмен предложил минэкономразвития принять меры, чтобы не допустить подобного развития событий. Одним из возможных выходов из ситуации может стать сохранение до 2025 года существующего закона о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр для участков, на которых уже работают букмекеры, пишет РБК.