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Букмекерский апокалипсис: С 1 января в России могут закрыться все пункты приёма ставок
28 декабря 2019, 15:39 • 70 • Политика
Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января из-за введения нового классификатора использования земельных участков. За их пределами у букмекерских контор не будет возможности работать, заявили в Ассоциации букмекерских контор.
Ассоциация букмекерских контор предупредила о том, что с 1 января в России могут разом закрыться все пункты приёма ставок. Об этом говорится в письме уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову.
Отмечается, что последствием массового закрытия букмекерских контор станет рост незаконной игорной деятельности. Вдобавок к этому работу в одночасье потеряют около 20 тысяч человек, а бюджет России недополучит порядка пяти миллиардов рублей налогов и страховых взносов.
В качестве причины "букмекерского апокалипсиса" называют введение нового классификатора использования земельных участков. Речь идёт о земле, предназначенной для проведения азартных игр. За её пределами законная работа букмекерских контор станет невозможной.
Кроме того, собственникам земли придётся разорвать с букмекерскими конторами договоры аренды, чтобы пройти процедуру по изменению статуса участков. А если участок был получен по итогам торгов, то такая процедура и вовсе невозможна.
В этой связи бизнес-омбудсмен предложил минэкономразвития принять меры, чтобы не допустить подобного развития событий. Одним из возможных выходов из ситуации может стать сохранение до 2025 года существующего закона о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр для участков, на которых уже работают букмекеры, пишет РБК.
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