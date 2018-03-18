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Бухарестская девятка на восточном фланге НАТО

18 марта 2018, 23:09  •  70 • Война
Вызывая духов гибридной войны
13 марта в Румынии состоялось заседание министров обороны стран так называемой Бухарестской девятки – Румынии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Латвии, Литвы и Эстонии. В качестве гостей на заседании в Бухаресте присутствовали представители Министерства обороны и Государственного департамента США.
Выступая на заседании, министр обороны Румынии Михай Фифор подчеркнул, что государства восточного фланга НАТО единодушны относительно рисков и угроз для их национальной безопасности и готовы к углублению сотрудничества в оборонной сфере. В частности, министры обсудили меры повышения боеспособности многонациональной бригады НАТО численностью 4 тысячи военнослужащих в румынском городе Крайова. Сейчас идёт работа над повышением боеспособности бригады.
Её состав не ограничен восточноевропейцами: в бригаду, кроме румын, входят подразделения и штабные офицеры армий Болгарии, Испании, Португалии, Германии, Канады, Нидерландов, Венгрии, Польши. В 2017 году на открытии базы в Крайове генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что созданием этой бригады Запад посылает России сигнал: НАТО здесь, она полна силы и решимости.
Польша занимает второе место по количеству военнослужащих в бригаде после Румынии. В 2015 году Варшава и Бухарест подписали план совместных действий на 2015-2020 гг., что подняло отношения двух стран до уровня стратегического партнёрства. Реакция польской прессы на это событие была однозначной: «Проект Междуморья стал ещё сильнее!»
В планах натовских стратегов польский проект Междуморья (создание антироссийского блока государств на всём протяжении балтийско-черноморской перемычки) связан с проектом «Великая Румыния». По замыслу Бухареста, великой Румыния станет после поглощения Республики Молдова, украинской части Бессарабии и Буковины, а также Приднестровья.
Без участия Румынии проект Междуморья останется геополитически выхолощенным, так же как без содействия Польши труднее реализовать великорумынский проект. Румынский министр Фифор подчеркнул важность взаимодействия стран-членов НАТО по всему восточному флангу, от Балтики на северо-западе до Чёрного моря на юго-востоке. А Румынию, которая непосредственно отвечает за юго-восточное направление, министр назвал «столпом безопасности» в Черноморском регионе. «Мы практически граничим с Россией на Чёрном море, идёт интенсивная гибридная война, которую Румыния ощущает на себе. Румынские вооружённые силы готовы встретить эти вызовы лицом к лицу», – сказал Михай Фифор. Румыния, как и Польша, согласно требованиям НАТО, выделяет на нужды обороны 2% своего ВВП.
Министр обороны Румынии Михай Фифор
В ближайших планах Бухареста – с помощью Великобритании укрепить военно-морской флот (планируется покупка у британцев двух фрегатов, разрабатывается программа модернизации подводного флота на период после 2020 г.), военно-воздушные силы (планируется покупка у США 40 самолётов F-16 после 2020 г.) и наладить взаимодействие с Польшей для строительства трансъевропейской автомагистрали Via Carpatia, которая пройдёт вдоль восточной границы Евросоюза, соединив Литву и Грецию через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.
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Пространство между Балтикой, Чёрным морем и Адриатикой предполагается связать в единую транспортную сеть. Это будет расширенная версия польского Междуморья – так называемое Троеморье, с которым полностью согласуется проект «Великая Румыния». Предполагается, что в рамках этих планов Польша будет работать с Украиной и Белоруссией, Румыния – с Молдавией, склоняя их к участию в проекте Троеморья.
Рассчитанная на шесть постсоветских республик программа «Восточное партнёрство» (Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан) рассматривается как ещё один возможный элемент геополитической конструкции Троеморья.
В перспективе Via Carpatia нацелена на возможное подключение Молдавии, Белоруссии и Украины к транспортно-логистической сети НАТО. На встрече Бухарестской девятки 13 марта новый министр обороны Польши Мариуш Блащак прямо заявил, что Via Carpatia – военный, а не экономический проект. Реализация этого проекта позволит повысить мобильность сил НАТО на восточном фланге. «Это важный маршрут для быстрого ответа на угрозу», – отметил Блащак.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак

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