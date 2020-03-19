Бухаресту не понравилась новая коалиция в молдавском парламенте

В Румынии уверены – единственный путь для Молдовы лежит в ЕС

В Бухаресте скептически отнеслись к созданию коалиции большинства в молдавском парламенте, заявив, что после заключения союза Партии социалистов (ПСРМ) и Демократической партии (ДПМ) перспективы улучшения ситуации в стране так и не появились.

«МИД принял к сведению политические события в Кишинёве, связанные с подписанием соглашения о заключении нового правительственного альянса. Министерство иностранных дел признаёт, что за последние четыре месяца в Молдове не произошло никаких событий, которые свидетельствовали бы о проведении или завершении устойчивых реформ в направлении продвижения по европейскому пути. Министерство иностранных дел считает, что по-прежнему есть сомнения в том, что кишинёвские власти действительно стремятся к проведению реформ при нынешней политической конъюнктуре»,

– говорится в сообщении МИД Румынии.

Что касается финансовой помощи Молдове, то Бухарест напоминает – помощь будет только в том случае, если Кишинёв докажет, что Молдова и далее будет продвигаться по европейскому пути и продолжит проведение демократических реформ в стране.

В МИД Румынии напомнили, что молдаване должны быть благодарны Бухаресту, который разрешил экспорт лекарств в Молдову, несмотря на введённый запрет из-за эпидемии коронавируса.

«Румыния будет и впредь уделять особое внимание тому, как Молдова выполняет свои обязательства в отношении европейской интеграции. Мы напоминаем, что сближение с ЕС – это единственный жизнеспособный вариант для Молдовы, который может принести ощутимую пользу её гражданам»,

– завершает своё послание МИД Румынии.

Ранее премьер-министр Молдовы Ион Кику, комментируя критику со стороны Бухареста, отвечал, что «его внимание сосредоточено на том, что думают граждане его страны о деятельности или бездействии правительства, и их мнение является приоритетом».

Напомним, Румыния не в первый раз шантажирует Молдову остановкой финансовой помощи, если действия молдавского правительства не понравятся Бухаресту.