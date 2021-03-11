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Букингемский дворец прервал молчание после скандала: Комментарий дал "главный подозреваемый"

11 марта 2021, 20:30  •  156 • В мире
Королевская семья Великобритании наконец прервала молчание после скандала, разразившегося из-за интервью принца Гарри и Меган Маркл. Первый комментарий последовал от брата Гарри, принца Уильяма, которого считают "главным подозреваемым" в неприятной истории с "расистскими" высказываниями.
Принц Уильям рассказал журналистам, что после нашумевшего интервью брата и его жены Опре Уинфри ещё не говорил с ним, но намерен сделать это в ближайшее время. Герцог Кембриджский сделал это заявление, отвечая на вопросы репортёров в ходе официального визита в одну из лондонских школ.
Уильям посетил школу в рамках кампании по защите психического здоровья учеников, вместе с ним на мероприятии присутствовала и его жена, Кейт Миддлтон. Принцу пришлось ответить и на неудобные вопросы прессы, в частности, журналисты поинтересовались его отношением к обвинению королевской семьи в расизме.
Принц решительно отверг все подобные обвинения, подчеркнув, что семья Виндзоров "вообще не расистская". Инсайдеры между тем сообщили изданию Daily Mail, что Уильям и Кейт крайне опечалены высказываниями Гарри и Меган. Напомним, Меган и Гарри пожаловались, что кое-кто из обитателей дворца позволял себе шутки насчёт возможного цвета кожи принца Арчи, когда герцогиня была беременна. Имён они не назвали, но британские СМИ полагают, что этим человеком был как раз герцог Кембриджский.
Ранее мы уже писали, что королева Елизавета, бабушка принца Гарри, выразила намерение серьёзно побеседовать с внуком по поводу его обвинений. Та же Daily Mail предположила, что монарх хочет своим звонком "попытаться умерить страсти" и "протянуть Гарри и Меган оливковую ветвь", взяв на себя ответственность за последствия интервью.

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